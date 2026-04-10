Τα λουλούδια του Επιταφίου: Οι συμβολισμοί πίσω από τον ανθοστόλιστο «τάφο»

Η ιεροτελεστία της Μεγάλης Παρασκευής. Τι αντιπροσωπεύουν τα χρώματα και τα είδη των ανθέων που κοσμούν τον Επιτάφιο.

10 Απρ. 2026 11:40
Ο στολισμός του Επιταφίου αποτελεί μία από τις πιο κατανυκτικές ιεροτελεστίες της Ορθοδοξίας, όπου η πίστη συναντά τη λαϊκή παράδοση μέσα από τη γλώσσα των λουλουδιών.

Η επιλογή των ανθέων και των χρωμάτων δεν είναι αισθητική, αλλά βαθύτατα συμβολική, καθώς κάθε στοιχείο αναφέρεται στο Θείο Πάθος, τη θυσία του Θεανθρώπου και την προσμονή της Ανάστασης.

Η σημειολογία των χρωμάτων

Τρεις είναι οι βασικοί χρωματικοί άξονες που κυριαρχούν στον στολισμό:

  • Μωβ: Το χρώμα του πένθους, της κατάνυξης και της θλίψης για τη Σταύρωση.

  • Κόκκινο: Συμβολίζει το αίμα του Χριστού και τη θυσία Του επάνω στον Σταυρό.

  • Λευκό: Αντιπροσωπεύει την αγνότητα, την αθωότητα και το φως της επερχόμενης Ανάστασης.

Τα άνθη και το νόημά τους

Η επιλογή των φυτών βασίζεται τόσο στην παράδοση όσο και στους θρησκευτικούς θρύλους:

  • Γαρύφαλλα: Τα κόκκινα συμβολίζουν την αγάπη και τη θυσία, ενώ τα λευκά την καθαρότητα της ψυχής.

  • Κρίνοι και Κάλλες: Συνδεδεμένα άρρηκτα με την Παναγία, συμβολίζουν την ταπεινότητα και την πίστη. Σύμφωνα με την παράδοση, οι κάλλες φύτρωσαν από τα δάκρυα της Θεοτόκου κάτω από τον Σταυρό.

  • Πασχαλιές: Το κατεξοχήν λουλούδι του Πάσχα. Ο θρύλος αναφέρει πως το δέντρο μαράθηκε στη Σταύρωση και άνθισε ξανά με μωβ χρώμα τη στιγμή της Ανάστασης, συμβολίζοντας την απελευθέρωση από τον θάνατο.

  • Βιολέτες: Αντιπροσωπεύουν τη χριστιανική ευλάβεια και την ταπεινοφροσύνη.

  • Τριαντάφυλλα: Σύμβολο θεϊκής προστασίας, χρησιμοποιούνται συχνά για τον σχηματισμό του Σταυρού, υποδηλώνοντας τη νίκη της ζωής.

  • Υάκινθοι (Ζουμπούλια): Ως ανοιξιάτικα άνθη, μαρτυρούν την αναγέννηση της φύσης και την ελπίδα.

  • Αμάραντος: Το λουλούδι που «δεν μαραίνεται», συμβολίζοντας την αθανασία της ψυχής και την αιώνια ζωή.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:22 Κορυφώνεται η έξοδος του Πάσχα: Ουρές στους δρόμους, φεύγουν γεμάτα πλοία και λεωφορεία
12:15 Πάτρα: Χειροπέδες σε δικυκλιστή που οδηγούσε μηχανή χωρίς πινακίδα
12:15 ΔΝΤ: Νέα ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης στην Ελλάδα από την Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα
12:09 Πάτρα: Συνελήφθη άνδρας με κάνναβη και κοκαΐνη μετά από έλεγχο της Άμεσης Δράσης
12:03 Σύνταγμα: Συνελήφθη 26χρονη εγγονή γνωστού πολιτικού με ναρκωτικά
12:01 Ο Ακύλας έγινε πασχαλινό αυγό και η φωτογραφία κάνει τον γύρο των θαυμαστών της Eurovision
12:00 Fuel pass 2026: «Βροχή» από απάτες με sms
11:57 Κάτω Αχαΐα: Πήγε να πάρει πίσω πινακίδες με πλαστή απόδειξη προστίμου
11:54 Τρεις συλλήψεις σε Πάτρα και Κάτω Αχαΐα για εκκρεμείς καταδικαστικές αποφάσεις
11:54 Πέτρος Λαγούτης και Μυρτώ Αλικάκη: Η πρώτη φορά που οι γιοι τους μιλούν για το διαζύγιο των γονιών τους
11:52 Σαντορίνη: Το Πάσχα της κατάνυξης και του φωτός
11:51 Πάτρα: Το τελευταίο «αντίο» στον Αλέκο Λουμπαρδέα, έναν άνθρωπο του ήθους και της πυγμαχίας
11:46 Θεσσαλονίκη: Πήγαν να ξαναπαγιδεύσουν 83χρονο, συνελήφθη 23χρονη
11:43 Ανοδικά η Ευρώπη, αλλά με το βλέμμα στην εύθραυστη ισορροπία ΗΠΑ – Ιράν
11:40 Τα λουλούδια του Επιταφίου: Οι συμβολισμοί πίσω από τον ανθοστόλιστο «τάφο»
11:32 Το ειδύλλιο που αιφνιδίασε τη Γαλλία: Ο Μπαρντελά και η Ιταλίδα πριγκίπισσα Μαρία-Καρολίνα
11:32 Καλαμάκι: Βίντεο καταγράφει τη στιγμή που βαν κάνει όπισθεν και πέφτει πάνω σε τραμ
11:27 Αποστολή Artemis II: Όλα έτοιμα για την προσθαλάσσωση, η κάψουλα Orion επιστρέφει από τη Σελήνη
11:21 Politico: Το μυστικό σχέδιο Μαδούρο για αγορά ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων
11:16 Αποσωληνώθηκε ο 19χρονος φοιτητής με μηνιγγίτιδα στα Τρίκαλα, ποια η εικόνα της υγείας του
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
