Τα «έξυπνα» σνακ που οδηγούν στη μείωση της αρτηριακής πίεσης

Τα σνακ μπορεί να λειτουργήσουν είτε ως «κρυφή παγίδα» γεμάτη αλάτι και επεξεργασμένα λιπαρά είτε ως σύμμαχος για την αρτηριακή πίεση.

Έρευνες δείχνουν ότι τρόφιμα πλούσια σε κάλιο, μαγνήσιο, φυτικές ίνες και ποιοτική πρωτεΐνη μπορούν να βοηθήσουν ουσιαστικά στη φυσική μείωση της αρτηριακής πίεσης. Ακολουθούν 15 απλά, καθημερινά σνακ που βασίζονται σε επιστημονικά δεδομένα και μπορούν να ενταχθούν εύκολα στη διατροφή σας, χωρίς στερήσεις και χωρίς περίπλοκες συνταγές.

1. Πράσινο smoothie

Ένα πράσινο smoothie με φυλλώδη λαχανικά όπως το λάχανο kale, το σπανάκι και το σέσκουλο είναι πλούσιο σε κάλιο και μαγνήσιο, στοιχεία που βοηθούν στη φυσική μείωση της αρτηριακής πίεσης. Μελέτη έδειξε ότι η αύξηση της ημερήσιας πρόσληψης καλίου μπορεί να μειώσει σημαντικά την πίεση, ιδιαίτερα σε άτομα με υψηλή πρόσληψη νατρίου. Το σπανάκι είναι επίσης πλούσιο σε νιτρικά άλατα, τα οποία χαλαρώνουν τα αιμοφόρα αγγεία και μειώνουν την πίεση.

Εκτός από τα πράσινα λαχανικά, μπορείτε να προσθέσετε στο smoothie σας και κεφίρ. Αυτό το ζυμωμένο ρόφημα γιαουρτιού είναι πλούσιο σε ασβέστιο, το οποίο μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της αρτηριακής πίεσης. Έρευνες δείχνουν ότι η τακτική κατανάλωσή του μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια βάρους και σε χαμηλότερη συστολική πίεση (μεγάλη).

2. Καρότα με χούμους

Τα καρότα με χούμους προσφέρουν τον ιδανικό συνδυασμό τραγανής και κρεμώδους υφής. Το χούμους είναι πλούσιο σε μαγνήσιο και φυτικές ίνες, που μπορούν να μειώσουν τα λιπίδια στο αίμα και να βοηθήσουν στη μείωση της αρτηριακής πίεσης. Επίσης έρευνα έδειξε ότι για κάθε φλιτζάνι ωμών καρότων που καταναλώνει κάποιος καθημερινά, ο κίνδυνος εμφάνισης υψηλής αρτηριακής πίεσης μειώνεται κατά 10%.

3. Πορτοκάλια και ακτινίδια

Τα εσπεριδοειδή, όπως τα πορτοκάλια, μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση της αρτηριακής πίεσης χάρη στις βιταμίνες, τα μέταλλα και τις φυτικές ενώσεις που περιέχουν. Μελέτη διαπίστωσε ότι η κατανάλωση περίπου τεσσάρων πορτοκαλιών την ημέρα μπορεί να μειώσει την αρτηριακή πίεση.

Τα ακτινίδια επίσης βοηθούν στη ρύθμιση της πίεσης. Είναι πλούσια σε βιταμίνη C, φυτικές ίνες, κάλιο, μαγνήσιο και αντιοξειδωτικά. Έρευνες δείχνουν ότι η κατανάλωση δύο ακτινιδίων την ημέρα συνδέεται με χαμηλότερες μετρήσεις αρτηριακής πίεσης.

4. Μείγμα ξηρών καρπών και σπόρων

Οι ξηροί καρποί και οι σπόροι είναι εξαιρετικές πηγές φυτικών ινών, πρωτεΐνης και μετάλλων. Έρευνες δείχνουν ότι μια διατροφή πλούσια σε φυτικές πρωτεΐνες μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της αρτηριακής πίεσης.

Μπορείτε να φτιάξετε το δικό σας υγιεινό μείγμα με:

-σπόρους κολοκύθας

-φιστίκια Αιγίνης

-καρύδια

-κάσιους

-αμύγδαλα

-λιναρόσπορο

-σπόρους chia

5. Μουλιασμένη βρώμη

Η βρώμη που αφήνεται να μουλιάσει όλη τη νύχτα είναι εξαιρετική πηγή διαλυτών φυτικών ινών και περιέχει β-γλυκάνη, η οποία συνδέεται με χαμηλότερα επίπεδα χοληστερόλης και αρτηριακής πίεσης. Μια διατροφή πλούσια σε βρώμη μπορεί επίσης να βοηθήσει στη διατήρηση υγιούς σωματικού βάρους, κάτι που βελτιώνει την αρτηριακή πίεση.

Για να την ετοιμάσετε, αναμείξτε βρώμη με γάλα χαμηλών λιπαρών, φυτικό ή κεφίρ. Προσθέστε φρούτα, ξηρούς καρπούς και σπόρους και αφήστε το μείγμα στο ψυγείο όλη τη νύχτα. Το πρωί θα έχετε ένα κρεμώδες σνακ που σας κρατά χορτάτους μέχρι το μεσημέρι.

6. Ρεβύθια ψημένα

Τα ρεβύθια είναι ένα όσπριο πλούσιο σε μαγνήσιο, κάλιο και φυτικές ίνες. Μπορούν να καταναλωθούν βραστά ή ψημένα.

7. Σούπα φακής

Η φακή (σε σαλάτα ή σούπα) είναι χορταστική και πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, όπως κάλιο, μαγνήσιο, φυτικές ίνες και φυτική πρωτεΐνη. Πρόκειται επίσης για ένα όσπριο που μπορείτε να το ετοιμάζετε σε μεγάλη ποσότητα κάθε εβδομάδα για εύκολα σνακ.

8. Τόστ με αβοκάντο

Το τόστ με αβοκάντο αποτελεί ένα χορταστικό πρωινό ή σνακ. Το αβοκάντο είναι πλούσιο σε μαγνήσιο και φυτικές ίνες. Έρευνες δείχνουν ότι μια διατροφή πλούσια σε μαγνήσιο μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης υψηλής αρτηριακής πίεσης. Απλώστε το λιωμένο αβοκάντο σε ψωμί ολικής άλεσης για επιπλέον φυτικές ίνες.

9. Σαλάτα με φασόλια

Όσπρια όπως τα φασόλια (μαύρα, κόκκινα, γίγαντες, πίντο κ.α.) είναι καλές πηγές φυτικών ινών, πρωτεΐνης, καλίου και μαγνησίου. Η τακτική κατανάλωση οσπρίων μπορεί να μειώσει την αρτηριακή πίεση με την πάροδο του χρόνου. Για σαλάτα, αναμείξτε διάφορα φασόλια με ψιλοκομμένο κρεμμύδι, ντομάτα, ελαιόλαδο και καρυκεύματα.

10. Γιαούρτι με φρέσκα μούρα

Έρευνες έδειξαν ότι όταν άτομα με υψηλή αρτηριακή πίεση κατανάλωναν μία μερίδα γιαουρτιού καθημερινά, τα επίπεδα της πίεσής τους μειώνονταν. Εννοείται, επιλέξτε στραγγιστό γιαούρτι χωρίς ζάχαρη, που είναι πλούσιο σε ασβέστιο και πρωτεΐνη. Προσθέστε διάφορα μούρα (φράουλες, μύρτιλα, σμέουρα, βατόμουρα, κράνμπερι) για βιταμίνες και αντιοξειδωτικά. Τα μούρα περιέχουν ανθοκυανίνες, αντιοξειδωτικά που συνδέονται με καλύτερη ροή αίματος και χαμηλότερη αρτηριακή πίεση.

11. Σαλάτα κινόα

Η κινόα είναι σπόρος που, όταν μαγειρεύεται, θυμίζει δημητριακό. Είναι πλούσια σε μαγνήσιο, φυτικές ίνες και πρωτεΐνη. Μπορείτε να ετοιμάζετε μεγάλη ποσότητα για σνακ ή γεύματα μέσα στην εβδομάδα, προσθέτοντας λαχανικά, όσπρια και μπαχαρικά.

12. Edamame

Τα edamame είναι ένα νόστιμο και θρεπτικό σνακ. Πρόκειται για φασόλια σόγιας, πλούσια σε φυτικές ίνες και κάλιο. Επειδή το αλάτι αυξάνει την αρτηριακή πίεση, χρησιμοποιήστε πολύ μικρή ποσότητα.

13. Μπανάνα με φυστικοβούτυρο

Η μπανάνα με φυστικοβούτυρο είναι ένα κλασικό σνακ που καλύπτει πολλές θρεπτικές ανάγκες. Οι μπανάνες είναι πλούσιες σε κάλιο και περιέχουν μικρές ποσότητες φυτικών ινών και μαγνησίου, ενώ το φυστικοβούτυρο συμβάλλει με υγιή λιπαρά και πρόσθετο μαγνήσιο.

14. Σαλάτα τόνου με πράσινα λαχανικά

Πολλά είδη ψαριών είναι καλές πηγές μαγνησίου και ωμέγα-3 λιπαρών οξέων, τα οποία μειώνουν τη φλεγμονή και την αρτηριακή πίεση. Μια εύκολη επιλογή είναι η σαλάτα τόνου και απολαύστε την με πράσινα φύλλα και κράκερ ολικής άλεσης.

15. Ομελέτα λαχανικών

Μια ομελέτα λαχανικών είναι ένα εξαιρετικό σνακ για την καρδιά. Τα αυγά είναι πλούσια σε πρωτεΐνη και έρευνες έδειξαν ότι η κατανάλωση πέντε ή περισσότερων την εβδομάδα μπορεί να μειώσει την αρτηριακή πίεση. Όσοι καταναλώνουν αυγά τακτικά έχουν μικρότερο κίνδυνο υπέρτασης.

Προσθέστε λαχανικά πλούσια σε μέταλλα, όπως ντομάτες για λυκοπένιο και μπρόκολο για αντιοξειδωτικά.

Φυσικοί τρόποι για να μειώσετε την αρτηριακή πίεση

Εκτός από τις διατροφικές αλλαγές, υπάρχουν και άλλες πρακτικές που μπορούν να βοηθήσουν στη φυσική μείωση της αρτηριακής πίεσης:

-καθημερινή άσκηση

-διατήρηση υγιούς σωματικού βάρους

-αποφυγή καπνίσματος και παθητικού καπνίσματος

–διαχείριση του χρόνιου στρες

