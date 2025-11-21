Τα κουρέματα που θα βλέπουμε παντού το 2026 ΦΩΤΟ

Οι τάσεις για τα γυναικεία κουρέματα του 2026 έχουν ήδη αρχίσει να διαμορφώνονται και υπόσχονται επιλογές για κάθε στυλ, διάθεση και υφή μαλλιών. Από φινετσάτες γραμμές μέχρι πιο rock ‘n’ roll look, τα τρία παρακάτω κουρέματα θα είναι παντού:

1. Μακριές και φαρδιές φράντζες (Long Curtain Bangs)

Οι μακριές, ανοιχτές φράντζες επιστρέφουν δυναμικά, γιατί ταιριάζουν σχεδόν σε όλους και «γλυκαίνουν» αμέσως το πρόσωπο. Τι τις κάνει τόσο δημοφιλείς; Tο ότι πλαισιώνουν φυσικά τα χαρακτηριστικά και δημιουργούν μια όμορφη κίνηση. Είναι πιο εύκολες στο styling σε σχέση με τις κοντές φράντζες που απαιτούν συνεχή φροντίδα. Λειτουργούν σαν «mini lifting», τραβώντας οπτικά το βλέμμα προς τα μάτια και τα ζυγωματικά. Τέλος, ταιριάζουν σε κάθε σχήμα προσώπου—οβάλ, τετράγωνο, στρογγυλό ή μακρόστενο—απλώς η κατεύθυνση και το άνοιγμα προσαρμόζεται. Ποια μαλλιά τις «σηκώνουν»; Τα ίσια, τα σπαστά και τα κυματιστά. Σε πολύ σγουρά μαλλιά μπορούν να τροποποιηθούν, αλλά χρειάζονται καλό dry cut. Για ακόμη πιο ανάλαφρο look, ζητήστε από τον κομμωτή σας ελαφριά αραίωση στις άκρες ώστε η φράντζα να πέφτει φυσικά χωρίς να φουσκώνει.

2. Shag Haircut – Το απόλυτο cool-girl κούρεμα

Το shag δεν σταματά να εξελίσσεται: πότε πιο grunge, πότε πιο ανεπιτήδευτο, πάντα όμως με την ίδια χαρακτηριστική ελευθερία κίνησης. Το 2026 γίνεται πιο «ήπιο» και σύγχρονο, με πολλά layers και φυσική υφή. Γιατί το λατρεύουμε; Δημιουργεί ισορροπία ανάμεσα σε όγκο και φυσικότητα. Τα layers αφαιρούν βάρος από σημεία που φουσκώνουν (όπως οι άκρες) και δίνουν ύψος εκεί που χρειάζεται, κυρίως στην κορυφή. Χαρίζει το τέλειο framing γύρω από τα ζυγωματικά, ιδανικό για πιο δυναμικό look. Ταιριάζει σε αυτούς που λατρεύουν τις υφές και το «messy chic» και είναι ιδανικό για όλες τις υφές μαλλιών από λεπτά μέχρι πιο χοντρά ή σγουρά αλλά και για όσους θέλουν κούρεμα που να δείχνει πάντα «δουλεμένο» χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια. Λειτουργεί φανταστικά με προϊόντα texturizing (σπρέι αλατιού, mousse, κρέμες υφής), που αναδεικνύουν τα layers.

3. Blunt Lob – Το πιο κομψό και διαχρονικό μήκος

To blunt lob (το μακρύ καρέ με απόλυτα ίσιο τελείωμα) προβλέπεται να γίνει το πιο αγαπημένο κούρεμα της νέας χρονιάς. Είναι καθαρό, minimal και δίνει άμεσα την αίσθηση περιποιημένου look. Τι το κάνει τόσο ιδιαίτερο; Η ευθεία γραμμή κάνει τα μαλλιά να δείχνουν πολύ πιο πυκνά και γεμάτα. Το μήκος φτάνει συνήθως μεταξύ ώμων και κλείδας, ιδανικό για styling. Ταιριάζει σε κάθε ηλικία και σε κάθε στιλ, από ultra chic ως πιο cool. Ποιον εξυπηρετεί; Γυναίκες με λεπτή τρίχα που θέλουν περισσότερη «πυκνότητα», όσες θέλουν ένα κούρεμα χαμηλής συντήρησης που δείχνει πάντα κομψό και τις γυναίκες που θέλουν καθαρές γραμμές ώστε να αναδεικνύουν τον λαιμό και το ντεκολτέ. Το blunt lob φαίνεται εκπληκτικό όταν ισιώνεται απαλά με ένα soft-gloss αποτέλεσμα, αλλά λειτουργεί εξίσου ωραία και κυματιστό για πιο effortless αισθητική.

Το 2026 φέρνει μαζί του τρεις εντελώς διαφορετικές, αλλά εξίσου καλαίσθητες επιλογές: φράντζες που δίνουν κίνηση, shag που χαρίζει χαρακτήρα και ένα ultra chic blunt lob. Όποιο κι αν επιλέξεις, το σίγουρο είναι ότι η νέα χρονιά θα σε βρει με ανανεωμένη διάθεση και hair-look που θα ακολουθεί τις πιο φρέσκες τάσεις.

Πηγή: newsbeast.gr

