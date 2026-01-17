Τα παράλογα του ΕΣΥ: Οδηγοί και συγγενείς σε ρόλο τραυματιοφορέα

Με τον οδηγό και τη συνοδεία ή ενός γιατρού ή ενός νοσηλευτή παραλαμβάνουν τα ασθενοφόρα των Κέντρων Υγείας περιστατικά από τα σημεία που θα κληθούν. Σε ρόλο τραυματιοφορέα είναι συνήθως συγγενικά πρόσωπα ή γείτονες του πάσχοντος.

Αυτό είναι το αποτέλεσμα του κατακερματισμού της επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας. Οπως εξηγεί στην «Π» ο πρόεδρος του Σωματείου Πληρωμάτων Ασθενοφόρων των Κέντρων Υγείας (ΣΩΠΑ-ΠΕΔΥ), Θεόδωρος Ρηγόπουλος, τα ασθενοφόρα και τα πληρώματα των Κέντρων Υγείας δεν ανήκουν στο ΕΚΑΒ, αλλά στις Υγειονομικές Περιφέρειες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να λειτουργούν δύο διαφορετικοί φορείς για τον ίδιο σκοπό.

«Η κλήση για το επείγον περιστατικό γίνεται στο ΕΚΑΒ και από εκεί παίρνουμε εμείς το σήμα στα Κέντρα Υγείας και ανάλογα σε ποιον ανήκει μετακινείται το ασθενοφόρο για την παραλαβή του» εξηγεί ο κ. Ρηγόπουλος. Υπηρετώντας ο ίδιος στα Κέντρα Υγείας Ερυμάνθου και Βορείου Τομέα (Αγ. Αλεξίου) μας καταθέτει την εμπειρία του. «Συνήθως το πλήρωμα των ασθενοφόρων των Κέντρων Υγείας αποτελείται από τον οδηγό και έναν γιατρό ή νοσηλευτή. Οποιος είναι διαθέσιμος. Αν αναλογιστείτε ότι στα απομακρυσμένα Κέντρα Υγείας υπάρχουν συνήθως στην εφημερία δύο γιατροί αντιλαμβάνεστε τι γίνεται εάν ο ένας πρέπει να μετακινηθεί με το ασθενοφόρο για να παραλάβει περιστατικό και ακολούθως εάν χρειαστεί να συνοδεύσει διακομιδή σε νοσοκομείο».

Στο ερώτημά μας ποιος μεταφέρει το φορείο με τον πάσχοντα, ο κ. Ρηγόπουλος απαντά «ο οδηγός, ο γιατρός ή ο νοσηλευτής και εάν χρειαστεί συγγενείς ή όποιος άλλος είναι παρών».

Τα προβλήματα δεν περιορίζονται μόνο στους οδηγούς ασθενοφόρων, οι οποίοι επιχειρούν μόνοι, χωρίς πλήρες πλήρωμα, αλλά και στα μη αξιόμαχα ασθενοφόρα. Τα Κέντρα Υγείας της περιοχής μας φαίνεται να έχουν σωθεί με τις δωρεές κινητών μονάδων από ευαισθητοποιημένους συμπολίτες -δύο στα Κέντρα Υγείας Βορείου Τομέα- αλλά τα πιο απομακρυσμένα έχουν πεπαλαιωμένο στόλο, ο οποίος δεν μπορεί να ανταποκριθεί.

«Ακόμα και σήμερα υπάρχουν ασθενοφόρα που ξεμένουν κατά τη μεταφορά περιστατικών ή δεν προφταίνουν να φτάσουν καν στον τόπο του συμβάντος. Είναι δύσκολες οι καταστάσεις, παρά τις οποίες προσπάθειες γίνονται» προσθέτει ο κ. Ρηγόπουλος.

Στα βασικά και χρόνια αιτήματα του Σωματείου Πληρωμάτων Ασθενοφόρων των Κέντρων Υγείας (ΣΩΠΑ-ΠΕΔΥ) βασικά αιτήματα των πληρωμάτων είναι τα εξής:

-Ενοποίηση των πληρωμάτων των Κέντρων Υγείας με το ΕΚΑΒ

-Πλήρης στελέχωση ασθενοφόρων

-Ενίσχυση ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού

– Σύγχρονος και επαρκής στόλος.

ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ

Τις παραπάνω ανάγκες φαίνεται ότι τις αναγνωρίζει και η ηγεσία του υπουργείου Υγείας, αν κρίνουμε από τα όσα προανήγγειλε ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, με αφορμή την προχθεσινή ημέρα, «Ημέρα Θυσίας του Διασώστη».

Ειδικότερα, ο υφυπουργός Υγείας ανακοίνωσε δύο βασικές θεσμικές παρεμβάσεις.

Η πρώτη αφορά την ένταξη οδηγών και διασωστών από τα Κέντρα Υγείας στον επιχειρησιακό σχεδιασμό του ΕΚΑΒ, με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση του διαθέσιμου προσωπικού και την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας.

Η δεύτερη παρέμβαση αφορά την αναμόρφωση του Οργανισμού του ΕΚΑΒ, η οποία, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός 12 μηνών.

Οι παραπάνω αλλαγές εντάσσονται σε ένα ευρύτερο σχέδιο ανασυγκρότησης του φορέα, με στόχο τον καλύτερο συντονισμό του ΕΚΑΒ με όλες τις δημόσιες μονάδες υγείας. Στο πλαίσιο αυτό επανέρχεται και ο σχεδιασμός για την ανάπτυξη ενός αυτοματοποιημένου ηλεκτρονικού συστήματος που θα διασυνδέει το ΕΚΑΒ με τα δημόσια νοσοκομεία, ώστε οι διακομιδές να γίνονται ταχύτερα και πιο στοχευμένα.

«Θέλουμε να φέρουμε το ΕΚΑΒ στα σημερινά δεδομένα, με σύγχρονες διαδικασίες και εργαλεία, ώστε να βελτιώσουμε την ποιότητα των υπηρεσιών προς τον πολίτη και την ταχύτητα ανταπόκρισης στα επείγοντα περιστατικά» υπογράμμισε ο κ. Θεμιστοκλέους.

Σε ό,τι αφορά τον στόλο, ο υπουργός Υγείας Αδωνις Γεωργιάδης ανακοίνωσε στην ίδια εκδήλωση μνήμης στο ΕΚΑΒ για την «Ημέρα Θυσίας του Διασώστη», την προμήθεια 255 νέων ασθενοφόρων.

