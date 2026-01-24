Τα σταυρανθή λαχανικά «ασπίδα» για την καρδιά – Τι δείχνει πολυετής μελέτη σε γυναίκες

Τα σταυρανθή λαχανικά, όπως το μπρόκολο, τα λαχανάκια Βρυξελλών και το λάχανο, φαίνεται ότι μπορούν να λειτουργήσουν προστατευτικά απέναντι στις καρδιαγγειακές παθήσεις, σύμφωνα με πολυετή μελέτη διατροφικών συνηθειών που πραγματοποιήθηκε στην Αυστραλία.

Η έρευνα, η οποία περιέλαβε 684 μεσήλικες γυναίκες, έδειξε ότι η αυξημένη κατανάλωση σταυρανθών λαχανικών σχετίζεται με χαμηλότερη συσσώρευση ασβεστίου στις αρτηρίες. Η ασβεστοποίηση αυτή, σε συνδυασμό με ουσίες όπως η χοληστερόλη, οδηγεί στον σχηματισμό αθηρωματικής πλάκας, μειώνοντας τη ροή του αίματος και αυξάνοντας τον κίνδυνο εμφράγματος ή εγκεφαλικού επεισοδίου.

Όπως εξηγεί η επικεφαλής της μελέτης, Δρ Lauren Blekkenhorst, τα νέα ευρήματα έρχονται να ενισχύσουν προηγούμενες έρευνες που είχαν συνδέσει την κατανάλωση σταυρανθών λαχανικών με μειωμένο καρδιαγγειακό κίνδυνο, προσφέροντας πλέον καλύτερη κατανόηση των μηχανισμών που εμπλέκονται.

Ο ρόλος της βιταμίνης Κ

Σημαντικό ρόλο φαίνεται να παίζει η βιταμίνη Κ, η οποία βρίσκεται σε υψηλές συγκεντρώσεις στα σταυρανθή λαχανικά. Σύμφωνα με τους ερευνητές, η βιταμίνη αυτή ενδέχεται να αναστέλλει τη διαδικασία ασβεστοποίησης που συμβαίνει στα αιμοφόρα αγγεία.

Τα στοιχεία της μελέτης δείχνουν ότι οι γυναίκες που κατανάλωναν περισσότερα από 45 γραμμάρια σταυρανθών λαχανικών ημερησίως – ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου σε ¼ φλιτζανιού μπρόκολου στον ατμό ή ½ φλιτζάνι ωμό λάχανο – είχαν έως και 46% λιγότερες πιθανότητες αυξημένης εναπόθεσης ασβεστίου στην αορτή, σε σύγκριση με όσες κατανάλωναν ελάχιστες ή καθόλου ποσότητες.

Ισορροπημένη διατροφή και ποικιλία

Παρά τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα, η Δρ Blekkenhorst επισημαίνει ότι δεν πρέπει να στηρίζεται κανείς αποκλειστικά σε συγκεκριμένα λαχανικά. Αντίθετα, προτείνει την καθημερινή κατανάλωση ποικιλίας λαχανικών, στο πλαίσιο μιας συνολικά ισορροπημένης διατροφής.

Την έρευνα χαιρέτισε και το Ίδρυμα Καρδιολογίας της Αυστραλίας. Η διευθύντρια του οργανισμού, Beth Meertens, υπογράμμισε τη σημασία περαιτέρω μελετών, σημειώνοντας ότι οι καρδιακές παθήσεις αποτελούν την κύρια αιτία θανάτου στη χώρα και ότι σε ποσοστό 65,5% σχετίζονται με κακή διατροφή.

Διατροφικές οδηγίες

Οι επίσημες συστάσεις περιλαμβάνουν την κατανάλωση τουλάχιστον πέντε μερίδων λαχανικών ημερησίως, καθώς και φρούτων, θαλασσινών, άπαχου κρέατος, γαλακτοκομικών προϊόντων και υγιεινών λιπαρών από ξηρούς καρπούς και σπόρους.

Στη μελέτη συμμετείχαν ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Flinders, το Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ, το Πανεπιστήμιο της Μινεσότα και το Ινστιτούτο Έρευνας για τη Γήρανση Hinda and Arthur Marcus του Hebrew SeniorLife, που υπάγεται στην Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ.

