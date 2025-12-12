Τα μαθήματα μιας σύσκεψης

Η σύσκεψη με τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών Κώστα Κυρανάκη έφερε μία καθαρή κυβερνητική παραδοχή: η πλήρης υπογειοποίηση της σιδηροδρομικής γραμμής στην Πάτρα δεν μπορεί να γίνει.

Ο δήμαρχος Κώστας Πελετίδης -αν και κάθετα αρνητικός- ζήτησε τη νέα κυβερνητική πρόταση γραπτώς, δείχνοντας ότι είναι διατεθειμένος να τη μελετήσει, παρά τις ενστάσεις του. Ωστόσο, η πρόταση είναι ελλιπής, καθώς δεν προβλέπει σύνδεση με τη ΒΙΠΕ, το αεροδρόμιο του Αράξου και την Ηλεία.

Είναι θετικό ότι πλέον έχουμε μία ρεαλιστική βάση συζήτησης, όμως χωρίς κοινό σχέδιο, ξεκάθαρη χρηματοδότηση και αναπτυξιακή στόχευση, η Πάτρα κινδυνεύει με νέο πισωγύρισμα. Οι επόμενοι τρεις μήνες, έως την κατάθεση φακέλου στην Ευρώπη, θα κρίνουν αν η πόλη θα προχωρήσει ή θα μείνει ξανά πίσω.

