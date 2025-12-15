Σύσσωμη η ΔΕΕΠ Αχαΐας στη σύνοδο των προέδρων ΔΕΕΠ και ΔΗΜ.Τ.Ο της ΝΔ

Η ανακοίνωση της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας αναφέρει:

Η Αχαΐα εκπροσωπήθηκε με ισχυρή φωνή στη σύνοδο των προέδρων Δ.Ε.Ε.Π. και ΔΗΜ.Τ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας, με επικεφαλής τον Πρόεδρο της Δ.Ε.Ε.Π. Αχαΐας, Μάκη Κατσιγιάννη.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών της συνόδου, ο κ. Κατσιγιάννης είχε ουσιαστικές συνομιλίες με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, κορυφαίους Υπουργούς της Κυβέρνησης, Γεν. Γραμματείς, καθώς και με τα διευθυντικά στελέχη του κόμματος, αναδεικνύοντας ζητήματα πολιτικής στρατηγικής και κυβερνητικού έργου, με έμφαση σε έργα ανάπτυξης για την Αχαΐα, υποδομές, επενδύσεις και παρεμβάσεις που ενισχύουν την τοπική οικονομία και την καθημερινότητα των πολιτών.

Η ουσιαστική παρουσία της Δ.Ε.Ε.Π. Αχαΐας στη σύνοδο επιβεβαιώνει τη σταθερή προσήλωση στα ζητήματα που αφορούν την Αχαΐα, αναδεικνύοντας τον ουσιαστικό ρόλο της τοπικής οργάνωσης στη διαμόρφωση πολιτικών που συμβάλλουν στην αναπτυξιακή πορεία του νομού.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της Δ.Ε.Ε.Π. Αχαΐας, «η παρουσία μας στη σύνοδο αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία να ενισχύσουμε τη φωνή της Αχαΐας και να προωθήσουμε έργα και δράσεις ανάπτυξης με απτό αντίκτυπο για τους πολίτες. Με συνέπεια, η τοπική οργάνωση εργάζεται για ουσιαστική πρόοδο και θετικά αποτελέσματα», δήλωσε ο πρόεδρος της Δ.Ε.Ε.Π. Αχαΐας, Μάκης Κατσιγιάννης.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Δ.Ε.Ε.Π. Ν.Δ. Αχαΐας συνεχίζει δυναμικά, με προσήλωση στις αρχές και τις αξίες της Νέας Δημοκρατίας, στηρίζοντας το κυβερνητικό έργο και τις αναπτυξιακές πολιτικές της Κυβέρνησης υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με στόχο τη σταθερότητα, την πρόοδο και την ευημερία της χώρας.

