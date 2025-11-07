Τα δεδομένα για προπονητή στην Παναχαϊκή

Ολα δείχνουν πως από τη Δευτέρα (10/11) θα αναλάβει ο νέος προπονητής της Παναχαϊκής, δηλαδή μετά το παιχνίδι με τον Παναιγιάλειο.

Οι «κοκκινόμαυροι» έχουν έρθει σε συμφωνία με τον Ανδρέα Ζήκο και έχει δώσει τα χέρια ώστε να είναι ο νέος τεχνικός της ομάδας.

Απομένει να αποδεσμευτεί ο έμπειρος τεχνικός από την Προοδευτική Μανωλάδας, κάτι που δεν θα είναι δύσκολο και να τελειώσει και επίσημα το θέμα με τη διοίκηση της ΠΓΕ.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



