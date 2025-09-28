Τα τελευταία μπάνια στην Πλαζ

Οι περισσότεροι πατρινοί το Σαββάτο έσπευσαν στην κοντινή παραλία της Πλαζ για να κάνουν τα τελευταία τους μπάνια.

Παρότι η θερμοκρασία, το Σάββατο ήταν σε μέτρια επίπεδα, πολλοί ήταν αυτοί που πήγαν στην παραλία για να απήλαυσαν ενδεχομένως για μια τελευταία φορά τις χαρές της θάλασσες.

Σήμερα, πάντως η εικόνα στην Πλαζ είναι τελείως διαφορετική λόγω της βροχής που πέφτει, αλλά και της υποχώρησης της θερμοκρασίας.

Μάλιστα, αυτό το Σαββατοκύριακο ήταν το τελευταίο που υπήρχε ναυαγοσωστική κάλυψη στις ακτές, καθώς την Τέταρτη 1η Οκτωβρίου λήγει η σύμβαση με την εταιρεία που καλύπτει τις ακτές.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



