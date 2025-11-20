Τα Τρίκαλα φωταγώγησαν το υψηλότερο φυσικό χριστουγεννιάτικο δέντρο ΦΩΤΟ

Καλές γιορτές από την πρωτεύουσα των Χριστουγέννων! Το υψηλότερο φυσικό χριστουγεννιάτικο δέντρο της χώρας φωταγωγήθηκε στα Τρίκαλα το απόγευμα της Τετάρτης 19 Νοεμβρίου 2025. Νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, καθώς νωρίτερα ξεκινά φέτος ο 14ος Μύλος των Ξωτικών. Σε μια όμορφη, φαντασμαγορική και γεμάτη αγάπη γιορτή, στην κεντρική πλατεία των Τρικάλων, χιλιάδες πολίτες και επισκέπτες απόλαυσαν το θέαμα του φωταγωγημένου δέντρου και των πυροτεχνημάτων, με μουσική και κέφι από τους GoodWines. Από τον Μύλο των Ξωτικών ο Αη Βασίλης, ο Πίτερ Παν και Ξωτικά, έφτασαν πεζή μπροστά από την κεντρική σκηνή, συντροφεύοντας τους πάντες και δημιουργώντας το απαραίτητο χριστουγεννιάτικο κλίμα.

Ο Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς καλωσόρισε κάθε πολίτη στη φωταγώγηση και στη μεγάλη γιορτή του Μύλου των Ξωτικών. Ανέφερε την ιστορία του δέντρου, που από το 1977 επί δημαρχίας Κωνσταντίνου Παπαστεργίου κοσμεί την κεντρική πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου των Τρικάλων και τόνισε τον σχεδιασμό, την οργάνωση και τη θέληση όλων, να προσφέρουν και φέτος την πιο ζεστή γιορτή στο πιο μεγάλο χριστουγεννιάτικο πάρκο της χώρας. Ευχαρίστησε την e-trikala AE για τη διοργάνωση της γιορτής, τον μεγάλο χορηγό Φυσικό Αέριο – Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, το προσωπικό του τμήματος Ηλεκτροφωτισμού (Δ/νση Ανταποδοτικών Υπηρεσιών) του Δήμου Τρικκαίων για τη μεγάλη κινητοποίηση και τον όμορφο στολισμό όλης της πόλης, καθώς και την εταιρεία Λαφαζάνης – Ηλεκτρολογικό Υλικό, για τη συνδρομή της σε αυτήν την προσπάθεια.

Το τέλος της αντίστροφης μέτρησης φανέρωσε το όμορφα στολισμένο δέντρο και απελευθέρωσε δεκάδες πυροτεχνήματα που ενθουσίασαν κάθε παρευρισκόμενο/η.

Κι ενώ οι μελωδίες από τους GoodWines έδιναν ρυθμό γεμίζοντας με κέφι την ατμόσφαιρα, δεκάδες μικρά – και μεγαλύτερα – παιδιά περιηγούνταν την όμορφα στολισμένη κεντρική πλατεία, με τα σιντριβάνια, τα αγάλματα που επανατοποθετήθηκαν, τις επιλεγμένες γωνιές με το χριστουγεννιάτικο χρώμα. Κι από κοντά, ζωγραφική προσώπου και φωτογραφίες με γιορτινό χαρακτήρα από τη “Φυσικό Αέριο”, που δημιούργησε ακόμη πιο φωτεινή και όμορφη ατμόσφαιρα.

Παρέστησαν από τον Δήμο Τρικκαίων, οι αντιδήμαρχοι Σοφία Αλεστά, Ελένη Πούλου, Ζωή Παπαναστασίου, Μιχάλης Λάππας, Παναγιώτης Ντιντής, η πρόεδρος της e-trikala AE Εφη Λεβέντη, ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΤ Χρήστος Μπλουγούρας, ο πρόεδρος της “Αστική Ανάπτυξη” ΑΕ Γιώργος Ζιώγας, οι δημοτικοί σύμβουλοι Ακης Αναστασίου, Κώστας Αργυρίου, Χρήστος Ζαραμπούκας, Βασίλης Κρανιάς, Θωμάς Μερτσιώτης, Παντελής Λιούλιος, Σάκης Σκρέκας, από τη μείζονα αντιπολίτευση οι Γιώργος Ηλιάδης, Λόρεν Κασσοπούλου, Αντώνης Λάππας, Γιάννης Τριγώνης, ο εντεταλμένος σύμβουλος διά βίου μάθησης της ΠΕριφέρειας Θεσσαλίας Θανάσης Ξάφος, η υπεύθυνη επικοινωνίας της Φυσικό Αέριο – Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας κ. Ελένη Ράπτη.

Την παρουσίαση της εκδήλωσης έκανε η κ. Μαρίνα Μπαλτά.

