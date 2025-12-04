Τα αιτήματα των δημαρχών στον διάλογο με τον Υπουργό Εσωτερικών Θ. Λιβάνιο: Χρηματοδότηση, προσλήψεις και εκλογικός νόμος

Με πολλά αιτήματα και με σαφή αναφορά σε ανοιχτά ζητήματα πραγματοποιήθηκε, χθες, η πολύωρη σύσκεψη στην Πάτρα μεταξύ εκπροσώπων των δήμων της Δυτικής Ελλάδας και των Ιονίων Νήσων και του υπουργού Εσωτερικών, Θεόδωρου Λιβάνιου.

Η σύσκεψη έλαβε χώρα σε αίθουσα του Αρχαιολογικού Μουσείου, στο πλαίσιο της διαβούλευσης που έχει ανοίξει η κυβέρνηση για τον νέο Κώδικα Αυτοδιοίκησης και τον νέο εκλογικό νόμο, οι οποίοι αναμένεται να ψηφιστούν τον Φεβρουάριο του 2026.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, πέραν της τοποθέτησης του υπουργού που αναφέρθηκε επιγραμματικά στους τομείς που αλλάζουν με τον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τον λόγο έλαβαν όλοι οι δήμαρχοι που παρευρέθηκαν στην αίθουσα, εκφράζοντας τα αιτήματά τους αλλά και επιμέρους αντιρρήσεις σε όσα προβλέπει ο νέος Κώδικας.

Εκ μέρους της Αχαΐας συμμετείχαν ο δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, συνοδευόμενος από τον Ααντιδήμαρχο Πολιτισμού, Απόστολο Αγγελή, ο δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος, ο δήμαρχος Αιγιαλείας, Παναγιώτης Ανδριόπουλος, ο δήμαρχος Καλαβρύτων, Θανάσης Παπαδόπουλος, και ο δήμαρχος Ερυμάνθου, Θεόδωρος Μπαρής.

Τόσο, οι δήμαρχοι της Αχαΐας που τοποθετήθηκαν όσο και οι υπόλοιποι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης κινήθηκαν σε ορισμένα βασικά αιτήματα. Μεταξύ αυτών ήταν η ανάγκη επιτάχυνσης των υπηρεσιών που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών, η ενίσχυση της χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση σοβαρών προβλημάτων σε όλες τις περιοχές, καθώς και η επισήμανση ότι έχουν μεταφερθεί αρμοδιότητες στους δήμους χωρίς να συνοδεύονται από τους αναγκαίους πόρους.

Πριν από την έναρξη των εργασιών, ο υπουργός μίλησε στην «Π», δηλώνοντας: «Ξεκινήσαμε τον διάλογο με τις ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων. Πρόκειται για μια μεγάλη αλλαγή που επηρεάζει τη λειτουργία των δήμων και των περιφερειών. Ηρθαμε να ακούσουμε τι έχουν να μας πουν οι δήμαρχοι και τι άλλο μπορεί να γίνει».

Σε ερώτηση σχετικά με την ηλεκτρονική ψηφοφορία απάντησε: «Η πολιτική ηγεσία είναι αποφασισμένη να εξαντλήσει κάθε μέσο για να ενισχύσουμε τη συμμετοχή των πολιτών. Στο πλαίσιο των δημοσιονομικών διαδικασιών της χώρας βρισκόμαστε σε διάλογο ώστε να βρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση».

Μετά την καταγραφή των αιτημάτων που άκουσε, ο κ. Λιβάνιος ανέφερε ότι αυτός ήταν και ο σκοπός της συνάντησης: Να αποτυπωθούν τα αιτήματα και να γίνουν οι αναγκαίες διορθώσεις ενόψει της ψήφισης του νομοσχεδίου.

Η γενική συνέλευση της ΚΕΔΕ έχει προγραμματιστεί την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου στο ξενοδοχείο «Caravel», όπου αναμένεται να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις και να διατυπωθούν οι θέσεις της αυτοδιοίκησης επί του περιεχομένου του νέου Κώδικα.

Οι έξι βασικές αλλαγές

Αν και ακόμα δεν είναι τίποτα δεδομένο, καθώς μετά από συναντήσεις, όπως η χθεσινή στην Πάτρα, θα γίνουν αλλαγές και διορθώσεις σε πολλά άρθρα, εν τούτοις η «Π» παρουσιάζει ορισμένες από τις βασικές αλλαγές με τον νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης.

– Οριο εκλογής το 42% +1 ψήφος και κατάργηση του δεύτερου γύρου εκλογών.

-Σε περίπτωση ισοψηφίας, το αρμόδιο δικαστήριο προχωρά σε δημόσια κλήρωση

– Δήμαρχος ή περιφερειάρχης εκλέγεται ο επικεφαλής του επιτυχόντος συνδυασμού.

– Θεσπίζεται η ηλεκτρονική ψήφος από τον Νοέμβριο 2028.

– Ηλεκτρονικά δημοψηφίσματα για θέματα αρμοδιότητας δήμων.

– Αυτόματη αύξηση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων.

– Στις προσλήψεις θα τεθούν κριτήρια εντοπιότητας σε μικρούς δήμους.

Νεκτάριος Φαρμάκης

Το «παρών» στην σύσκεψη έδωσε και ο περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης ο οποίος στάθηκε σε δυο θέματα.

«Το ένα ειναι το ζήτημα έλεγχου και εποπτείας στις αποφάσεις μας» είπε ο Φαρμάκης και πρόσθεσε: «Αντιμετωπίζεται καχύποπτα η γνώση και οι επιλογές του καθένα μας. Πρέπει η πολιτεία να δείξει εμπιστοσύνη στις αποφάσεις μας. Είναι καλύτερο να κρίνει κάποιος έναν δήμαρχο που δεν γνωρίζει που βρίσκεται η δυτική Αχαΐα;

Το δεύτερο θέμα έχει να κάνει με ποινικές ευθύνες για τις αποφάσεις που παίρνουμε. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν ποινικές ευθύνες. Ξέρουμε όλοι ότι οι πόροι που ζητάμε για να καλύψουμε τις υποχρεώσεις που δεν θα δοθούν. Επειδή δεν θα δοθούν, είμαστε καταδικασμένοι να είμαι έκθετοι στον νόμο και θα πρέπει να προστατευτούμε».

Κώστας Πελετίδης

Ο δήμαρχος Πατρεών Κώστας Πελετίδης, σημείωσε: «Είναι γνωστά τα προβλήματα, όμως δεν λύνονται γιατί όλα έχουν να κάνουν με τα συμφέροντα. Ο καθένας ανάλογα με τα συμφέροντα, λέει την άποψή του. Και εκεί μπαίνει η πολίτικη. Δεν ισχύει, αυτό που ειπώθηκε ότι η πολιτική δεν χωρεί στην τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν βρίσκουμε λύσεις γιατί η κυβέρνηση εφαρμόζει μια πολιτική. Λέμε ότι δεν υπάρχει τοπική αυτοδιοίκηση. Αν υπάρχει, μπορώ να πάρω έναν εργαζόμενο; Δεν μπορώ γιατί δεν το επιτρέπει ο νόμος. Στο δημοτικό συμβούλιο πρέπει να πάρουμε μια απόφαση που να συμβαδίζει με το σύνταγμα. Οπότε, λέμε ότι έχουμε τοπική διοίκηση. Δεν συμφωνούμε με την ηλεκτρονική ψηφοφορία γιατί έχουμε δει διάφορα να γίνονται σε εκλογές με ηλεκτρονική ψήφο. Εχουμε κυκλοφοριακό πρόβλημα. Αν είχαμε αξιοπρεπή αστική συγκοινωνία θα λυνόταν».

Γρηγόρης Αλεξόπουλος

Λιτός, στην τοποθέτησή του ο δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος, ο οποίος τόνισε: «Δεν είμαστε θετικοί στην ηλεκτρονική ψηφοφορία, γιατί για παράδειγμα στον δικό μας δήμο, που έχει περίπου 7.000 πολίτες ρομά, είχαμε φέρει την ΟΠΚΕ προκειμένου να μην υπάρχει πρόβλημα κατά τις εκλογές.

Αν τώρα η διαδικασία γίνει ηλεκτρονικά, καταλαβαίνει τι θα γίνει στις επόμενες εκλογές.

Το άλλο είναι οι δύο επιπλέον σύμβουλοι να μην εκλέγονται και να προστεθούν στους ήδη εκλεγμένους, ώστε η παρουσία τους να είναι στα συμβούλια θεσμική και να μας βοηθούν με την εμπειρία τους. Το αν θα έχουν δικαίωμα ψήφου ή όχι είναι στο δικό σας χέρι. Φυσικά, σύμφωνα, και στο θέμα της αύξησης χρηματοδότησης και των προσλήψεων».

Θανάσης Παπαδόπουλος

Αιχμηρός ήταν ο πρόεδρος της ΠΕΔ και δήμαρχος Καλαβρύτων Θανάσης Παπαδόπουλος, ο οποίος ανέφερε: «Είναι πολλά τα θέματα που μας απασχολούν και χρήζουν βελτιώσεων. Θα πω επιγραμματικά. Υπάρχει ζήτημα με τα αδέσποτα ζώα. Δεν είμαστε εναντίον τους, αλλά δεν έχουμε πόρους για να τα περιθάλψουμε όπως πρέπει. Δεν έχουμε πόρους για τα αδέσποτα, για να συντηρήσουμε τα σχολικά κτίρια, για να συντηρήσουμε δεκάδες δημοτικά κτίρια που έχουν υποστεί φθορές. Επίσης δεν έχουμε χρήματα για να συντηρήσιμε δημοτικούς δρόμους, όπου ειδικά στην περιοχή μας υπάρχουν χιλιόμετρα δημοτικής οδοποιίας και γι’ αυτά θα πρέπει να υπάρξει χρημαδότηση. Πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις στον εκλογικό νόμο και πρότασή μας είναι να μεγαλώσει ο αριθμός των δημοτικών συμβουλών».

Θεόδωρος Μπαρής

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Ερυμάνθου, Θεόδωρος Μπαρής, υπογράμμισε: «Είμαστε σύμφωνοι με τον νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που διαχωρίζει τους μικρούς ορεινούς δήμους που αφορά την περιοχή μας, όμως αυτό θα πρέπει να συνοδεύεται και από ένα ξεχωριστό χρηματοδοτικό εργαλείο, αλλιώς δεν έχει νόημα.

Οι ορεινοί δήμοι αντιμετωπίζουν ξεχωριστά προβλήματα, ερημοποίησης, προσβασιμότητας, έλλειψη σχολικών υποδομών και για αυτό θα πρέπει να υπάρχου μεγαλύτερη στήριξη. Γενικά ο νέος κώδικας κινείται στη σωστή κατεύθυνση, αλλά χρειάζονται αλλαγές ώστε να βελτιωθούν πάγια δεδομένα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Εννοείται ότι χρειάζεται χρηματοδότηση για να συντηρηθούν επαρχιακοί δρόμοι, αλλά και να γίνουν προσλήψεις».

