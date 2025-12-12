Τα ροφήματα που μπορούν να αυξήσουν την πρόσληψη βιταμίνης D καθημερινά

Απαραίτητη για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος, την πρόληψη της οστεοπόρωσης, την υγεία της καρδιάς και πολλά ακόμη, είναι βιταμίνη D. Παρόλο που τρόφιμα, όπως ο σολομός και η πέστροφα περιέχουν βιταμίνη D, υπάρχουν και μερικά ροφήματα που μπορούν να σας προσφέρουν την απαραίτητη ποσότητα καθημερινά.

4 ροφήματα που μπορούν να enisx;ysoyn την πρόσληψη βιταμίνης D καθημερινά

-Εμπλουτισμένο γάλα

-Εμπλουτισμένα φυτικά γάλατα

-Ενισχυμένος χυμός πορτοκαλιού

-Ζωμός μανιταριών

Εμπλουτισμένο γάλα

Από τη δεκαετία του 1930, η βιταμίνη D προστίθεται στο αγελαδινό γάλα. «Αν και η ενίσχυση είναι προαιρετική στις ΗΠΑ, τα περισσότερα αγελαδινά γάλατα είναι εμπλουτισμένα με βιταμίνη D για να βοηθήσουν τους ανθρώπους να λαμβάνουν περισσότερη», εξηγεί η Julie Stefanski, εκπρόσωπος της Academy of Nutrition and Dietetics.

Σύμφωνα με το U.S. Dairy Council, το εμπλουτισμένο γάλα πρέπει να περιέχει τουλάχιστον 100 International Units (IU) και έως 150 IU βιταμίνης D ανά μερίδα 240 ml. Μία κούπα 1% ενισχυμένου γάλακτος, για παράδειγμα, παρέχει 104 IU (17% της συνιστώμενης ημερήσιας πρόσληψης).

Φυσικά, η βιταμίνη D δεν είναι το μόνο θρεπτικό συστατικό που λαμβάνετε από το γάλα, καθώς ένα ποτήρι περιέχει επίσης ασβέστιο, φώσφορο, κάλιο και πρωτεΐνη.

Αν δεν πίνετε πολύ γάλα, η Stefanski προτείνει να προσθέτετε γάλα σε άλλα ροφήματα, όπως ο καφές. «Αντί να προσθέσετε κρέμα από σιρόπι καλαμποκιού, φυτικό έλαιο ή καρύδα, προτιμήστε μια μερίδα αγελαδινό γάλα», λέει η ειδικός. «Η κλασική συνταγή για ορισμένα ροφήματα καφέ, όπως το latte ή cappuccino, περιλαμβάνει αρκετό γάλα για να ενισχύσει τη θρεπτική αξία του ροφήματος».

Εμπλουτισμένα φυτικά γάλατα (Fortified Plant-Based Milk)

Το εμπλουτισμένο γάλα δεν περιορίζεται μόνο στα γαλακτοκομικά προϊόντα. Πολλά φυτικά γάλατα, όπως γάλα σόγιας, αμυγδάλου, κάσιους ή ρυζιού περιέχουν προσθήκη βιταμίνης D. Ωστόσο, όπως και με το αγελαδινό γάλα, η ενίσχυση δεν είναι υποχρεωτική, γι’ αυτό ελέγχετε πάντα τις ετικέτες για να δείτε πόση βιταμίνη D περιέχει το προϊόν.

«Τα φυτικά γάλατα συχνά μιμούνται την περιεκτικότητα σε βιταμίνη D του εμπλουτισμένου αγελαδινού γάλακτος, αλλά δεν είναι όλα τα προϊόντα ίδια», σημειώνει η Stefanski.

Ενισχυμένος χυμός πορτοκαλιού

Ο χυμός πορτοκαλιού άρχισε να εμπλουτίζεται με βιταμίνη D τη δεκαετία του 1990. Σήμερα, ένα ποτήρι ενισχυμένου χυμού μπορεί να παρέχει περίπου 100 IU βιταμίνης D (17% της Ημερήσιας Αξίας).

«Συνήθως παρέχει επίσης ασβέστιο, το οποίο είναι επίσης σημαντικό για την υγεία των οστών», εξηγεί η Emma Laing, PhD, RDN, FAND, κλινική καθηγήτρια διατροφικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο της Γεωργίας. Ανάλογα με τον χυμό που θα επιλέξετε, μπορείτε να λάβετε πάνω από 60% της Ημερήσιας Αξίας ασβεστίου, καθώς και άλλα θρεπτικά συστατικά όπως οι βιταμίνες A και E.

Ζωμός μανιταριών

Τα μανιτάρια είναι το μόνο φυτικό τρόφιμο που παρέχει φυσικά βιταμίνη D. Όταν μαγειρευτούν σε ζωμό, μπορούν να προσφέρουν μια εντυπωσιακή δόση βιταμίνης D. Όμως, όπως και με άλλα εμπλουτισμένα ροφήματα, δεν περιέχει κάθε ζωμός μανιταριών βιταμίνη D.

Το περιεχόμενο σε βιταμίνη D εξαρτάται από το αν τα μανιτάρια έχουν εκτεθεί σε υπεριώδες φως (UV) για να αυξηθεί η βιταμίνη D και από τον τρόπο επεξεργασίας τους σε ζωμό, σύμφωνα με τη Stefanski. Μια μελέτη του 2025 έδειξε ότι μεγαλύτερος χρόνος βρασμού μπορεί να μειώσει τη διαθεσιμότητα της βιταμίνης D.

Αν φτιάχνετε τον ζωμό μανιταριών μόνοι σας, ελέγξτε την ετικέτα για να δείτε αν τα μανιτάρια έχουν υποστεί θεραπεία με UV και προσπαθήστε να κρατήσετε τον χρόνο βρασμού στο ελάχιστο για να διατηρηθεί όσο το δυνατόν περισσότερη βιταμίνη D.

Πόση βιταμίνη D χρειάζεστε καθημερινά

Η Συνιστώμενη Ημερήσια Πρόσληψη (RDA) για τους ενήλικες είναι 600 IU την ημέρα, με ασφαλές ανώτατο όριο τις 4.000 IU για τους περισσότερους ενήλικες. Ευτυχώς, είναι δύσκολο να πάρετε υπερβολική βιταμίνη D μόνο από τρόφιμα.

«Είναι πολύ δύσκολο να πάρετε υπερβολική βιταμίνη D από τη διατροφή», λέει ο Jim Painter, PhD, RDN, διευθυντής προγράμματος διατροφής στο John Patrick University. Τονίζει ότι οι χαμηλές τιμές βιταμίνης D είναι πολύ πιο συχνές παγκοσμίως από τις υπερβολικές. (Ωστόσο, με τα συμπληρώματα είναι πιθανό να καταναλώσετε επικίνδυνες ποσότητες).

Τα ροφήματα είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να αυξήσετε την πρόσληψη βιταμίνης D, αλλά τα τρόφιμα παραμένουν το “κλειδί”. Για να φτάσετε τους καθημερινούς στόχους, ο Painter συνιστά την κατανάλωση λιπαρών ψαριών, που αποτελούν την «καλύτερη πηγή βιταμίνης D». Ο σολομός, η πέστροφα, ο τόνος και οι σαρδέλες είναι πλούσιες πηγές. Ο κρόκος αυγού και ορισμένα μανιτάρια περιέχουν επίσης βιταμίνη D, ενώ πολλά τρόφιμα, όπως το γιαούρτι, τα τυριά και τα δημητριακά, είναι εμπλουτισμένα με αυτήν.

Τέλος, όποια πηγή βιταμίνης D κι αν επιλέξετε, μην ξεχνάτε μια σημαντική συμβουλή: «Η βιταμίνη D είναι λιποδιαλυτή, οπότε η κατανάλωση τροφών πλούσιων σε βιταμίνη D μαζί με υγιή λιπαρά, όπως ελαιόλαδο, αβοκάντο, ξηρούς καρπούς ή σπόρους, μπορεί να βελτιώσει την απορρόφησή της», λέει η Laing.

Πηγή: enikos.gr

