Τα μέτρα που γενικεύονται

Η κυβέρνηση συνεχίζει να αντιμετωπίζει κρίσεις με την ίδια λανθασμένη στρατηγική: γενικεύει μέτρα που απευθύνονται σε συγκεκριμένες ομάδες, προσπαθώντας να δημιουργήσει αίσθηση καθολικής ωφέλειας. Από τις αγροτικές επιδοτήσεις μέχρι την ακρίβεια στα τρόφιμα και τα μέτρα στέγασης, οι διακηρύξεις και μάλιστα από το στόμα του πρωθυπουργού, παρουσιάζονται ως πανάκεια για όλο τον πληθυσμό.

Στην πράξη, όμως, όταν φτάνει η στιγμή της καταβολής ή της εφαρμογής, η πραγματικότητα διαφοροποιείται. Οι πολίτες γρήγορα αντιλαμβάνονται την υπερβολή, με αποτέλεσμα να καταρρέει το αφήγημα της κυβέρνησης.

Η ειλικρίνεια του πολιτικού είναι κρίσιμη για την αξιοπιστία του.