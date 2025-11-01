Τα εντυπωσιακά εγκαίνια στο φαραωνικό Αιγυπτιακό Μουσείο, το μεγαλύτερο που έχει χτιστεί ποτέ!

Πραγματοποιήθηκαν σήμερα (1/11/2025) εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου, σηματοδοτώντας την έναρξη λειτουργίας του μεγαλύτερου αρχαιολογικού μουσείου στον κόσμο — ενός πολιτιστικού ορόσημου που αφηγείται περισσότερα από 7.000 χρόνια ιστορίας.

Τα εγκαίνια τελέστηκαν υπό την προεδρία του Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, παρουσία αρχηγών κρατών και υψηλών προσκεκλημένων. Μεταξύ αυτών ήταν ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς, ο πρόεδρος της Γερμανίας Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάγερ και ο διάδοχος του θρόνου του Ομάν, πρίγκιπας Σαγιέντ Θαγιαζίν μπιν Χάιθαμ αλ-Σαΐντ.

Στο Κάιρο βρέθηκε και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος συνοδευόταν από τη σύζυγό του Μαρέβα.

Οι ηγέτες, συνοδευόμενοι από την πρώτη κυρία της Αιγύπτου Εντισάρ Μοχάμεντ Άμερ, φωτογραφήθηκαν μπροστά από τη χαρακτηριστική γυάλινη πρόσοψη του μουσείου. Εντυπωσιακά πλάνα από αέρος ανέδειξαν τη μεγαλοπρέπεια του νέου συγκροτήματος, το οποίο δεσπόζει στην άκρη της ερήμου, με φόντο τις πυραμίδες της Γκίζας.

«Γράφουμε ένα νέο κεφάλαιο της ιστορίας του παρόντος και του μέλλοντος, στο όνομα αυτής της αρχαίας πατρίδας», δήλωσε ο αρχηγός του κράτους από το μεγάλο προαύλιο του μουσείου που είναι αφιερωμένο στον φαραωνικό πολιτισμό, όπου οι αρχές οργάνωσαν ένα φαντασμαγορικό θέαμα.

Η έναρξη λειτουργίας του μουσείου αποτελεί την ολοκλήρωση ενός έργου που χρειάστηκε σχεδόν τρεις δεκαετίες για να υλοποιηθεί. Η αρχική ιδέα είχε παρουσιαστεί το 1992, ενώ οι εργασίες κατασκευής ξεκίνησαν το 2005, γνωρίζοντας ωστόσο αλλεπάλληλες καθυστερήσεις λόγω οικονομικών δυσκολιών, της πολιτικής αστάθειας μετά την εξέγερση του 2011 και της πανδημίας.

Το μεγαλύτερο αρχαιολογικό μουσείο που έχει χτιστεί ποτέ

Με έκταση 500.000 τετραγωνικών μέτρων, το Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο θεωρείται σήμερα το μεγαλύτερο αρχαιολογικό μουσείο αφιερωμένο σε έναν μόνο πολιτισμό. Τα 100.000 εκθέματά του καλύπτουν επτά χιλιετίες της αιγυπτιακής ιστορίας, από την προϊστορική περίοδο έως την ελληνική και ρωμαϊκή εποχή.

Στην είσοδο του μουσείου, τους επισκέπτες υποδέχεται το κολοσσιαίο άγαλμα του Φαραώ Ραμσή ΙΙ, ύψους 11 μέτρων, που μεταφέρθηκε από την πλατεία Ραμσή του Καΐρου το 2006. Ένα αιωρούμενο οβελίσκο 16 μέτρων αφιερωμένο στον ίδιο Φαραώ και μια ξύλινη ταφική βάρκα 4.500 ετών που ανήκε στον βασιλιά Χέοπα είναι μερικά από τα κεντρικά εκθέματα του μουσείου.

Το κεντρικό αίθριο διαθέτει μια μνημειώδη σκάλα με αγάλματα αρχαίων Αιγυπτίων ηγεμόνων, που οδηγεί προς τα πάνω σε ένα μεγάλο παράθυρο με πανοραμική θέα στις πυραμίδες της Γκίζας.

Η συλλογή του Τουταγχαμών σε πλήρη έκθεση

Ένα από τα κεντρικά αξιοθέατα είναι η πλήρης έκθεση των θησαυρών από τον τάφο του νεαρού βασιλιά Τουταγχαμών. Για πρώτη φορά από την ανακάλυψη του Βρετανού αρχαιολόγου Χάουαρντ Κάρτερ το 1922, ολόκληρη η συλλογή με περισσότερα από 5.000 αντικείμενα εκτίθεται μαζί. Η έκθεση περιλαμβάνει την χρυσή ταφική μάσκα του Φαραώ, τον περίτεχνο θρόνο, άμαξες, κοσμήματα και τελετουργικά όπλα.

Οι Αιγύπτιοι συντηρητές του μουσείου έχουν αποκαταστήσει εκατοντάδες αντικείμενα του Τουταγχαμών, μερικά από τα οποία είναι κατασκευασμένα από εύθραυστα υλικά, όπως υφάσματα και δέρμα, και τα παρουσιάζουν στο κοινό για πρώτη φορά μετά από περισσότερο από έναν αιώνα.

Αρχιτεκτονική όραση και σχεδιασμός

Σχεδιασμένο από το αρχιτεκτονικό γραφείο Heneghan Peng Architects με έδρα το Δουβλίνο, το Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο συνδυάζει πρωτοποριακό σχεδιασμό με οπτική αναφορά στην αρχαία Αίγυπτο. Η πυραμιδική είσοδος, οι αλαβάστρινες προσόψεις με χαραγμένα ιερογλυφικά και οι τεράστιες αίθουσες εκθέσεων μεταδίδουν τόσο την κλίμακα όσο και τον συμβολισμό του μουσείου.

Στο εσωτερικό, ο προηγμένος φωτισμός, ο κλιματισμός και οι εγκαταστάσεις εικονικής πραγματικότητας επαναπροσδιορίζουν τον τρόπο έκθεσης των αρχαίων αντικειμένων. Οι περισσότερες γκαλερί είχαν ανοίξει εν μέρει στο κοινό τα προηγούμενα χρόνια, επιτρέποντας στους αιγυπτιολόγους και τους επισκέπτες να δουν εκ των προτέρων την κλίμακα και την φιλοδοξία που κρύβει το μουσείο.

Σύμβολο εθνικής υπερηφάνειας και μελλοντικών φιλοδοξιών

Με κόστος που εκτιμάται σε 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια, το μουσείο αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες πολιτιστικές επενδύσεις στη σύγχρονη ιστορία της Αιγύπτου. Οι αρχές αναμένουν ότι θα προσελκύσει έως και 8 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως, καθιστώντας το ένα νέο παγκόσμιο κέντρο αρχαιολογίας, έρευνας και τουρισμού.

Η αιγυπτιακή κυβέρνηση θεωρεί το έργο ως μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για την αναζωογόνηση του τουριστικού τομέα, μιας βασικής πηγής ξένου συναλλάγματος για βασικές εισαγωγές όπως το σιτάρι και τα καύσιμα. Οι δρόμοι γύρω από τη Γκίζα έχουν αναβαθμιστεί, έχει κατασκευαστεί ένα νέο αεροδρόμιο κοντά και η κύρια είσοδος στις πυραμίδες έχει μεταφερθεί για να βελτιωθεί η προσβασιμότητα και να μειωθεί η κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Για τους αιγυπτιολόγους και τους πολίτες, το Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο αντιπροσωπεύει κάτι περισσότερο από ένα αρχιτεκτονικό επίτευγμα. Είναι μια δήλωση πολιτιστικής αυτοπεποίθησης, που συνδέει το μεγαλείο των Φαραώ με τη σύγχρονη ταυτότητα και τις φιλοδοξίες της Αιγύπτου.

