Τα βραβεία του Πατρινού Καρναβαλιού 2025: Τα πληρώματα που ξεχώρισαν

Σε πανηγυρική ατμόσφαιρα δόθηκαν τα βραβεία του Πατρινού Καρναβαλιού 2025 στην εκδήλωση της Απονομής που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης 5/03/2025 στο Royal Theater Patras, γράφοντας την τελευταία πράξη της επιτυχημένης φετινής διοργάνωσης.

Τα βραβεία απονεμήθηκαν ως εξής:

ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΥΤΟΦΩΤΙΣΤΕΙΤΕ

-1ο: 106 – ΣΙΓΑ ΜΑΝΤΑΜ

-2ο: 155 – Παλιο – χαρακτήρες

-3ο: 199 – Όταν η αγάπη νικάει

-4ο: 252 – ΜΑΣ ΄ΠΙΑΣΑΝ ΚΟΤΣΟΥΣ

-5ο: 73 – ¨ENEΡΓEIAKOI…..ΚΡΟΙΣΟΙ¨

ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ

-1ο: 106 – ΣΙΓΑ ΜΑΝΤΑΜ

-2ο: 94 – Το Αηδόνι του Αυτοκράτορα

-3ο: 97 – Under Construction….(Υπό Κατασκευή…)

-4ο: 90 – ΝΤΕΛΙΝΟΣΑΡΑΒΑΛΟΙ

-5ο: 239 – Out of the box

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΜΦΙΕΣΗΣ

-1ο: 90 – ΝΤΕΛΙΝΟΣΑΡΑΒΑΛΟΙ

-2ο: 94 – Το Αηδόνι του Αυτοκράτορα

-3ο: 95 – Ερήμην Παράσταση

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΩΜΙΚΗΣ ΑΜΦΙΕΣΗΣ

-1ο: 106 – ΣΙΓΑ ΜΑΝΤΑΜ

-2ο: 222 – P.o.P. (People of Patras)

-3ο: 176 – MIND SHOW – PRASINALOGA

ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΑΤΙΡΙΚΗΣ ΑΜΦΙΕΣΗΣ

-1ο: 97 – Under Construction …. (Υπό Κατασκευή…)

-2ο: 40 – ¨Ντε Καμπινές¨

-3ο: 88 – Κλαίω..Πάτρα

ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΜΦΙΕΣΗΣ ΠΑΤΡΙΝΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ

-1ο: 239 – Out of the box

ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΑΚΙΓΙΑΖ ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ

-1ο: 252 – ΜΑΣ ΄ΠΙΑΣΑΝ ΚΟΤΣΟΥΣ

-2ο: 94 – Το Αηδόνι του Αυτοκράτορα

-3ο: 237 – ¨Rockoco Fridal¨

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΑΣΚΑΣ

-1ο: 17 – ΠΟΥΛ… ΠΟΥΛΕΝ

-2ο: 61 – ¨Δεν είμαστε για …στόρι¨

-3ο: 37 – ΑΠΟ … ΑΛΛΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΩΜΙΚΗΣ ΜΑΣΚΑΣ

-1ο: 106 – ΣΙΓΑ ΜΑΝΤΑΜ

-2ο: 40 – ¨Ντε Καμπινές¨

-3ο: 88 – Κλαίω..ΠΑΤΡΑ

ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΑΣΚΑΣ ΠΑΤΡΙΝΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ

-1ο: 9+75 – Το πουλάκι πέταξε…

-2ο: 65 – BOULO – ΠΕΡΟΚΕ

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΠΕΛΟΥ

-1ο: 90 – ΝΤΕΛΙΝΟΣΑΡΑΒΑΛΟΙ

-2ο: 95 – Ερήμην Παράσταση

-3ο: 37 – ΑΠΟ… ΑΛΛΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΩΜΙΚΟΥ ΚΑΠΕΛΟΥ

-1ο: 106 – ΣΙΓΑ ΜΑΝΤΑΜ

-2ο: 222 – P.o.P (People of Patras)

-3ο: 176 – MIND SHOW – PRASINALOGA

ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΑΤΙΡΙΚΟΥ ΚΑΠΕΛΟΥ

-1ο: 97 – Under Construction… (Υπό Κατασκευή…)

-2ο: 88 – Κλαίω..Πάτρα

-3ο: 40 – ΄΄Ντε Καμπινές΄΄

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΠΕΛΟΥ ΠΑΤΡΙΝΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ

-1ο: 239 – Out of the box

-2ο: 10 – ΘΕΡΜΟΦΟΡΙΑΖΟΥΣΕΣ

-3ο: 70 – a lu nu

ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΡΜΑΤΟΣ

-1ο: 222 – P.o.P (People of Patras)

-2ο: 97 – Under Construction…. (Υπό Κατασκευή…)

-3ο: 210 – FUNKY TOWN

ΒΡΑΒΕΙΟ ΛΑΒΑΡΟΥ

-1ο: 205 – DUALITY – Ψάχνοντας το άλλο μισό

-2ο: 222 – P.o.P (People of Patras)

-3ο: 106 – ΣΙΓΑ ΜΑΝΤΑΜ

-4ο: 72 – ΄΄Qureloo΄΄.

-5ο: 239 – Out of the box

ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΧΕΙΡΟΣ

-1ο: 252 – ΜΑΣ ΄ΠΙΑΣΑΝ ΚΟΤΣΟΥΣ

-2ο: 88 – Κλαίω..ΠΑΤΡΑ

-3ο: 94 Το Αηδόνι του Αυτοκράτορα

-4ο: 216 – ΄΄Πιασ΄ τ΄ αυγό και κούρευτο΄΄

-5ο: 142 – «Τσιριμπ Τσιριμπομ»

ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΡΟΜΟΥ

-1ο: 239 – Out of the box

-2ο: 90 – ΝΤΕΛΙΝΟΣΑΡΑΒΑΛΟΙ

-3ο: 97 – Under Construction…. (Υπό Κατασκευή…)

-4ο: 94 – Το Αηδόνι του Αυτοκράτορα

-5ο: 106 – ΣΙΓΑ ΜΑΝΤΑΜ

ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΑΣΚΑΡΑΤΑΣ

-1ο: 90 – ΝΤΕΛΙΝΟΣΑΡΑΒΑΛΟΙ

-2ο: 97 – Under Construction…. (Υπό Κατασκευή…)

-3ο: 239 – Out of the box

-4ο: 159 – ΠΑΤΡΙΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ

-5ο: 142 – «Τσιριμπ Τσιριμπομ»

ΒΡΑΒΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΗΣΗ

ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΜΦΙΕΣΗΣ

61 – ΄΄Δεν είμαστε για…στορι΄΄

142 – «Τσιριμπ Τσιριμπομ»

191 – Ο μύτος της Αριάδνης

77 – KINGKY

135 – Τρελός

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΠΕΛΟΥ

179 – ΠΕΡΙ ΑΥΤΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ

216 – ΄΄Πιασ΄ τ΄ αυγό και κούρευτο΄΄

188 – Anubis

191 – Ο μύτος της Αριάδνης

77 – KINGKY

ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΡΜΑΤΟΣ

58 – Η λίμνη των κύκνων

190 – Parrots de Janeiro

179 – ΠΕΡΙ ΑΥΤΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ

ΒΡΑΒΕΙΑ 60ου ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΚΡΥΜΜΕΝΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ

Βραβεία Γενικής Βαθμολογίας

1ο Βραβείο Γενικής Βαθμολογίας «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΝΙΝΟΣ»

Πλήρωμα 72 “Qureloo”

2ο Βραβείο Γενικής Βαθμολογίας (εξ ημισείας λόγω ισοψηφίας)

-Πλήρωμα 159 ΠΑΤΡΙΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ

-Πλήρωμα 222 P.o.P ( People of Patras)

4ο Βραβείο Γενικής Βαθμολογίας

Πλήρωμα 17 ΠΟΥΛ… ΠΟΥΛΕΝ

5ο Βραβείο Γενικής Βαθμολογίας

Πλήρωμα 29+191 Marvelous + Ο μύτος της Αριάδνης

6ο Βραβείο Γενικής Βαθμολογίας

Πλήρωμα 51+207 BALL- ΑΡΕ

7ο Βραβείο Γενικής Βαθμολογίας

Πλήρωμα 7 ΦΙΣΣΣΣΣΣ

8ο Βραβείο Γενικής Βαθμολογίας

Πλήρωμα 106 ΣΙΓΑ ΜΑΝΤΑΜ

9ο Βραβείο Γενικής Βαθμολογίας

Πλήρωμα 49 ΠΟΥΑμπλο Πικάσο

10ο Βραβείο Γενικής Βαθμολογίας

Πλήρωμα 88+90 Κλαίω..ΠΑΤΡΑ + ΝΤΕΛΙΝΟΣΑΡΑΒΑΛΟΙ

60ο Βραβείο Γενικής Βαθμολογίας (εξ ημισείας λόγω ισοψηφίας)

-Πλήρωμα 27 Ropa Vieja

-Πλήρωμα 167

Βραβείο εύρεσης Κρυμμένου Θησαυρού «ΑΛΚΗΣ ΣΤΕΑΣ»

Πλήρωμα 72 “Qureloo”

Βραβεία της φάσης «Μην τα βλέπεις όλα Σκούρα»

1ο Βραβείο Πλήρωμα 106 ΣΙΓΑ ΜΑΝΤΑΜ

2ο Βραβείο Πλήρωμα 51+207 BALL- ΑΡΕ

3ο Βραβείο Πλήρωμα 72 “Qureloo”

Ειδικό Βραβείο ΧΑΡΑΣ

Πλήρωμα 61 “Δεν είμαστε για…στόρι”

Ειδικό Βραβείο INFLUENCER

Πλήρωμα 73 “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ…..ΚΡΟΙΣΟΙ”

ΒΡΑΒΕΙΑ 14ου ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΚΡΥΜΜΕΝΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ –Γενικής Κατάταξης

1 Λάλας Νίκος

2 Καραλής Κωστής

3 Παπαγεωργόπουλος Ανδρέας

4 Μόσχου Ιωάννα-Γεωργία

5 Πετροπούλου Ρουμπίνη

6 Γιώργος Λευθεριώτης

7 Ηλιόπουλος Κωνσταντίνος

8 Ουσταβασίλογλου Πολύβιος

9 Μαλαμή Αναστασία

10 Δήμου Νέλλη

-Βραβείο Εύρεσης 14ου Διαδικτυακού Κρυμμένου Θησαυρού

Ηλιοπούλου Μαριάνθη

Την εκδήλωση της Απονομής των Βραβείων του Πατρινού Καρναβαλιού 2025 παρουσίασαν οι Τζίμης Πολίτης και Κατερίνα Τσουκαλά. Μετά την απονομή ακολούθησε πάρτι με τους djs της Παρέλασης.

