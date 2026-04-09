Τι γιορτάζουμε τη Μεγάλη Πέμπτη: Τα 4 μεγάλα γεγονότα που συνέβησαν

Η Μεγάλη Πέμπτη αποτελεί μία από τις πλέον κατανυκτικές ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας, καθώς είναι αφιερωμένη στα γεγονότα που προηγήθηκαν της Σταύρωσης. Στο επίκεντρο της λατρείας βρίσκονται η νίψη των ποδών των Μαθητών, ο Μυστικός Δείπνος, η αρχιερατική προσευχή του Ιησού και, τέλος, η προδοσία που οδήγησε στη σύλληψή Του.

Ο Ιερός Νιπτήρας

Πριν από την έναρξη του δείπνου, ο Ιησούς προχώρησε σε μια πράξη βαθιάς συμβολικής σημασίας. Πλένοντας ο ίδιος τα πόδια των Μαθητών Του, θέλησε να δώσει ένα διαχρονικό μάθημα ταπεινότητας, ανατρέποντας τις αντιλήψεις περί πρωτείων και εξουσίας. Παρά την αρχική αντίσταση του Πέτρου, ο Κύριος κατέστησε σαφές πως ο αληθινός ηγέτης οφείλει να διακονεί τους συνανθρώπους του, τονίζοντας πως «όποιος θέλει να είναι πρώτος, οφείλει να είναι τελευταίος από όλους».

Κατά τη διάρκεια του δείπνου, ο Ιησούς παρέδωσε στους Μαθητές Του το Μυστήριο της Θείας Κοινωνίας. Ευλογώντας τον άρτο και τον οίνο, τα μετέβαλε σε Σώμα και Αίμα Του, ζητώντας από τους πιστούς να τελούν αυτό το μυστήριο εις ανάμνησή Του. Πρόκειται για την ίδρυση της Καινής Διαθήκης (Συμφωνίας) μεταξύ Θεού και ανθρώπων.

Η αποκάλυψη της προδοσίας

Η ατμόσφαιρα του Μυστικού Δείπνου φορτίστηκε όταν ο Χριστός αναφέρθηκε στον άνθρωπο που θα Τον παρέδιδε στις αρχές. Μετά την αποκάλυψη του προσώπου του Ιούδα και την αποχώρηση του τελευταίου από τη συγκέντρωση, ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τη σύλληψη στον Κήπο της Γεσθημανής.

Τα Ευαγγέλια της Μεγάλης Πέμπτης

Το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης τελείται ο εσπερινός της Μεγάλης Παρασκευής και η Λειτουργία του Μέγα Βασίλειου. Το ίδιο βράδυ, οι πιστοί παρακολουθούν τον όρθρο της Μεγάλης Παρασκευής, όπου αποτυπώνεται η πορεία προς τη Σταύρωση, ενώ στη συνέχεια γίνεται η ανάγνωση των 12 Ευαγγελικών αποσπασμάτων.

Τα δώδεκα Ευαγγέλια είναι ουσιαστικά τα 12 Ευαγγελικά αποσπάσματα που αναγιγνώσκονται την Μεγάλη Πέμπτη. Στην πραγματικότητα, τα Ευαγγέλια της Καινής Διαθήκης είναι τέσσερα, δηλαδή όσοι είναι οι Ευαγγελιστές της Εκκλησίας μας.

Οι τέσσερις Ευαγγελιστές, Ματθαίος, Μάρκος, Λουκάς και Ιωάννης, περιγράφουν στα δώδεκα αποσπάσματα, την πορεία του Διδασκάλου τους προς τον Γολγοθά, ξεκινώντας από τον Ιερό Νιπτήρα μέχρι τη Σταύρωσή του.

Τα 12 Ευαγγέλια

-Ευαγγέλιο Πρώτο: Προλέγεται η άρνηση του Πέτρου.

-Ευαγγέλιο Δεύτερο: Η προδοσία και η σύλληψη του Ιησού Χριστού.

-Ευαγγέλιο Τρίτο: Ο Πέτρος απαρνείται τον Ιησού Χριστό.

-Ευαγγέλιο Τέταρτο: Ο Ιησούς μπροστά στον Πιλάτο.

-Ευαγγέλιο Πέμπτο: Ο θάνατος του Ιούδα.

-Ευαγγέλιο Έκτο: Οι στρατιώτες εμπαίζουν τον Κύριο.

-Ευαγγέλιο Έβδομο: Η σταύρωση του Ιησού Χριστού.

-Ευαγγέλιο Όγδοο: Ο θάνατος του Ιησού Χριστού.

-Ευαγγέλιο Ένατο: Ένας στρατιώτης λογχίζει την πλευρά του Κυρίου.

-Ευαγγέλιο Δέκατο: Ο ενταφιασμός του Ιησού Χριστού.

-Ευαγγέλιο Ενδέκατο: Η ταφή του Ιησού Χριστού.

-Ευαγγέλιο Δωδέκατο: Η φρούρηση του τάφου.

