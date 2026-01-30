Συστήνεται νέος Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος Αχαΐας: «Παναχαϊκός» και όχι κομματικός

Σε σημείο εκκίνησης για έναν νέο συνδικαλιστικό φορέα εξελίχθηκε η προχθεσινή συγκέντρωση αγροτών και κτηνοτρόφων που πραγματοποιήθηκε στην κοσμική ταβέρνα «Νταβλούρος», στην Πάτρα, επικυρώνοντας τον διχασμό του αγροτικού μετώπου.

Εκεί, παραγωγοί από τη Δυτική Αχαΐα, τον Ερύμανθο, τα Καλάβρυτα, το Αίγιο και την Πάτρα αντάλλαξαν απόψεις, κατέγραψαν τη δυσαρέσκειά τους για την έκβαση των τελευταίων κινητοποιήσεων και συμφώνησαν στην ανάγκη δημιουργίας ενός νέου, αυτόνομου συνδικαλιστικού σχήματος. Και το όνομα αυτού: Παναχαϊκός Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος. Η απόφαση για τη σύσταση του νέου Συλλόγου έρχεται ως συνέχεια μιας περιόδου έντονων αναταράξεων στον αγροτικό χώρο της Αχαΐας.

Οι πρόσφατες κινητοποιήσεις, που κορυφώθηκαν με μπλόκα και δράσεις στην ευρύτερη περιοχή, άφησαν πίσω τους έντονη πικρία και αίσθημα ματαίωσης σε σημαντικό μέρος των συμμετεχόντων. Κεντρικό σημείο τριβής αποτέλεσε ο τρόπος με τον οποίο έληξε ο αγώνας, με αγρότες να καταγγέλλουν ότι ελήφθησαν κρίσιμες αποφάσεις χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της βάσης και χωρίς να προηγηθούν γενικές συνελεύσεις. Η δημόσια έκφραση αυτής της δυσαρέσκειας έγινε το περασμένο Σάββατο, κατά την παράσταση διαμαρτυρίας στην πλ. Γεωργίου.

Εκεί, αγρότες μίλησαν ανοιχτά για έναν αγώνα που, όπως υποστηρίζουν, «έκλεισε» πρόωρα και χωρίς να αποσπάσει ουσιαστικές δεσμεύσεις από την κυβέρνηση. Στο στόχαστρο της κριτικής βρέθηκαν συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι, με αιχμές για συμβιβασμούς που δεν συζητήθηκαν συλλογικά και για πρακτικές που, κατά τους αγρότες, ακύρωσαν τον κόπο εβδομάδων. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην απομάκρυνση των τρακτέρ από τα μπλόκα χωρίς απόφαση γενικής συνέλευσης, γεγονός που πολλοί χαρακτήρισαν ως «μονομερή ενέργεια». Μέσα σε αυτό το κλίμα, η συγκέντρωση στον «Νταβλούρο» απέκτησε χαρακτήρα οργανωτικής διεργασίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε από τους συμμετέχοντες στο ζήτημα των κομματικών παρεμβάσεων, τις οποίες -όπως τόνισαν- επιθυμούν συνειδητά να αποφύγουν μέσω της δημιουργίας του νέου Συλλόγου. Οι αγρότες υπογράμμισαν ότι ο Παναχαϊκός Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος δεν φιλοδοξεί να αποτελέσει προέκταση ή «δορυφόρο» κανενός πολιτικού χώρου, αλλά ένα ανεξάρτητο συνδικαλιστικό εργαλείο που θα εκφράζει αποκλειστικά τα συμφέροντα των παραγωγών. Οπως χαρακτηριστικά ειπώθηκε, στόχος είναι να μπει τέλος στα «κομματικά καπελώματα» που, κατά την εκτίμησή τους, έχουν διαχρονικά αλλοιώσει τον αγροτικό συνδικαλισμό και έχουν οδηγήσει σε αποφάσεις αποκομμένες από τη βούληση της βάσης.

Η εμπειρία των πρόσφατων κινητοποιήσεων, σύμφωνα με τους ίδιους, κατέδειξε ότι η κομματική επιρροή λειτουργεί ανασταλτικά στη συνέχιση και κλιμάκωση των αγώνων, ειδικά όταν προέχει η διαχείριση πολιτικού κόστους. Οι συμμετέχοντες ξεκαθάρισαν ότι η συνεργασία με πολιτικούς φορείς δεν απορρίπτεται εκ των προτέρων, ωστόσο αυτή θα γίνεται μόνο σε θεσμικό επίπεδο και χωρίς καμία δέσμευση ή εξάρτηση. Κομβικό ρόλο στο νέο εγχείρημα αναμένεται να διαδραματίσει ο τρόπος λήψης αποφάσεων. Οπως τονίστηκε στη συγκέντρωση, οι γενικές συνελεύσεις θα αποτελούν το ανώτατο όργανο του Συλλόγου, με καμία κρίσιμη απόφαση να μη λαμβάνεται χωρίς προηγούμενη συλλογική έγκριση. Η εμπειρία των πρόσφατων κινητοποιήσεων λειτουργεί, για πολλούς, ως αρνητικό παράδειγμα προς αποφυγή.

ΠΟΙΟΙ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ

Σε πρακτικό επίπεδο, οι διαδικασίες για τη νομική σύσταση του Παναχαϊκού Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου έχουν ήδη δρομολογηθεί. Την ευθύνη των νομικών ενεργειών για την ίδρυση του νέου φορέα έχει αναλάβει ο δικηγόρος και πολιτευτής Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ, Μαρίνος Σκανδάμης. Οπως ανακοινώθηκε στη συνάντηση, αλληλέγγυοι στον αγώνα των αγροτών στέκονται, ανάμεσα σε άλλους: Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Παπανδρέου, η βουλευτής Αχαΐας της Νέας Αριστεράς, Σία Αναγνωστοπούλου, ο δήμαρχος Ερυμάνθου, Θεόδωρος Μπαρής, ο επικεφαλής της παράταξης του περιφερειακού συμβουλίου «Μαζί αλλάζουμε-Δυτική Ελλάδα», Κώστας Καρπέτας, ο συντονιστής ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας, Κώστας Μαλαμής, ο επικεφαλής της παράταξης «Δύναμη Προοπτικής για τη Δυτική Αχαΐα», Φίλιππος Λιάκος, ο πρ. γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Αθανασόπουλος, ο δημοτικός σύμβουλος Δυτικής Αχαΐας, Ανδρέας Ζαγαρέλος, το μέλος του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Καλεντζίου, Χρήστος Χριστάκος, το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ Αχαΐας, Χρήστος Βουλδής, ο πρ. δήμαρχος Μεσσάτιδας, Θανάσης Κολιτσίδας, το ΕΑΜ Πάτρας, η Πρωτοβουλία Τεμπών-Παρέμβαση κ.ά. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να είναι κρίσιμο, καθώς θα καθοριστούν το καταστατικό, τα όργανα διοίκησης και οι πρώτες παρεμβάσεις του νέου Συλλόγου.

