Τα μυστικά της πάλης διδάσκονται και στην Πάτρα – Δείτε που και πώς!

Η πάλη διδάσκεται και στην Πάτρα! Σε ανακαινισμένη αίθουσα του Παμπελοποννησιακού Σταδίου, υπό την καθοδήγηση του προπονητή Κώστα Λάζου και τη διαρκή υποστήριξη των Ζαφείρη Ρέλλου και Γιώργου Ραλλή, αλλά και των Σπήλιου Δαφαράνου, Αλέξανδρου Νάνο και Ορέστη Παπαθανασόπουλου.

Τα μυστικά της πάλης διδάσκονται και στην Πάτρα - Δείτε που και πώς! Στιγμιότυπο από συμμετοχές σε παλιότερους αγώνες πάλης
10 Φεβ. 2026 13:11
Pelop News

Η πάλη, από τα αρχαία χρόνια, αποτέλεσε ένα από τα πιο σημαντικά και διαδεδομένα αθλήματα παγκοσμίως, με μεγάλη παιδαγωγική και πολιτισμική αξία. Ως άθλημα που απαιτεί συνδυασμό τεχνικής, ευκινησίας, δύναμης και πνευματικής συγκέντρωσης, έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη του ανθρώπινου χαρακτήρα. Είναι προσιτό σε όλους, χωρίς διάκριση ηλικίας, σωματικής διάπλασης ή φυσικής κατάστασης, και γυμνάζει το σώμα ενώ παράλληλα ενισχύει την αυτοπεποίθηση και την αυτοάμυνα.

Στην Αχαΐα, η πάλη αναβιώνει με νέο ζήλο στην ανακαινισμένη αίθουσα του Παμπελοποννησιακού Σταδίου, με την καθοδήγηση του προπονητή Κώστα Λάζου (πτυχιούχος προπονητής πάλης από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού) και τη διαρκή υποστήριξη του Ζαφείρη Ρέλλου και του Γιώργου Ραλλή, αλλά και των παλαιότερων διακεκριμένων αθλητών Σπήλιου Δαφαράνου, Αλέξανδρου Νάνο και Ορέστη Παπαθανασόπουλου.

Τα μυστικά της πάλης διδάσκονται και στην Πάτρα - Δείτε που και πώς!Τα μυστικά της πάλης διδάσκονται και στην Πάτρα - Δείτε που και πώς!

Ο Σύλλογος από την ίδρυσή του, αριθμεί πάνω από 300 αθλητές, διαφόρων ηλικιών και επιπέδων, οι περισσότεροι από τους οποίους ασχολούνται με το άθλημα για σκοπούς εκγύμνασης ή αυτοάμυνας, ενώ αρκετοί από αυτούς έχουν σημειώσει σημαντικές επιτυχίες σε επίσημα πανελλήνια πρωταθλήματα, καθώς και διεθνείς διοργανώσεις.

Τα μυστικά της πάλης διδάσκονται και στην Πάτρα - Δείτε που και πώς!Τα μυστικά της πάλης διδάσκονται και στην Πάτρα - Δείτε που και πώς!

Για όσους ενδιαφέρονται, προτείνεται μια πρώτη γνωριμία με το άθλημα στην αίθουσα του Παμπελοποννησιακού Σταδίου ή του Γυμναστηρίου Γ.Κ. Ολύμπια στα Βραχνέικα Αχαΐας, με προπονητές τους Κώστα Λάζο και Ζαφείρη Ρέλλο αντίστοιχα.

Τα μυστικά της πάλης διδάσκονται και στην Πάτρα - Δείτε που και πώς!Τα μυστικά της πάλης διδάσκονται και στην Πάτρα - Δείτε που και πώς!

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6944.658392.

Τα μυστικά της πάλης διδάσκονται και στην Πάτρα - Δείτε που και πώς! Τα μυστικά της πάλης διδάσκονται και στην Πάτρα - Δείτε που και πώς!

