Τα έθιμα της Μεγάλης Πέμπτης: Κόκκινα αυγά και λαμπροκουλούρες

Η Μεγάλη Πέμπτη σηματοδοτεί την έναρξη των εντατικών προετοιμασιών για το Πάσχα σε πολλά ελληνικά νοικοκυριά. Η ημέρα είναι αφιερωμένη στον Μυστικό Δείπνο του Ιησού Χριστού με τους 12 Αποστόλους και αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας.

Τι γιορτάζουμε τη Μεγάλη Πέμπτη: Τα 4 μεγάλα γεγονότα που συνέβησαν

Το πιο διαδεδομένο έθιμο της ημέρας είναι το βάψιμο των κόκκινων αυγών, τα οποία συμβολίζουν το αίμα του Χριστού που χύθηκε για τη σωτηρία του κόσμου. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο η Μεγάλη Πέμπτη ονομάζεται και Κόκκινη Πέμπτη. Σύμφωνα με έναν παραδοσιακό μύθο, το κόκκινο χρώμα συνδέεται με την επίσκεψη της Μαρίας της Μαγδαληνής στον Τιβέριο Καίσαρα, όπου τα άσπρα αυγά μετατράπηκαν θαυματουργικά σε κόκκινα όταν εκείνη ανακοίνωσε την Ανάσταση του Χριστού.

Πολλές οικογένειες τοποθετούν το πρώτο βαμμένο αυγό στο εικονοστάσι του σπιτιού για προστασία από το κακό. Σε ορισμένες περιοχές τηρούνται και ειδικές δεισιδαιμονίες, όπως η χρήση καινούριου δοχείου για το βάψιμο και η αποφυγή απόρριψης της βαφής εκτός σπιτιού.

Παράλληλα, οι νοικοκυρές ζυμώνουν τις λαμπροκουλούρες και τα πασχαλινά κουλουράκια που θα στολίσουν το τραπέζι της Λαμπρής. Στη Σίφνο ετοιμάζονται ιδιαίτερα τα «πουλιά της Λαμπρής», κουλούρες σε σχήματα ζώων και πουλιών, στολισμένες με κόκκινα αυγά.

Τοπικά έθιμα ανά περιοχή

Στην Πάτμο πραγματοποιείται στην κεντρική πλατεία της Χώρας αναπαράσταση του Μυστικού Δείπνου, όπου ο ηγούμενος της Μονής του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου πλένει τα πόδια δώδεκα μοναχών.

Στη Σκιάθο τα παιδιά γυρίζουν από σπίτι σε σπίτι κρατώντας σταυρούς στολισμένους με ανοιξιάτικα λουλούδια και τραγουδούν τα κάλαντα της Μεγάλης Παρασκευής.

Στο Λιτόχωρο Πιερίας οι ανύπαντρες κοπέλες στολίζουν τους Επιταφίους με λουλούδια από ύφασμα, τα οποία φτιάχνουν όλη τη Σαρακοστή.

Στα Κουφονήσια μετά την Ακολουθία των Παθών, οι κάτοικοι συγκεντρώνονται στην εκκλησία για να στολίσουν τον Επιτάφιο με άνθη, ενώ μία γυναίκα ψάλλει το «Μοιρολόι της Παναγίας». Οι γυναίκες παραμένουν κοντά στον Επιτάφιο μέχρι το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής.

Στη Σίφνο οι νέοι και οι νέες, μετά το Έκτο Ευαγγέλιο, φεύγουν από την εκκλησία για να ανάψουν τα καντήλια στα ξωκλήσια και επιστρέφουν αργότερα για να στολίσουν τον Επιτάφιο.

