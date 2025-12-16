Ταχύτερη εκδίκαση ανακοπών για πλειστηριασμούς

Σε τροχιά επιτάχυνσης μπαίνουν οι διαδικασίες εκδίκασης των ανακοπών που αφορούν πλειστηριασμούς ακινήτων, με στόχο να «ξεμπλοκάρουν» χιλιάδες υποθέσεις που σήμερα λαμβάνουν δικάσιμο ακόμη και μετά το 2035. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου Δικαιοσύνης, τον Ιανουάριο αναμένεται υπουργική απόφαση που θα επιτρέπει τον επαναπροσδιορισμό των ανακοπών μέσω ψηφιακής πλατφόρμας, ώστε οι εκκρεμείς υποθέσεις να εκδικαστούν εντός της επόμενης τριετίας.

Ξεπαγώνουν πωλήσεις ακινήτων οφειλετών του νόμου Κατσέλη

Το 2026 εκτιμάται ότι θα «ξεπαγώσει» η πώληση χιλιάδων ακινήτων συνολικής αξίας περίπου 300 εκατ. ευρώ, τα οποία ανήκουν σε οφειλέτες του νόμου Κατσέλη, δεν αποτελούν πρώτες κατοικίες και δεν προστατεύονται από τις σχετικές δικαστικές αποφάσεις. Πρόκειται για δευτερεύουσα ακίνητη περιουσία, η οποία έπρεπε να έχει ρευστοποιηθεί για την ικανοποίηση των πιστωτών, κάτι που μέχρι σήμερα δεν προχώρησε στην πράξη.

Όπως ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της doValue, Τάσος Πανούσης, μέσα στο 2026 θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες πώλησης αυτών των ακινήτων, με το τίμημα να κατευθύνεται στους πιστωτές, όπως προβλέπεται από τις τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις.

Απλοποίηση διαδικασιών με αυστηρά χρονοδιαγράμματα

Με το άρθρο 177 του νομοσχεδίου για τις σχολάζουσες κληρονομιές, τροποποιούνται οι διατάξεις του νόμου 3869/2010 (νόμος Κατσέλη), με στόχο την απλοποίηση των διαδικασιών, την επιβολή αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων και τη θέσπιση ισχυρών οικονομικών κινήτρων προς τους εκκαθαριστές, ώστε να ολοκληρώνονται ταχύτερα οι σχετικές ενέργειες.

Κρίσιμη απόφαση Αρείου Πάγου για τον τοκισμό

Για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, έως την προσεχή άνοιξη αναμένεται απόφαση του Αρείου Πάγου σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού των τόκων. Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν οι τόκοι θα υπολογίζονται στο κεφάλαιο – όπως ισχύει γενικά – ή μόνο στη μηνιαία δόση, όπως υποστηρίζουν ορισμένοι δανειολήπτες.

Τράπεζες και servicers προειδοποιούν ότι ενδεχόμενη αλλαγή στον τρόπο τοκισμού θα μπορούσε να προκαλέσει άμεση ζημιά άνω του 1 δισ. ευρώ στις τιτλοποιήσεις του «Ηρακλή», που φέρουν εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου, ενώ εκφράζονται φόβοι και για κύμα νέων νομικών διεκδικήσεων.

