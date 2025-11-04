 Τα ΕΛΤΑ και το κράτος – επιχειρηματίας

Τα ΕΛΤΑ ιδρύθηκαν από τον Καποδίστρια το 1928(!). Είναι μια ακόμη κλασική περίπτωση κραυγαλέας αποτυχίας του κομματικού κράτους – ιδιοκτήτη. Εταιρείες υψηλής σημασίας για τη χώρα, όπως οι βιομηχανίες όπλων, η Ολυμπιακή, η ΛΑΡΚΟ, τα Ναυπηγεία κ.ά. κατέρρευσαν μέσα σε χρέη, αδυναμία να εκσυγχρονιστούν και να γίνουν εθνικά χρήσιμες.

Οι αιτίες είναι γνωστές και αφορούν όλα τα κόμματα που κυβέρνησαν. Αφορούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης που ποτέ δεν ενδιαφέρθηκαν για την εξυγίανση των κρατικών επιχειρήσεων. Αφορούν και τον Συνδικαλισμό που έβλεπε το κράτος σαν ΑΤΜ, δηλαδή μόνο να διορίζει (πάντα «λείπουν»εργαζόμενοι) και να πληρώνει ελλείμματα.

Τι έκαναν οι εκάστοτε κυβερνώντες; Δείτε: Διορισμοί ανίκανων κομματικών διοικήσεων, συνήθως αποτυχημένων πολιτικών που δεν είχαν εκλεγεί και στελεχών που «κάπου έπρεπε να βολευτούν». Αναξιοκρατικές και άχρηστες προσλήψεις. Ανικανότητα για έναν σχεδιασμό με το βλέμμα στο μέλλον. Αυτή η άλωση του κράτους κατέστρεψε ακόμα και εθνικές αναγκαίες επιχειρήσεις όπως η πολεμική μας βιομηχανία. Ενα παράδειγμα εδώ. Είχε πρόταση να συμμετέχει στην κατασκευή των eurofigter και δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί.

Πάμε στα ΕΛΤΑ τώρα. Εδώ και δεκαετίες είναι ζημιογόνα και με κακές υπηρεσίες αν και υπερτερούν των ιδιωτικών ταχυδρομείων και έχουν σπουδαίο προσωπικό. Είναι φθηνότερα, έχουν καταστήματα παντού και υπάρχει αγορά. Μπορεί η αλληλογραφία να έχει περιοριστεί λόγω διαδικτύου, όμως έχει μεγαλώσει η αποστολή δεμάτων, αφού οι πολίτες αγοράζουν διαδικτυακά.

Δίπλα από τα ΕΛΤΑ, λειτουργούν πάνω από 700 εταιρείες με έξι εξ αυτών να διαχειρίζονται το 65% των ταχυδρομικών αντικειμένων και έχουν το 74% των συνολικών εσόδων. Ολοι αυτοί λειτουργούν γιατί υπάρχει αγορά. Γιατί τα ΕΛΤΑ σε αυτή την αγορά καταρρέουν χρόνια τώρα; Γιατί είναι κρατικά και εξηγήσαμε τι σημαίνει αυτό.

Δεν έχω ιδέα πώς μπορούν να εξυγιανθούν τα ΕΛΤΑ. Ξέρω όμως ότι δεν εξυγιαίνεται με τίποτα το πολιτικό μας σύστημα. Αν τα ελλειμματικά ΕΛΤΑ τα αφήσουν στη παρακμή τους και στα χρέη τους, δεν διαμαρτύρεται κανείς και κανένα κόμμα. Αν υπάρξει μια πρόταση εξυγίανσης (δεν έχω ιδέα αν είναι η σωστή), οι επιθέσεις είναι μαζικές με μοναδικό αίτημα η στρεβλή πορεία των ΕΛΤΑ να συνεχιστεί.

Υπάρχει κάποια πρόταση για τα ΕΛΤΑ, εκτός από το να βουλιάζουν; Δεν ασχολείται κανείς. Η απαίτηση είναι «συνεχίστε έτσι».

