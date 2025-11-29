«Τα παιδιά διακινούν πλέον τα ναρκωτικά»! Αποκαλυπτικός ο Κώστας Γιαννόπουλος από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

«Η διακίνηση των ναρκωτικών γίνεται πλέον από τα παιδιά. Οι μεγάλοι έχουν σταματήσει αυτή τη διαδικασία, διότι τους συλλαμβάνουν. Ετσι έχουν κάνει βαποράκια τα παιδιά. Τους δίνουν κάποια χρήματα και παράλληλα τα εθίζουν και στις ουσίες».

Σκληρή η πραγματικότητα την οποία περιέγραψε στον «Peloponnisos FM» ο πρόεδρος του Συλλόγου «Το Χαμόγελο του Παιδιού» Κώστας Γιαννόπουλος. Πραγματικότητα η οποία επιβεβαιώνεται καθημερινά και μέσω των αστυνομικών δελτίων τα οποία αφορούν σε συλλήψεις παιδιών για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Ετσι, σε έναν βαθμό ερμηνεύεται και το εμπόριο ουσιών εντός του σχολικού περιβάλλοντος. Υπενθυμίζουμε ότι από την αρχή της σχολικής χρονιάς μέχρι σήμερα μόνο στην Αχαΐα έχουν καταγραφεί πέντε περιστατικά με διακίνηση ναρκωτικών σε σχολικά περιβάλλοντα.

«Μη σηκώνουμε τα χέρια ψηλά αυτή τη στιγμή που τα παιδιά μας καταστρέφονται. Η βία έχει δημιουργήσει πλέον πάρα πολύ άσχημες καταστάσεις, με τα παιδιά να σκοτώνονται μεταξύ τους. Οι εξαρτήσεις από τις ουσίες αυξάνονται καθημερινά. Ανήλικοι χρησιμοποιούνται από ενήλικες για να διαπράξουν εγκλήματα» ανέφερε ο κ. Γιαννόπουλος, υπογραμμίζοντας ότι πλέον δεν υπάρχουν περιθώρια για σιωπή και απραξία.

Αυτό άλλωστε αναδείχτηκε και στη διάρκεια της προχθεσινής σύσκεψης, η οποία κατέληξε στην υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας και στην ίδρυση του Περιφερειακού Δικτύου Δυτικής Ελλάδας για την πρόληψη και διαχείριση φαινομένων που απειλούν τα παιδιά. Η πρωτοβουλία ανήκει στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και στο «Χαμόγελο του Παιδιού» για μια συντονισμένη δράση απέναντι στις αυξανόμενες προκλήσεις της παιδικής προστασίας.

Το σύμφωνο υπέγραψαν εκπρόσωποι της Δικαιοσύνης, του Πανεπιστημίου Πατρών, των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, των δήμων, των Ιερών Μητροπόλεων της Δυτικής Ελλάδας, δημόσιων υπηρεσιών, υπηρεσιών εκτάκτου ανάγκης, νοσοκομείων και πλήθος κοινωνικών φορέων. Η συμμετοχή τους σηματοδοτεί τη δημιουργία μιας ευρείας και ισχυρής συμμαχίας για την υποστήριξη των παιδιών που βρίσκονται σε κίνδυνο ή βιώνουν δύσκολες συνθήκες.

«Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που έγινε στην περιοχή σας. Με όλους τους φορείς μαζί, κάτω από μια θεσμική διαδικασία, το τονίζω αυτό, όχι από διάθεση εθελοντισμού, όχι από διάθεση φιλανθρωπίας, όχι από διάθεση προσωπικής κίνησης κ.λπ., αλλά από υποχρέωση και από διάθεση να ενωθούν δυνάμεις για να αντιμετωπίσουν τα τεράστια προβλήματα που έχουν προκύψει και τρέχουν με μορφή χιονοστιβάδας τα τελευταία χρόνια.

Αυτό που αισθάνθηκα για πρώτη φορά ήταν ότι όχι μόνο ειπώθηκαν πράγματα ουσιαστικά, αλλά ήταν όλοι εκεί. Γιατί συνήθως όταν γίνονται τέτοιου είδους συναντήσεις, τόσο σημαντικές, δεν υπάρχει απαρτία, να το πούμε έτσι. Εδώ υπήρχε απαρτία. Κι αυτό είναι σημαντικό».

Ο κ. Γιαννόπουλος υπογραμμίζει την ανάγκη λειτουργίας, αλλά και συνεργασίας των θεσμών, με στόχο τη σωτηρία παιδιών.

Ο ίδιος εξηγεί: «Την ώρα που έχουμε ένα παιδί στην τηλεφωνική μας γραμμή και λέει, ”εγώ είμαι τώρα σε μια γέφυρα, θα πέσω, δεν αντέχω τη ζωή μου, δεν μπορώ να ζήσω άλλο αυτό που γίνεται, με τον βιασμό που δέχομαι, με το μπούλινγκ” κ.λπ. Ή η κοπέλα που παίρνει και λέει, ”έχω πάρει χαπάκια και τώρα φοβάμαι θα πεθάνω και δεν θέλω να πεθάνω, γιατί τελικά κατάλαβα ότι δεν έπρεπε να κάνω αυτή την πράξη”. Η ψυχολόγος του Συλλόγου μας προσπαθεί να βοηθήσει και να αποτρέψει την αυτοκτονία, αλλά πρέπει παράλληλα οι άλλοι θεσμοί να δρουν έγκαιρα και με ταχύτητα.

Αν οι αξιωματικοί του ηλεκτρονικού εγκλήματος, οι οποίοι έχουν τη γνώση, δεν εντοπίσουν πού βρίσκεται το παιδί και αυτομάτως να παρέμβουν, θα το χάσουμε. Το είπα απλά για να γίνει κατανοητό πόσο ταχύτατα πρέπει να αντιδρούν ο θεσμοί. Αν ένας κρίκος της αλυσίδας δεν λειτουργήσει σωστά, θα έχουμε θύμα».

Η προστασία τους είναι στα χέρια μας

Τα στοιχεία για τη δράση του «Χαμόγελου του Παιδιού» το 2024 αποτυπώνουν την αγριότητα που βιώνουν καθημερινά εκατοντάδες παιδιά.

Ειδικότερα, ο Σύλλογος πρόσφερε τα εξής:

⦁ υποστήριξη 97.089 παιδιών, που συνεπάγεται 266 παιδιά την ημέρα

⦁ διαχείριση 187.165 κλήσεων στις 4 Γραμμές Υποστήριξης και Βοήθειας, που συνεπάγεται 513 κλήσεις την ημέρα

⦁ αναφορές ή/και υποστήριξη σε 2 παιδιά ανά 3 ημέρες για θέματα σεξουαλικής κακοποίησης

⦁ αναφορές ή/και υποστήριξη σε 2 παιδιά ανά 3 ημέρες για θέματα bullying

⦁ αναφορές ή/και υποστήριξη σε 7 παιδιά καθημερινά για θέματα σωματικής, ψυχολογικής κακοποίησης και παραμέλησης

⦁ υποστήριξη σε 2 παιδιά ανά 3 ημέρες για θέματα αυτοκτονικότητας.

«Πρέπει να ξεφύγουμε από τα στατιστικά στοιχεία και να πάμε στην ουσία του προβλήματος. Και το πρόβλημα απαιτεί πράξεις, ενεργοποίηση των θεσμών. Πραγματικά στη σύσκεψη της Πάτρας ακούσαμε έναν άνθρωπο που δεν γνωρίζει απλά το πρόβλημα, αλλά γνωρίζει αυτό που πρέπει να γίνει. Και αναφέρομαι στον Ευάγγελο Μάστακα, προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών Αχαΐας, ο οποίος έθεσε στη διάθεση του δικτύου της Δυτικής Ελλάδας όλους τους εισαγγελείς για την προστασία των παιδιών. Τέτοιους ανθρώπους έχουμε ανάγκη, με στοχευμένες ενέργειες. Τα πυροτεχνήματα δεν φέρνουν κανένα αποτέλεσμα».

