Ταιβάν: Αμερικανός αναρριχητής ανέβηκε ουρανοξύστη χωρίς …σχοινί ΒΙΝΤΕΟ

Ταιβάν: Αμερικανός αναρριχητής ανέβηκε ουρανοξύστη χωρίς …σχοινί ΒΙΝΤΕΟ
26 Ιαν. 2026 12:25
Pelop News

Απίστευτο και όμως αληθινό αυτό που κατάφερε ο  Αμερικανός αναρριχητής, Άλεξ Χόννολντ, ο όποιος την Κυριακή (25/1) σκαρφάλωσε σε έναν από τους ψηλότερους ουρανοξύστες στον κόσμο, στην Ταϊβάν, χωρίς σχοινί ή προστατευτικό εξοπλισμό.

Ο 40χρονος ορειβάτης ελεύθερης αναρρίχησης, ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει όσους αναρριχούνται χωρίς σχοινιά, χρειάστηκε λίγο περισσότερο από 90 λεπτά για να ανέβει στην κορυφή στον ουρανοξύστη Taipei 101 στην Ταϊβάν, που κάποτε ήταν το ψηλότερο κτίριο στον κόσμο.

Χειροκροτήματα ξέσπασαν από το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί στο δρόμο κάτω, όταν ο Honnold έφτασε στην κορυφή του πύργου ύψους 508 μέτρων (1.667 πόδια), ο οποίος μετά την ολοκλήρωσή του το 2004 έγινε ο πρώτος ουρανοξύστης που ξεπέρασε το μισό χιλιόμετρο σε ύψος.

Η αναρρίχηση, που αρχικά είχε προγραμματιστεί για το Σάββατο, είχε αναβληθεί για 24 ώρες λόγω βροχής. «Τι θέα, είναι απίστευτο, τι όμορφη μέρα», είπε ο Honnold μετά την ολοκλήρωση της αναρρίχησης.

«Είχε πολύ αέρα, οπότε σκεφτόμουν να μην πέσω από την κορυφή. Προσπαθούσα να ισορροπήσω καλά. Αλλά ήταν ο πιο όμορφος τρόπος να δεις την Ταϊπέι».


Ο Honnold έγινε γνωστός το 2017, όταν έγινε ο πρώτος άνθρωπος που ανέβηκε χωρίς ασφάλεια μια ολόκληρη διαδρομή στο El Capitan του Εθνικού Πάρκου Yosemite, ένα κατόρθωμα που αποτέλεσε την κατάληξη του ντοκιμαντέρ Free Solo, που κέρδισε Όσκαρ το 2018.

Ο ουρανοξύστης Tapei 101, όπως υποδηλώνει το όνομά του, έχει 101 ορόφους, με το πιο δύσκολο τμήμα να είναι οι 64 όροφοι που αποτελούν το μεσαίο τμήμα – τα «μπαμπού κουτιά» που δίνουν στο κτίριο την χαρακτηριστική του εμφάνιση.

Χωρισμένο σε οκτώ τμήματα, κάθε τμήμα της κατασκευής έχει οκτώ ορόφους από απότομες, προεξέχουσες αναρριχήσεις, ακολουθούμενες από μπαλκόνια, όπου ο Honnold έκανε σύντομα διαλείμματα καθώς ανέβαινε.

Εκείνος ανέβηκε σε μια γωνία του κτιρίου χρησιμοποιώντας μικρά προεξέχοντα σημεία σε σχήμα L ως στηρίγματα για τα πόδια του και έπρεπε να «manoeuvre» περιοδικά και να σκαρφαλώνει στις πλευρές των μεγάλων διακοσμητικών κατασκευών που προεξέχουν από τον πύργο.

Η εκδήλωση, η οποία μεταδόθηκε ζωντανά στο Netflix με καθυστέρηση 10 δευτερολέπτων, ήταν κάπως ασυνήθιστη για τον Honnold, του οποίου οι αναρριχήσεις συνήθως πραγματοποιούνται σε απομακρυσμένες περιοχές και χωρίς κοινό.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:57 Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο αναγορεύει τον Γιάννη Οικονομίδη σε Επίτιμο Διδάκτορα
13:44 Άσκηση ευρείας κλίμακας στο «Ελ. Βενιζέλος» για ατύχημα αεροσκάφους – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι επιβάτες
13:39 ΒΙΟΛΑΝΤΑ για τη φονική έκρηξη στα Τρίκαλα: «Μοναδικό μας μέλημα οι οικογένειες των θυμάτων» – Στο μικροσκόπιο τα αίτια της τραγωδίας
13:34 Πανεπιστήμιο Πατρών: Σταθερή διεθνής παρουσία στις παγκόσμιες κατατάξεις και κορυφαία επίδοση στην έρευνα
13:26 Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή ο Αντώνης Λαλιώτης σε ηλικία 60 ετών – Πατέρας έξι παιδιών
13:23 Κοπή πίτας για τις εθελοντικές ομάδες του ΙΝ Αγίας Τριάδος Πατρών: Μήνυμα προσφοράς και αλληλεγγύης
13:21 Κοινο_Τοπία: Διάλεξη για τον καθημερινό βίο των Αχαιών επί Οθωμανοκρατίας με τον Δημήτρη Σταθακόπουλο
13:16 Δολοφονία στη Γλυφάδα: Ποινική δίωξη στον 46χρονο για τη δολοφονία του πατέρα του
13:10 Δήμητρα Λιάνη Παπανδρέου για τον θάνατο της Αναστασίας Αθήνη: «Έχω συγχωρέσει όλους τους εχθρούς μου»
13:07 Γροζοπούλου: «Θέλουμε να κάνουμε καλύτερες εμφανίσεις»
13:04 Κακοκαιρία στο Ηράκλειο: Δρόμοι έγιναν ποτάμια στην Αγία Βαρβάρα ΒΙΝΤΕΟ
12:58 «Μπηχτή» από την Νάταλι Πόρτμαν, τι είπε για τις υποψηφιότητες των Οσκαρ 2026
12:56 «Η Πάτρα βυθίστηκε στο πένθος»: Ο Κ. Πελετίδης για τον χαμό της Αγγελικής, του Νίκου και του Σπύρου
12:52 Στρατηγικό στοίχημα για την Αχαΐα το ΠΓΕ «Αχαϊκό Ελαιόλαδο»: Πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου για προστιθέμενη αξία και αναδιάρθρωση της αγροδιατροφής
12:49 ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 1,9% στο εισόδημα των νοικοκυριών το γ’ τρίμηνο 2025
12:45 Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη: Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων κατηγορουμένων – Airbnb, αγροτεμάχια και 700.000 ευρώ σε στοιχήματα
12:41 Υπόθεση φίμωσης μαθητή στις Σέρρες: Σε αναστολή η διευθύντρια Γυμνασίου – «Το άτομο χρειάζεται βοήθεια, όχι λιθοβολισμό», λέει ο πατέρας
12:39 Τζαμάκος: «Οσοι θέλουν ας επιτεθούν σε μένα, όχι στους παίκτες μου»
12:38 Μητσοτάκης: Πρόταση για ειδική εκλογική περιφέρεια Απόδημου Ελληνισμού – Επιστολική ψήφος και σταυροδοσία για τους Έλληνες του εξωτερικού
12:34 ΗΠΑ: Δέκα νεκροί από την κακοκαιρία, ένα εκατομμύριο νοικοκυριά χωρίς ρεύμα ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 26.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ