Τα 7 ζώα με την ισχυρότερη νυχτερινή όραση – Ποιο από αυτά βρίσκεται δίπλα μας ως κατοικίδιο

Η φύση έχει εξοπλίσει ορισμένα ζώα με αξιοθαύμαστες ικανότητες, μία εκ των οποίων είναι η εξαιρετικά ανεπτυγμένη νυχτερινή όραση. Τα νυχτόβια είδη κινούνται και δραστηριοποιούνται κυρίως τη νύχτα: κυνηγούν, αναζητούν τροφή, προστατεύονται από θηρευτές και ξεκουράζονται κατά τη διάρκεια της ημέρας. Γι’ αυτό και η όρασή τους έχει εξελιχθεί ώστε να λειτουργεί άψογα ακόμη και στο απόλυτο σκοτάδι. Από τα δάση της Ευρώπης μέχρι τα σπίτια μας, ξεχωρίζουμε επτά χαρακτηριστικά ζώα που βλέπουν… σαν να είναι μέρα.

1. Κόκκινη αλεπού – Αθόρυβη κυνηγός της νύχτας

Η κόκκινη αλεπού, γνωστή και ιδιαίτερα προσαρμοστική, ζει εύκολα τόσο στα δάση όσο και κοντά στον άνθρωπο, ακόμη και σε μεγάλες πόλεις. Οι νυχτερινές της εξορμήσεις γίνονται αθόρυβα, καθώς αναζητά μικρά θηράματα. Η εξαιρετική της όραση οφείλεται σε ένα ειδικό ανακλαστικό στρώμα στα μάτια που ενισχύει το διαθέσιμο φως και της επιτρέπει να βλέπει καθαρά το βράδυ.

2. Κουκουβάγια – Το απόλυτο σύμβολο της νυχτερινής όρασης

Η κουκουβάγια και τα συγγενικά της είδη είναι οι πρωταγωνιστές της νύχτας. Με μεγάλα μάτια που επιτρέπουν στο φως να διεισδύει βαθιά, διαθέτουν μοναδική ικανότητα να εντοπίζουν ακόμη και το παραμικρό θήραμα: από ψάρια και έντομα μέχρι μικρά θηλαστικά. Η δυνατότητα να στρίβουν το κεφάλι τους σχεδόν 360 μοίρες τις καθιστά ακαταμάχητους κυνηγούς.

3. Ρακούν – Ο… νυχτερινός επισκέπτης της αυλής

Στη Βόρεια Αμερική θεωρούνται σχεδόν «κατοικίδια της γειτονιάς», καθώς τρυπώνουν σε αυλές, κάδους και αποθήκες αναζητώντας φαγητό. Τα ρακούν διαθέτουν αξιοσημείωτη νυχτερινή όραση, που κάνει τα μάτια τους να λαμπυρίζουν στο σκοτάδι λόγω της φυσικής αντανάκλασης. Αδυναμία τους; Δεν βλέπουν καλά σε μεγάλη απόσταση – όμως αυτό δεν τα εμποδίζει να κάνουν τις γνωστές… αταξίες τους.

4. Κατσαρίδες – Οι απρόσμενα εξελιγμένοι επιζώντες

Μπορεί να προκαλούν αποστροφή, όμως πρόκειται για είδη που ζουν στη Γη πάνω από 320 εκατομμύρια χρόνια. Η ισχυρή τους νυχτερινή όραση τις βοηθά να κινούνται άνετα στο απόλυτο σκοτάδι, αποφεύγοντας το φως, το οποίο απορροφούν πολύ πιο αργά από άλλα νυχτόβια ζώα. Γι’ αυτό και συχνά εμφανίζονται τη νύχτα, την ώρα που οι περισσότεροι κοιμούνται.

5. Βάτραχοι – Μπορούν να βλέπουν χρώματα στο σκοτάδι

Στις λίμνες και τους βάλτους, ο βάτραχος κυριαρχεί τη νύχτα με το χαρακτηριστικό του κρώξιμο. Το εντυπωσιακό είναι ότι διαθέτει ειδικά κύτταρα στον αμφιβληστροειδή που του επιτρέπουν να βλέπει ακόμα και χρώματα μέσα στο σκοτάδι — μια μοναδική ιδιότητα για νυχτόβιο ζώο.

6. Γάτες – Το πιο οικείο νυχτερινό πλάσμα

Ίσως το πιο αναγνωρίσιμο νυχτόβιο ζώο και ένα από τα πιο αγαπημένα κατοικίδια. Οι γάτες χρειάζονται μόλις το ένα έκτο του φωτός που χρειάζεται ο άνθρωπος για να δει καθαρά, χάρη σε ειδική ανατομία στον αμφιβληστροειδή τους. Γι’ αυτό και κινούνται με απίστευτη ευκολία τη νύχτα — είτε για να κυνηγήσουν στη φύση, είτε για να σας… ξυπνήσουν ζητώντας φαγητό.

7. Ελάφια – Αθόρυβα και επιφυλακτικά στις νυχτερινές διαδρομές

Στα εθνικά πάρκα ή σε ορεινούς δρόμους, τα ελάφια εμφανίζονται συνήθως όταν πέσει το σκοτάδι. Διαθέτουν ένα ανακλαστικό στρώμα πίσω από τον αμφιβληστροειδή, που κάνει τα μάτια τους να λάμπουν όταν τα φωτίσει προβολέας. Αυτή η ιδιότητα τους επιτρέπει να κινούνται με απόλυτη καθαρότητα τη νύχτα, αναζητώντας τροφή και προφυλάσσοντας τον εαυτό τους από θηρευτές.

