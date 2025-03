Τα νέα του Πανεπιστημίου Πατρών

Πολλές και σημαντικές δράσεις και ειδήσεις περιλαμβάνει και αυτή την εβδομάδα το ενημερωτικό δελτίο του Πανεπιστημίου Πατρών. Συγκεκριμένα:

Συμμετοχή του Πανεπιστημίου Πατρών στη νεοσύστατη (2024) Συμμαχία “EUNICoast: The European University of Islands, Ports and Coastal Territories”

Το Πανεπιστήμιο Πατρών μετά από πολλές προσπάθειες συμμετέχει στη νεοσύστατη (2024) Συμμαχία “EUNICoast: The European University of Islands, Ports and Coastal Territories”, η οποία αφορά τη δράση των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων.

Στην EUNICoast συμπράττουν 13 Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια από νησιωτικές και παράκτιες περιοχές, με επισπεύδον το Γαλλικό Le Havre University Normandy. Η Συμμαχία Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων EUNICoast, μέσω της συνεργασίας των ιδρυμάτων-μελών της για την προώθηση των αποστολών τους στην εκπαίδευση, την έρευνα, την καινοτομία και την κοινοτική δέσμευση, σκοπεύει να:

Προωθήσει ένα πολυπολιτισμικό, πολυγλωσσικό, ανοιχτό και χωρίς αποκλεισμούς ευρωπαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας.

Συμβάλει στην οικοδόμηση ισχυρών θεμελίων για την επόμενη γενιά φοιτητών και πολιτών, από την Ευρώπη και τον κόσμο, με στόχο την δέσμευση, τη συνειδητοποίηση και την ουσιαστική τους συμβολή στην αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων αειφορίας.

Ενισχύσει την συλλογική ικανότητα των Πανεπιστημίων της να ανταποκρίνονται καλύτερα στις κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νησιωτικές και παράκτιες κοινότητες.

Τα συμπράττοντα Πανεπιστήμια και οι θεματικοί τομείς εστίασης, παρουσιάζονται ειδικότερα στη διαδικτυακή πύλη www.eunicoast.eu, η οποία θα εμπλουτίζεται διαρκώς με νέο περιεχόμενο για τις δράσεις της Συμμαχίας.

Συνολικός Π/Υ EUNICoast Alliance: 14.400.000,00 EUR

Συνολικός Π/Υ Παν. Πατρών: 1.426.894,22 EUR

Website: https://eunicoast.eu/

ΜΕΤ-Νέα Περιοδική Έκθεση ‘Το ΝΕΡΟ στην καρδιά της επιστήμης’

Ξεκίνησε η Περιοδική Έκθεση ‘Το ΝΕΡΟ στην καρδιά της επιστήμης’. Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.stmuseum.upatras.gr/index.php/el/2018-07-26-06-49-48/2018-10-17-11-20-33/638-2025-02-19-12-03-53

Ημερίδα | Η Γυναίκα – μήτρα Ζωής στο χθες και στο σήμερα | 07.03.2025 |19:00-21:00

Την Παρασκευή 7 Μαρτίου 2025 στις 19:00 διοργανώνεται Ημερίδα με θέμα «Η Γυναίκα – μήτρα Ζωής στο χθες και στο σήμερα» στο ξενοδοχείο «Βυζαντινό» (Ρήγα Φεραίου 106) στην Πάτρα με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας. Η Ημερίδα θα διεξαχθεί με την υποστήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Χορηγό Επικοινωνίας την εφημερίδα «Η Γνώμη». Η είσοδος στην Ημερίδα είναι ελεύθερη. Παρακάτω μπορείτε να εντοπίσετε το αναλυτικό πρόγραμμα της Ημερίδας.

Ημερίδα | Σύνδεση του Τμήματος Γεωπονίας με την παραγωγική Βάση: Νέες Ευκαιρίες & Προκλήσεις | 07.03.2025 | 16:30

Το Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστήμιου Πατρών σε συνεργασία με τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Μεσολογγίου-Ναυπακτίας «H ‘Ενωση» διοργανώνουν Ημερίδα με θέμα:

«Σύνδεση του Τμήματος Γεωπονίας με την παραγωγική Βάση: Νέες Ευκαιρίες & Προκλήσεις», που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 7 Μαρτίου 2025 στο κόκκινο αμφιθέατρο της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών στο Μεσολόγγι, κτίριο Κ24, με ώρα έναρξης 16:30. Η ημερίδα διοργανώνεται στα πλαίσια του μνημονίου συνεργασίας του Τμήματος Γεωπονίας με τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Μεσολογγίου-Ναυπακτίας «H ‘Ένωση».

Στο πλαίσιο της ημερίδας θα αναδειχθούν καλές γεωργικές πρακτικές και προοπτικές βελτίωσης της γεωργικής παραγωγής και θα ακολουθήσει συζήτηση.

Στην ημερίδα αυτή θα αναπτυχθούν τα ακόλουθα θέματα:

1. Σύγχρονες μέθοδοι στην ολοκληρωμένη αντιμετώπιση εντόμων αποθηκευμένων προϊόντων (Δρ. Ρούμπος Χρίστος)

2. Μέλισσα δεν είναι μόνο του μελιού…. (Δρ. Ξώνης Κων/νος)

Εγγραφές εξετάσεων πιστοποίησης επάρκειας της ελληνομάθειας όλων των επιπέδων

Οι εγγραφές για τις εξετάσεις πιστοποίησης επάρκειας της ελληνομάθειας όλων των επιπέδων για την περίοδο Μαΐου 2025 θα πραγματοποιούνται έως 20/3/2025. Το Εργαστήριο Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο Πατρών είναι το πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο για τη Δυτική Ελλάδα. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα: https://www.greek-language.gr/certification/application/index.html

Ημερίδα | Δημιουργική Γραφή / Αφήγηση και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση | 14.03.2025

Την Παρασκευή, 14 Μαρτίου 2025, θα πραγματοποιηθεί η Ημερίδα με τίτλο “Δημιουργική Γραφή / Αφήγηση και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση”, στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών (Αίθουσα ΙΙ 9).

Η Ημερίδα αυτή φιλοδοξεί να αποτελέσει μια επίκαιρη και πολύτιμη συνάντηση για τη διερεύνηση της Δημιουργικής Γραφής και Αφήγησης, τόσο ως καλλιτεχνικής όσο και ως εκπαιδευτικής πρακτικής. Με συνεδρίες που καλύπτουν τη σύγχρονη δημιουργική γραφή και αφήγηση (1η Συνεδρία), τη διδασκαλία της με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων (2η Συνεδρία), αλλά και τη διαχρονική αφήγηση μέσα από το ταξίδι του ήρωα και την κάθαρση (3η Συνεδρία), η ημερίδα προσφέρει μια πολυδιάστατη θεώρηση της αφηγηματικής τέχνης. Παράλληλα, εξετάζει τη σημασία της δημιουργικής αφήγησης στη σχολική εκπαίδευση (4η Συνεδρία), ενώ δίνει έμφαση στις νέες τεχνολογίες και στον ρόλο τους στη σύγχρονη εκπαιδευτική πράξη (5η Συνεδρία). Η επικαιρότητα της ημερίδας αναδεικνύεται μέσα από τη διασύνδεση της αφήγησης με τις σύγχρονες διδακτικές πρακτικές και την τεχνολογική εξέλιξη, προσφέροντας χρήσιμα ερευνητικά και πρακτικά εργαλεία σε εκπαιδευτικούς, δημιουργούς και ερευνητές.

Διοργάνωση:

Εργαστήριο Σκηνικής Πράξης και Λόγου Τμήματος Θεατρικών Σπουδών

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας

Πανεπιστημίου Πατρών

Περισσότερες πληροφορίες (Πρόγραμμα, Περιλήψεις και Βιογραφικά): https://esplo.theatrical.upatras.gr/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE-%CE%B1%CF%86%CE%AE%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BD%CE%AD%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%B5/

Προκήρυξη για Πρακτική Άσκηση σε Ελληνικές Αρχές του ΥΠΕΞ (μέσω ERASMUS+ 2025-2026)

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/prokiryxi-gia-praktiki-askisi-se-ellinikes-arches-tou-ypex-meso-erasmus-2025-2026/

Προκήρυξη ERASMUS+ για Πρακτική Άσκηση στην Ευρώπη ακαδ. έτους 2025-2026

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/prokiryxi-erasmus-gia-praktiki-askisi-stin-evropi-akad-etous-2025-2026/

Εκδηλώσεις στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο

Περισσότερα: http://www.confer.upatras.gr/events.php

