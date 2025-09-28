Τα τελευταία μπάνια στην Πλαζ

Αυτό το Σαββατοκύριακο είναι το τελευταίο που υπάρχει ναυαγοσωστική κάλυψη στις ακτές, καθώς την Τέταρτη 1η Οκτωβρίου λήγει η σύμβαση με την εταιρεία που καλύπτει  τις ακτές.

Τα τελευταία μπάνια στην Πλαζ
28 Σεπ. 2025 13:31
Pelop News

Οι περισσότεροι πατρινοί το Σαββάτο έσπευσαν στην κοντινή παραλία της Πλαζ για να κάνουν τα τελευταία τους μπάνια.

Παρότι η θερμοκρασία, το Σάββατο ήταν σε μέτρια επίπεδα, πολλοί ήταν αυτοί που πήγαν στην παραλία για να απήλαυσαν ενδεχομένως για μια τελευταία φορά τις χαρές της θάλασσες.

Σήμερα, πάντως η εικόνα στην Πλαζ είναι τελείως διαφορετική λόγω της βροχής που πέφτει, αλλά και της υποχώρησης της θερμοκρασίας.

Μάλιστα, αυτό το Σαββατοκύριακο ήταν το τελευταίο που υπήρχε ναυαγοσωστική κάλυψη στις ακτές, καθώς την Τέταρτη 1η Οκτωβρίου λήγει η σύμβαση με την εταιρεία που καλύπτει τις ακτές.

 

 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:13 Άνοδος άνω του 1% για το πετρέλαιο με το βλέμμα στις ρωσικές προμήθειες
15:05 Η Ολυμπιάδα νίκησε σε φιλικό τον Ερμή
14:58 Τουρνουά Κεραυνού Αιγίου: Και ο Προμηθέας 2014 πέρασε στον τελικό
14:56 Η Ελενα Παπαρίζου έκανε ευτυχισμένο τον Αδωνι Γεωργιάδη!
14:51 Τα αιτήματα Αλεξόπουλου στην Κεραμέως-Τι ζήτησε για τους Κτηνοτρόφους
14:40 Πάτρα: Ματαιώνεται η λιτανεία της Αγίας Κάρας, κανονικά ο εσπερινός στον ΙΝ Αγίου Ανδρέου
14:34 Νέο «οσμή» σκανδάλου για τον Τόνι Μπλερ, με τον μεγιστάνα της Oracle
14:33 Κίνα: Υπουργός έπαιρνε «μίζες» και καταδικάστηκε εις θάνατον!
14:21 Κίνα: Δόθηκε στην κυκλοφορία η ψηλότερη γέφυρα του κόσμου ΒΙΝΤΕΟ
14:18 Τουρνουά «Μιχάλης Δημητρακόπουλος»: Και η ΕΑΠ στον τελικό
14:10 Σεισμός στη Δυτική Τουρκία, «κουνήθηκε» και η Κωνσταντινούπολη
14:00 Στον «αέρα» το παιχνίδι Ζάκυνθος-Παναιγιάλειος
13:50 Σωματείο Αχαϊας: Καταγγελία για φίμωση συγγενούς θύματος των Τεμπών.
13:41 Σπουδαίο βήμα για τον Βασίλη Σκρέτα του Ατλαντα, πήρε μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό
13:31 Τα τελευταία μπάνια στην Πλαζ
13:23 Α. Παναγιωτόπουλος (ΣΥΡΙΖΑ): Η διαρκής παρουσία και επικοινωνία με τους πολίτες παραμένει αδιαπραγμάτευτη.
13:14 Με επιτυχία το “patrahlon 2025” στην Πλαζ
13:04 Αρτέμιδα – Πατέρας 9χρονης που έπαθε ηλεκτροπληξία: «Τα καλώδια ήταν σε ύψος που φτάνει κάθε 5χρονο παιδί»
12:53 Μαρινάκης στο «μπρίφινγκ για τους πολίτες»: Δεν εμπαίζουμε την κοινωνία με την ακρίβεια, έχουμε μειώσει 85 φόρους
12:48 Τουρνουά «Μιχάλης Δημητρακόπουλος:» Ο Α.Ο. Δύμης ΄07 στον τελικό
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ