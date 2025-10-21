Τα “Παραδοσιακά Μεσημέρια” του Royal Patras: Κυριακάτικη εμπειρία με γεύση, μουσική και ρυθμό

Το Royal Patras εγκαινιάζει αυτή την Κυριακή 26 Οκτωβρίου τα «Παραδοσιακά Μεσημέρια» — μια νέα εμπειρία Κυριακάτικης εξόδου που συνδυάζει ζωντανή μουσική, ελληνικό παραδοσιακό ρεπερτόριο και τη μοναδική βραζιλιάνικη γαστρονομική πρόταση της Churrascaria.

21 Οκτ. 2025 12:26
Pelop News

Από αυτή την Κυριακή, το Royal Patras προσκαλεί το κοινό σε ένα μεσημέρι γεμάτο γεύση, παράδοση και μουσική.
Η νέα δράση «Παραδοσιακά Μεσημέρια» φέρνει στο τραπέζι την αυθεντική Churrascaria — την εμπειρία του απεριόριστου ψητού κρέατος που σερβίρεται απευθείας από τη σούβλα — μαζί με πλούσιο μπουφέ, σαλάτες και συνοδευτικά, στην αρχοντική αίθουσα του Royal.

Την Κυριακή 26 Οκτωβρίου, το πρόγραμμα ντύνεται με ελληνική παραδοσιακή μουσική, από ένα εξαιρετικό σχήμα που υπόσχεται αυθεντική ψυχαγωγία και ζωντανό κέφι:

Βασιλική Τσιαφογιάννη – τραγούδι

Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος – λαούτο, ταμπουράς, τραγούδι

Άγγελος Σταθόπουλος – κλαρίνο

Πένυ Γεωργοπούλου – σαντούρι

Σωτήρης Παπαπαύλος – κρουστά

Οι μουσικοί, με ρεπερτόριο που ταξιδεύει από τη δημοτική και νησιώτικη μουσική μέχρι έντεχνα και ρεμπέτικα ακούσματα, στήνουν μια ζωντανή μουσική γιορτή που εξελίσσεται παρέα με το κοινό.

Η εμπειρία προσφέρεται στα 20€ ανά άτομο, ενώ για τα παιδιά έως 4 ετών η είσοδος είναι δωρεάν, και για ηλικίες έως 10 ετών 12€.
Παράλληλα, για τους μικρούς επισκέπτες θα υπάρχει animater, ώστε οι γονείς να απολαύσουν ξέγνοιαστα το μεσημεριανό τους.

Royal Patras – Ακτή Δυμαίων 53, Πάτρα
Κρατήσεις: 2611 810524
Ελεύθερο parking
