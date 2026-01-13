Τάιλερ Μακμπέθ: Ανοίγει γυμναστήριο στο Σύνταγμα με high-end συνδρομές

Αντίστροφα φαίνεται να μετρά ο χρόνος για τη λειτουργία του νέου γυμναστηρίου του Τάιλερ Μακμπέθ, συζύγου του Στέφανος Κασσελάκης, στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για μια ιδιαίτερα μεγάλη επένδυση, την οποία ο ίδιος εκτιμά ότι θα καταφέρει να αποσβέσει μέσα στα επόμενα χρόνια.

Όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, έχουν ήδη πέσει οι υπογραφές για τη μίσθωση του ακινήτου, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή της Πλατεία Συντάγματος. Το μισθωτήριο προβλέπει εξαετές συμβόλαιο, με μηνιαίο ενοίκιο 21.000 ευρώ για τα πρώτα τρία χρόνια και 25.000 ευρώ για την επόμενη τριετία.

Με βάση τα παραπάνω, το συνολικό κόστος ενοικίων για την πρώτη τριετία ανέρχεται σε 756.000 ευρώ, ενώ σε ορίζοντα εξαετίας ξεπερνά το 1,65 εκατ. ευρώ. Το ύψος του μισθώματος δεν προκαλεί έκπληξη, δεδομένου ότι το ακίνητο βρίσκεται σε ένα από τα πλέον εμπορικά και ακριβά σημεία της πρωτεύουσας.

Παράλληλα, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Τάιλερ Μακμπέθ βρίσκεται σε συζητήσεις με δύο υπερπολυτελή ξενοδοχεία για ενδεχόμενη in-house συνεργασία, με τη δημιουργία χώρων άσκησης του γυμναστηρίου εντός των ξενοδοχειακών μονάδων.

Σε ό,τι αφορά τις συνδρομές, σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν στον ΑΝΤ1, η βασική μηνιαία συνδρομή για το γυμναστήριο αναμένεται να ξεκινά από τα 200 ευρώ.

Τέλος, όπως προκύπτει από το έγγραφο σύστασης της εταιρείας, το αντικείμενό της περιλαμβάνει υπηρεσίες γυμναστηρίων, ειδικά προγράμματα άσκησης όπως αεροβική, πιλάτες και γιόγκα, καθώς και υπηρεσίες φυσικής κατάστασης ευρύτερου χαρακτήρα.





Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



