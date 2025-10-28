Τα Mirage «έσκισαν» τον ουρανό της Τανάγρας: Εντυπωσιακές εικόνες από τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου ΒΙΝΤΕΟ

Με εικόνες υψηλού συμβολισμού τίμησε η Πολεμική Αεροπορία την 28η Οκτωβρίου, καθώς τα Mirage της 114 Πτέρυγας Μάχης απογειώθηκαν θεαματικά από την Τανάγρα, «σχίζοντας» τον ουρανό σε μια επίδειξη ισχύος και τεχνολογικής υπεροχής.

Το πρωί της Δευτέρας, στο πλαίσιο των εορτασμών για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, τα γαλλικής κατασκευής Mirage πραγματοποίησαν εντυπωσιακή απογείωση από την 114 Πτέρυγα Μάχης στην Τανάγρα, συγκεντρώνοντας τα βλέμματα και τα χειροκροτήματα όσων παρακολούθησαν τη στιγμή.

Τα εμβληματικά μαχητικά, γνωστά για τις εξαιρετικές επιδόσεις τους σε αποστολές αναχαίτησης και κρούσης, αποτελούν εδώ και δεκαετίες κορμό της ελληνικής αεράμυνας και σύμβολο επιχειρησιακής ετοιμότητας.

Οι εικόνες από την απογείωση των τεσσάρων αεροσκαφών καταγράφηκαν από επίσημες κάμερες της Πολεμικής Αεροπορίας, αποτυπώνοντας με εντυπωσιακό τρόπο τη δύναμη, την ακρίβεια και την πειθαρχία των ελληνικών πληρωμάτων.





