Τα αποτελέσματα στη Β’ Κατηγορία και στο Κύπελλο Ερασιτεχνών

Δείτε αναλυτικά τι έγινε στα σημερινά (15/10) παιχνίδια και στις δύο διοργανώσεις

15 Οκτ. 2025 19:20
Γκολ και θέαμα πρόσφεραν Εθνικός Σαγεΐκων και Φαραϊκός, οι οποίοι αναδείχθηκαν ισόπαλοι με το χορταστικό 4-4, σε εξ αναβολής παιχνίδι του Α’ Ομίλου της Β’ Κατηγορίας.
Για τους γηπεδούχους σκόραραν οι Πολίτης 30′, Δρακόπουλος 45′, Λεχουρίτης 46′ και Ταπεινός 65′, ενώ για τους φιλοξενούμενους σκόραραν οι Βιολιτζής 37′ 53′, Καλογερόπουλος 59′ 75′.

Στο άλλο εξ αναβολής παιχνίδι, ο Παναχαϊκός επικράτησε 2-0 του Πυρσού με γκολ των Γιαβρούτα 46′ και Μουρτζόπουλου 85′.

Τρεις ακόμα ομάδες πήραν την πρόκριση στον επόμενο γύρο του Κυπέλλου Ερασιτεχνών. Συνοπτικά τα αποτελέσματα:
Πείρος – Iκαρος Λακκόπετρας 4-1

Αναγέννηση Σκιαδά – Λιμνοχώρι 0-3

Πανιώνιος/Αχιλλέας – Αναγέννηση Πατρών 0-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Λιμνοχώρι 2 5-1 6
Αναγέννηση Π. 2 6-3 6
ΑΟ Τριταίας 2 6-3 6
Παναχαϊκός 2 2-0 4
Εθνικός Σαγ. 2 7-6 4
Δίας 2 9-2 3
Κρίνος 2 3-4 3
Ικαρος Λακκ. 2 10-0 1
Φαραϊκός 2 4-7 1
Πείρος 2 0-3 1
Δάφνη 2 3-5 0
Παναθηναϊκός Π. 2 1-3 0
Σταροχώρι 2 0-15 0
Πυρσός 2 2-6 -6

