Τα ζευγάρια του final-4 Κυπέλλου που θα γίνει στην Πάτρα

Οι αγώνες θα γίνουν το διήμερο 27-28 Φεβρουαρίου στο «Αντώνης Πεπανός»

Τα ζευγάρια του final-4 Κυπέλλου που θα γίνει στην Πάτρα
05 Φεβ. 2026 12:55
Pelop News

Όπως ακριβώς και πριν από ένα χρόνο, στο αντίστοιχο Final Four που φιλοξενήθηκε στο κλειστό Νέας Ιωνίας Βόλου. Τα ίδια ζευγάρια στους ημιτελικούς θα διεκδικήσουν στις 27 Φεβρουαρίου μια θέση στον τελικό του Stoiximan Κυπέλλου Ελλάδας που θα διεξαχθεί στο κολυμβητήριο «Αντ. Πεπανός» της Πάτρας.

Πανιώνιος – Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός- Απόλλων Σμύρνης είναι οι ημιτελικοί της διοργάνωσης ύστερα από τα αποτελέσματα στους προημιτελικούς που έγιναν την Τετάρτη (4/2).

Τα αποτελέσματα της προημιτελικής φάσης του Stoiximan Κυπέλλου Ελλάδας

Τετάρτη (4/2)

ΥΔΡΑΪΚΟΣ –ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 8-22

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 15-9

ΠΑΟΚ DOMUS ERGO – ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 11-12

ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 10-11

Το πρόγραμμα του Stoiximan Final Four (27-28/2)

Ημιτελικοί (27/2)

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Στις 28/2 θα πραγματοποιηθεί ο τελικός.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:19 Συρεγγέλα κατά Κωνσταντοπούλου: Αναφορά στον Πρόεδρο της Βουλής για «υβριστική συμπεριφορά»
13:10 Πάτρα: Παρουσίαση του βιβλίου «Οριακές αντιστάσεις» στο Pixelbooks – Συζήτηση για τη μετανάστευση
13:03 Άρειος Πάγος: Δικαίωση για δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη – Οι τόκοι θα υπολογίζονται στη δόση και όχι στο σύνολο
13:01 Σκιαδαρέσης – «Νέα Δυτική Ελλάδα»: «Ταφόπλακα» στον δρόμο Ολυμπία-Βυτίνα-Τρίπολη – Βολές σε κυβέρνηση και Περιφέρεια
13:00 Μαρίνα Πάτρας: Τι συμβαίνει με τις νέες προβλήτες; Έγιναν … υποβρύχιες» στην πρόσφατη κακοκαιρία
12:55 Τα ζευγάρια του final-4 Κυπέλλου που θα γίνει στην Πάτρα
12:50 Μήνυμα 112 στην Τριφυλία για την κακοκαιρία – Περιορίστε τις μετακινήσεις σας
12:49 Βρετανία: Συναγερμός από βρεφικά γάλατα, δεκάδες περιστατικά δηλητηριάσεων
12:46 Αιτωλοακαρνανία: Έσπασαν σπίτι και άρπαξαν χρηματοκιβώτιο με χιλιάδες ευρώ και λίρες – Ταυτοποιήθηκαν πέντε άτομα
12:42 Ρωσία: Τεράστια έκρηξη και πυρκαγιά σε σιδηροδρομικό σταθμό ΒΙΝΤΕΟ
12:41 Μητσοτάκης – Ερντογάν: Στις 11 Φεβρουαρίου η συνάντηση στην Άγκυρα στο πλαίσιο του Ανώτατου Συμβουλίου
12:38 Το Καρναβάλι των Μικρών απέκτησε τα νέα τραγούδια του! Ακούστα τα όλα!
12:35 Πάτρα: Σε ζεστό κλίμα η κοπή πίτας Ένωσης Γονέων – Μήνυμα συνεργασίας σχολείου, οικογένειας και κοινωνίας
12:33 Ο ΝΟΠ φουλάρει για τη Βουλιαγμένη
12:27 Σφοδρή σύγκρουση στη Βουλή για τη Χίο και τη μετανάστευση – Πιέσεις για παρουσία Κικίλια
12:27 Εφυγε πρώην προπονητής του Απόλλωνα Πατρών και της Εθνικής Ομάδας!
12:25 Αίγιο: Προβολή της βραβευμένης ταινίας «Τα Οχτώ Βουνά» από την Κινηματογραφική Λέσχη
12:21 Έκρηξη σε νυχτερινό κέντρο στο Περιστέρι – Ζημιές στην είσοδο
12:18 Η αποκάλυψη της Αννας Μαρίας Παπαχαραλαμπου
12:13 «Ρενουάρ» στην Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ