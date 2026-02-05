Τα ζευγάρια του final-4 Κυπέλλου που θα γίνει στην Πάτρα

Όπως ακριβώς και πριν από ένα χρόνο, στο αντίστοιχο Final Four που φιλοξενήθηκε στο κλειστό Νέας Ιωνίας Βόλου. Τα ίδια ζευγάρια στους ημιτελικούς θα διεκδικήσουν στις 27 Φεβρουαρίου μια θέση στον τελικό του Stoiximan Κυπέλλου Ελλάδας που θα διεξαχθεί στο κολυμβητήριο «Αντ. Πεπανός» της Πάτρας.

Πανιώνιος – Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός- Απόλλων Σμύρνης είναι οι ημιτελικοί της διοργάνωσης ύστερα από τα αποτελέσματα στους προημιτελικούς που έγιναν την Τετάρτη (4/2).

Τα αποτελέσματα της προημιτελικής φάσης του Stoiximan Κυπέλλου Ελλάδας

Τετάρτη (4/2)

ΥΔΡΑΪΚΟΣ –ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 8-22

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 15-9

ΠΑΟΚ DOMUS ERGO – ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 11-12

ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 10-11

Το πρόγραμμα του Stoiximan Final Four (27-28/2)

Ημιτελικοί (27/2)

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Στις 28/2 θα πραγματοποιηθεί ο τελικός.

