Τα “Παραδοσιακά Μεσημέρια” του Royal Patras: Κυριακάτικη εμπειρία με γεύση, μουσική και ρυθμό

Από αυτή την Κυριακή, το Royal Patras προσκαλεί το κοινό σε ένα μεσημέρι γεμάτο γεύση, παράδοση και μουσική.

Η νέα δράση «Παραδοσιακά Μεσημέρια» φέρνει στο τραπέζι την αυθεντική Churrascaria — την εμπειρία του απεριόριστου ψητού κρέατος που σερβίρεται απευθείας από τη σούβλα — μαζί με πλούσιο μπουφέ, σαλάτες και συνοδευτικά, στην αρχοντική αίθουσα του Royal.

Την Κυριακή 26 Οκτωβρίου, το πρόγραμμα ντύνεται με ελληνική παραδοσιακή μουσική, από ένα εξαιρετικό σχήμα που υπόσχεται αυθεντική ψυχαγωγία και ζωντανό κέφι:

Βασιλική Τσιαφογιάννη – τραγούδι

Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος – λαούτο, ταμπουράς, τραγούδι

Άγγελος Σταθόπουλος – κλαρίνο

Πένυ Γεωργοπούλου – σαντούρι

Σωτήρης Παπαπαύλος – κρουστά

Οι μουσικοί, με ρεπερτόριο που ταξιδεύει από τη δημοτική και νησιώτικη μουσική μέχρι έντεχνα και ρεμπέτικα ακούσματα, στήνουν μια ζωντανή μουσική γιορτή που εξελίσσεται παρέα με το κοινό.

Η εμπειρία προσφέρεται στα 20€ ανά άτομο, ενώ για τα παιδιά έως 4 ετών η είσοδος είναι δωρεάν, και για ηλικίες έως 10 ετών 12€.

Παράλληλα, για τους μικρούς επισκέπτες θα υπάρχει animater, ώστε οι γονείς να απολαύσουν ξέγνοιαστα το μεσημεριανό τους.

Royal Patras – Ακτή Δυμαίων 53, Πάτρα

Κρατήσεις: 2611 810524

Ελεύθερο parking

