«Είμαστε πολύ χαρούμενες. Το αξίζαμε, το θέλαμε και το δικαιούμασταν». Αυτά τόνισε η αρχηγός της Ένωσης, Σοφία Μπαλάση, μετά τη νίκη-θρίαμβο επί της Ολύμπιας Αργολίδας και την άνοδο στη Women National League και πρόσθεσε:

Ο ΝΟΠ τώρα έχει ανέβει ένα βουνό, ένταση και ήττα από τα Χανιά, ΦΩΤΟ

«Ήταν μία επιβράβευση της προσπάθειας που έχουμε κάνει από την αρχή της σεζόν. Ευχαριστούμε την οικογένεια της ΑΕ Γλαύκου Έσπερου, τον προπονητή μας κ. Βαγγέλη Φλωράτο, τον πρόεδρο κ. Κώστα Μαρλαφέκα, τη διοίκηση, τους πάντες που μας στήριξαν».

Για το μυστικό της επιτυχίας η Σοφία Μπαλάση πρόσθεσε: «Η κατάκτηση του πρωταθλήματος στην ΕΣΚΑ-Η μας γέμισε αυτοπεποίθηση. Ήμασταν πάντα όλες μαζί. Παίζαμε η μία για την άλλη. Κάναμε και λάθη, αλλά δεν αφήσαμε να μας καταβάλλουν. Θα πρέπει να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μας στον κόουτς Βαγγέλη Φλωράτο που μας έχει εξελίξει ως αθλήτριες και ως ανθρώπους. Μας έκανε καλύτερες συμπαίκτριες, στοιχείο που έκανε καλύτερη την ομάδα μας. Δίναμε το 100% σε προπόνηση και για αυτό μπορέσαμε να ανταπεξέλθουμε σε μια απαιτητική χρονιά σωματικά και πνευματικά».

Για το μέλλον η Σοφία Μπαλάση υπογράμμισε με νόημα: «Είμαστε μία νεανική ομάδα και πρέπει πλέον να έχουμε τα πόδια στη γη και τα μάτια στον ουρανό για να προσπαθούμε πάντα για το καλύτερο».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



