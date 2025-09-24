Ταϊλάνδη: Κατέρρευσε δρόμος στην Μπανγκόκ, άνοιξε τεράστια τρύπα ΒΙΝΤΕΟ

Στο σημείο έχει διακοπεί η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και οι αρμόδιες υπηρεσίες εργάζονται για την αποκατάσταση το συντομότερο δυνατό καθώς εκφράζονται ανησυχίες ότι μια δυνατή βροχή θα  προκαλέσει περαιτέρω ζημιές.

Ταϊλάνδη: Κατέρρευσε δρόμος στην Μπανγκόκ, άνοιξε τεράστια τρύπα ΒΙΝΤΕΟ
24 Σεπ. 2025 10:26
Pelop News

«Συναγερμός» στην Μπανγκόκ, καθώς πριν από λίγες ώρες κατέρρευσε τμήμα κεντρικού δρόμου δημιουργώντας μία μεγάλη καταβόθρα που προκάλεσε προβλήματα στην κυκλοφορία, ζημιές σε υποδομές και εκκενώσεις.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της πόλης, δεν υπήρξαν θύματα, αλλά τρία οχήματα υπέστησαν ζημιές από την κατάρρευση. Ο ίδιος σημείωσε ότι οι Αρχές αποδίδουν την κατάρρευση στις εργασίες κατασκευής υπόγειου σιδηροδρομικού σταθμού.

Βίντεο κατέγραψαν την στιγμή της καθίζησης. Σε αυτά φαίνεται ο δρόμος να υποχωρεί, παρασύροντας στύλους ηλεκτροδότησης και σωληνώσεις. Τα αυτοκίνητα προσπάθησαν να κάνουν όπισθεν καθώς η τρύπα μεγάλωνε.

 

Συγκλονιστικό βίντεο από τη στιγμή που δημιουργείται η καταβόθρα


Η μία άκρη της τρύπας σταμάτησε ακριβώς μπροστά από ένα αστυνομικό τμήμα, ενώ κοντινό νοσοκομείο δήλωσε ότι θα κλείσει τις εξωτερικές υπηρεσίες για δύο ημέρες παρά το γεγονός ότι δεν υπέστη ζημιές.

Στην περιοχή έχει διακοπεί η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και οι αρμόδιες υπηρεσίες εργάζονται για την αποκατάσταση το συντομότερο δυνατό καθώς εκφράζονται ανησυχίες ότι μια δυνατή βροχή θα μπορούσε να προκαλέσει περαιτέρω ζημιές.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:21 Πάτρα: Αυτοκίνητο έπεσε στις γραμμές του Προαστιακού στην Παναχαϊκή
16:18 Πίσω από τα ρεπορτάζ: Άνθρωποι και καθημερινότητα στους οικισμούς Ρομά
16:16 Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Πατρών και της Eurobank μέσω του egg – enter grow go
16:08 Στην εναρκτήρια συνδιάσκεψη του έργου «Smart-Hubs» παρευρέθηκε ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Χαράλαμπος Μπονάνος,
16:08 Το εκπαιδευτικό ταξίδι έμελλε να είναι το τελευταίο του – Θρήνος για τον 20χρονο δόκιμο στο Blue Star Chios
15:59 Η Νέα Δημοκρατία τιμά τον Διονύση Γκοτσούλια – Εκδήλωση με τη Νίκη Κεραμέως στην Κάτω Αχαΐα
15:54 Συνάντηση Νεκτάριου Φαρμάκη με τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια
15:52 Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή ο 50χρονος καθ’ ομολογίαν αδελφοκτόνος
15:43 Στρατιωτική θητεία: Ποιες είναι οι δύο σημαντικές αλλαγές στην εκπαίδευση οπλιτών
15:35 Συγκέντρωση αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι την Κυριακή στην Πάτρα
15:27 Ναύπακτος: Άνδρας έκλεψε 10 «ΣΚΡΑΤΣ» από πρακτορείο ΟΠΑΠ – Τον έπιασαν όταν προσπάθησε να πληρωθεί
15:19 Τρεις συλλήψεις στην Πάτρα για κατοχή κάνναβης και ηρωίνης
15:10 Ερύμανθος: Σοβαρό τροχαίο με μπετονιέρα στην Εθνική Οδό 111 – Τραυματίας ο οδηγός ΦΩΤΟ
15:08 Εξιχνιάστηκε δύο χρόνια μετά η κλοπή εργαλείων στο Αίγιο
15:00 Μεταμόρφωση Σωτήρος: Η… εικονική πλατεία – «Πνίγονται» από τη σκόνη οι περίοικοι – Αυτοψία της «Π»
14:59 Δρομολογείται ανάκληση διεθνούς προστασίας για 24χρονο Παλαιστίνιο μετά τα βίαια επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας
14:55 ΓΕΕΘΑ: Κλήση υποψηφίων στρατιωτικών ιερέων με ελλιπή δικαιολογητικά, προθεσμία έως 29/9/2025 (23:59)
14:48 Αίγιο: Άνδρας «άνοιξε» αυτοκίνητο για να κλέψει 12 ευρώ!
14:46 Μητσοτάκης-Ζαχαράκη στα Δημόσια Ωνάσεια Περιστερίου: Ανακαινισμένα σχολεία, ψηφιακά εργαλεία και στόχος για 22 μονάδες
14:46 Από το Σπήλαιο των Λιμνών στα Σπήλαια της Ευρώπης: Τέχνη και Προϊστορία, την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ