Τα σούπερ μάρκετ θα επιλέξουν πόσες από τις 4 εορταστικές Κυριακές θα είναι ανοιχτά

Με βάση το ισχύον πλαίσιο το εορταστικό ωράριο 2025 περιλαμβάνει τέσσερις Κυριακές κατά τις οποίες τα καταστήματα θα λειτουργήσουν κατ’ εξαίρεση.

23 Νοέ. 2025 18:30
Pelop News

Το εορταστικό ωράριο που θα μπει σιγά-σιγά σημαίνει και ανοιχτά μαγαζιά σχεδόν κάθε Κυριακή, έως την Πρωτοχρονιά (01/01).

Ο νόμος επιτρέπει τη λειτουργία των σούπερ μάρκετ στις εορταστικές Κυριακές, όμως η τελική απόφαση είναι στην ευχέρεια κάθε εταιρείας. Το βέβαιο είναι πως οι μεγάλες αλυσίδες θα λειτουργήσουν την τελευταία Κυριακή πριν από τα Χριστούγεννα (21/12) και την Κυριακή πριν από την Πρωτοχρονιά (28/12).

Καθ’ όλο το εορταστικό ωράριο 2025, τα σούπερ μάρκετ αναμένεται να ανακοινώνουν σταδιακά ποιες από τις διαθέσιμες Κυριακές θα επιλέξουν να είναι ανοιχτά.

Με βάση το ισχύον πλαίσιο που ορίζει το Υπουργείο Ανάπτυξης και τους Εμπορικούς Συλλόγους, το εορταστικό ωράριο 2025 περιλαμβάνει τέσσερις Κυριακές κατά τις οποίες τα καταστήματα θα λειτουργήσουν κατ’ εξαίρεση.

-30 Νοεμβρίου 2025 – Επίσημη έναρξη της εορταστικής περιόδου
-14 Δεκεμβρίου 2025 – Προετοιμασία για την αγορά των Χριστουγέννων
-21 Δεκεμβρίου 2025 – Αποκορύφωμα της εορταστικής κίνησης
-28 Δεκεμβρίου 2025 – Τελευταία Κυριακή πριν από την Πρωτοχρονιά

Οι ημερομηνίες αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο λειτουργίας των καταστημάτων για περιόδους εκπτώσεων και γιορτών, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία.

