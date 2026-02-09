Τα «τσιμπολογήματα» της Αθηνάς Κακούρη: Οταν οι ΜΚΟ γίνονται ακατανόητες

Στη Χίο, προ ημερών, μια βάρκα γεμάτη ανθρώπους που προσπαθούσαν να μπουν λαθραία στη χώρα μας, έπεσε πάνω σε ένα σκάφος του Λιμενικού και βούλιαξε. Ηταν νύχτα με θαλασσοταραχή και πνίγηκαν πολλοί. Το γεγονός είναι θλιβερό αλλά και αναπόφευκτο: Η Αφρική με πληθυσμό 230 εκατομμύρια το 1950, σήμερα ξεπερνά τα 1,5 δις και το 2100 θα φθάσει τα 4 δις.

Η Ευρώπη δεν χωρά ούτε το ¼ απ’ αυτούς. Τελεία και παύλα. Τραγικό αδιέξοδο; Οχι, καθόλου. Δείτε το Ισραήλ, όπου σε μόλις 21.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα ζουν, ευημερούν και εξάγουν ακόμη και αγροτικά προϊόντα 10 εκατομμύρια άνθρωποι. Αρα τους χωράει όλους τους Αφρικανούς η Αφρική -καθώς επίσης χωράει και τους Ασιάτες η Ασία- και το αδιέξοδο είναι ψεύτικο. Αποφέρει όμως τεράστια κέρδη στους διακινητές, οι οποίοι εξαγοράζουν, παραπληροφορούν, τρομοκρατούν και πολιτικολογούν καμουφλάροντας, προκειμένου να μην τα χάσουν.

Παίζεται λοιπόν και στο Αιγαίο σιωπηλά ένα παιχνίδι σκληρό και άτιμο, όπου διακυβεύεται από τη μία η ανεξαρτησία μας και το δικαίωμά μας να μην εξαφανιστούμε μέσα στα δεκάδες εκατομμύρια Αφρικανών και Ασιατών «μεταναστών», και από την άλλη ένα δουλεμπόριο δισεκατομμυρίων.

Τώρα τι παριστάνει η αριστερή αντιπολίτευση στη χώρα μας και μας σερβίρει ξανά μανά σήμερα τις «ανθρωπιστικές» κορώνες του 2017, όταν οι λαθρομετανάστες «λιάζονταν στις πλατείες» και τα παιδιά «βιάζονταν μόνο μια φορά τον μήνα» στις άθλιες δομές φιλοξενίας, ας το σκεφτεί ο καθένας μας.

Εμένα με έπιασε μια μεγάλη περιέργεια για τις ΜΚΟ επειδή προσφάτως ο υπουργός κ. Πλεύρης, έδωσε τον κατάλογο των 27 ΜΚΟ στις οποίες εκταμιεύτηκαν 175 εκατομμύρια ευρώ μεταξύ 2014 και 2027. Τι υπηρεσίες προσφέρουν αυτές οι οργανώσεις;

Απ’ ό,τι κατάλαβα, οι ΜΚΟ γενικώς, είναι κάτι σαν τα παλαιότερα Φιλανθρωπικά Ιδρύματα. Τέτοια υπήρχαν πολλά, με στόχο κυρίως την αρωγή των αδυνάτων, τη φυσιολατρία, την εκπαίδευση, την πνευματική ανάπτυξη της κοινωνίας. Τα ίδρυαν και τα στήριζαν εύποροι Πατρινοί, που αναλάμβαναν επίσης να τα διοικούν, εξασφαλίζοντας και τους ανάλογους πόρους με κληροδοτήματα, εισφορές και εράνους.

Περίπου ανάλογοι είναι και οι στόχοι των ΜΚΟ -όπως τους περιγράφει ο ΟΗΕ- με τη μεγάλη διαφορά ότι αυτές δεν χρηματοδοτούνται από εύπορους ιδιώτες, αλλά από κρατικά κονδύλια. Αυτό δεν το καταλαβαίνω -πώς χρηματοδοτούμενες από κράτη είναι συγχρόνως και Μη Κυβερνητικές; Η δράση των ΜΚΟ στην χώρα μας έχει καθορισμένα πλαίσια ή έχει απεριόριστα περιθώρια επεμβάσεων;

Το άλλο που δεν καταλαβαίνω είναι γιατί τόσο πρόθυμα και πρόχειρα, κάποια από αυτές πετάγεται στη μέση να καταγγείλει το ελληνικό κράτος και τις υπηρεσίες του; Θα θυμάστε, βέβαια, εκείνη την ανύπαρκτη Μικρή Μαρία, που τη δάγκασε ο ανύπαρκτος σκορπιός και πέθανε, επειδή η «ανάλγητη ελληνική κυβέρνηση» δεν την άφηνε να περάσει τον Εβρο. Τι καταγγελτικός ορυμαγδός! Η δε ταχύτητα και η εμβέλεια των καταγγελιών τους, η ανταπόκριση που βρίσκουν αμέσως, ακόμη και σε πολύ σοβαρά ξένα έντυπα, εμένα με βάζει σε σκέψεις. Ο αριθμός τους με σαστίζει, επίσης.

Πόσες ακριβώς δρουν στο σύνολό τους εδώ στην Ελλάδα; Δυο εκατοντάδες; Περισσότερες; Είναι άραγε όλες τους αξιόπιστες; Και πάνω απ’ όλα, με σαστίζει το εύρος των επεμβάσεών τους στο μεταναστευτικό.

Το ελληνικό κράτος, όπως και κάθε άλλο, έχει θαλάσσια σύνορα. Την προστασία τους την έχει αναθέσει στο Ελληνικό Λιμενικό Σώμα που συνεργάζεται με την ευρωπαϊκή Frontex. Στο έργο αυτό έχουν δικαιώματα επεμβάσεως οι ΜΚΟ; Ολες; Μερικές μόνο; Και αν ναι, ποιος τους δίνει αυτήν την εξουσία και πώς ελέγχεται αυτή; Ιδίως μάλιστα που στην περίπτωση της λαθρομετανάστευσης είναι πολύ θολή η γραμμή ανάμεσα στον ανθρωπισμό και τα κέρδη των διακινητών.

