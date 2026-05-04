«Τα πόδια στη γη και τα μάτια στον ουρανό»

Η Σοφία Μπαλάση για την άνοδο της Ένωσης, το μυστικό της επιτυχίας και την επόμενη ημέρα

«Τα πόδια στη γη και τα μάτια στον ουρανό»
04 Μάι. 2026 19:50
Pelop News

«Είμαστε πολύ χαρούμενες. Το αξίζαμε, το θέλαμε και το δικαιούμασταν». Αυτά τόνισε η αρχηγός της Ένωσης, Σοφία Μπαλάση, μετά τη νίκη-θρίαμβο επί της Ολύμπιας Αργολίδας και την άνοδο στη Women National League και πρόσθεσε:

Ο ΝΟΠ τώρα έχει ανέβει ένα βουνό, ένταση και ήττα από τα Χανιά, ΦΩΤΟ

«Ήταν μία επιβράβευση της προσπάθειας που έχουμε κάνει από την αρχή της σεζόν. Ευχαριστούμε την οικογένεια της ΑΕ Γλαύκου Έσπερου, τον προπονητή μας κ. Βαγγέλη Φλωράτο, τον πρόεδρο κ. Κώστα Μαρλαφέκα, τη διοίκηση, τους πάντες που μας στήριξαν».

Για το μυστικό της επιτυχίας η Σοφία Μπαλάση πρόσθεσε: «Η κατάκτηση του πρωταθλήματος στην ΕΣΚΑ-Η μας γέμισε αυτοπεποίθηση. Ήμασταν πάντα όλες μαζί. Παίζαμε η μία για την άλλη. Κάναμε και λάθη, αλλά δεν αφήσαμε να μας καταβάλλουν. Θα πρέπει να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μας στον κόουτς Βαγγέλη Φλωράτο που μας έχει εξελίξει ως αθλήτριες και ως ανθρώπους. Μας έκανε καλύτερες συμπαίκτριες, στοιχείο που έκανε καλύτερη την ομάδα μας. Δίναμε το 100% σε προπόνηση και για αυτό μπορέσαμε να ανταπεξέλθουμε σε μια απαιτητική χρονιά σωματικά και πνευματικά».

Για το μέλλον η Σοφία Μπαλάση υπογράμμισε με νόημα: «Είμαστε μία νεανική ομάδα και πρέπει πλέον να έχουμε τα πόδια στη γη και τα μάτια στον ουρανό για να προσπαθούμε πάντα για το καλύτερο».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:29 Κουνδουράκης: «Δεν μπήκαμε να παίξουμε τίποτα»
21:24 Πούτιν: Ανακοίνωσε διήμερη κατάπαυση πυρός με την Ουκρανία στις 8 και 9 Μαΐου λόγω της Ημέρας της Νίκης
21:19 ΕΛΑΣ: Κρυμμένη κοκαΐνη μέχρι και στο ταμπλό του αυτοκινήτου! ΒΙΝΤΕΟ
21:07 «Τον διέγραψε ο Παπανδρέου, τον απέπεμψε ο Σημίτης, είναι συνεπής η στάση του», ο Ανδρουλάκης για Καστανίδη
20:58 Πλαστά δολάρια: Υποστήριξαν ότι είχαν πειστεί πώς επρόκειτο για χαρτονομίσματα του Σαντάμ Χουσέιν!
20:45 Τραμπ:«Αν το Ιράν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία θα τους εξαφανίσουμε από προσώπου γης»
20:33 Πέθανε η εμβληματική Γαλλίδα ηθοποιός Κλερ Μοριέ, ΒΙΝΤΕΟ
20:22 «Τα λεφτά έφυγαν και ο @atsipras τί κατάλαβε;», αντιπαράθεση Γεωργιάδη-Μωραΐτη
20:11 Opinion Poll: Στο 31,2% η ΝΔ με προβάδισμα 16,8 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ
20:00 «Δεν ξέραμε ότι ήταν ΑμεΑ, όταν σου έρχεται μπουνιά αντιδράς», η θέση της μητέρας του 25χρονου που έσπασε το σαγόνι 17χρονου
19:50 «Τα πόδια στη γη και τα μάτια στον ουρανό»
19:41 Συμπλοκή ανηλίκων στον Νέο Κόσμο, τραυματίστηκε 15χρονος από μαχαριά!
19:31 Χανιά: Έκαναν τεχνικούς του ΔΕΔΔΗΕ ή τους λογιστές για να αποσπάσουν χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα
19:21 Σουηδία: Έξαρση της βίας, 23 περαστικοί σκοτώθηκαν την τελευταία τριετία από σφαίρες συμμοριών
19:11 Αστυπάλαια: Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας
19:00 Φωνή (πρωθυπουργού) βοώντος εν τη ερήμω
18:50 Λειψία: Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζούς, τουλάχιστον 8 τραυματίες
18:45 Ιράν: Επίθεση με drone, φωτιά σε πετρελαϊκή εγκατάσταση στο Ομάν
18:37 Κηφισιά: Ντελιβεράς πετούσε πέτρες και τραυμάτιζε γυναίκες
18:25 «Global Day Run Patras 2026» στις 6 Ιουνίου στο Ελος της Αγυιάς
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 4.5.26
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ