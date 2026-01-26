Ταιβάν: Αμερικανός αναρριχητής ανέβηκε ουρανοξύστη χωρίς …σχοινί ΒΙΝΤΕΟ

Απίστευτο και όμως αληθινό αυτό που κατάφερε ο Αμερικανός αναρριχητής, Άλεξ Χόννολντ, ο όποιος την Κυριακή (25/1) σκαρφάλωσε σε έναν από τους ψηλότερους ουρανοξύστες στον κόσμο, στην Ταϊβάν, χωρίς σχοινί ή προστατευτικό εξοπλισμό.

Ο 40χρονος ορειβάτης ελεύθερης αναρρίχησης, ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει όσους αναρριχούνται χωρίς σχοινιά, χρειάστηκε λίγο περισσότερο από 90 λεπτά για να ανέβει στην κορυφή στον ουρανοξύστη Taipei 101 στην Ταϊβάν, που κάποτε ήταν το ψηλότερο κτίριο στον κόσμο.

Χειροκροτήματα ξέσπασαν από το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί στο δρόμο κάτω, όταν ο Honnold έφτασε στην κορυφή του πύργου ύψους 508 μέτρων (1.667 πόδια), ο οποίος μετά την ολοκλήρωσή του το 2004 έγινε ο πρώτος ουρανοξύστης που ξεπέρασε το μισό χιλιόμετρο σε ύψος.

Η αναρρίχηση, που αρχικά είχε προγραμματιστεί για το Σάββατο, είχε αναβληθεί για 24 ώρες λόγω βροχής. «Τι θέα, είναι απίστευτο, τι όμορφη μέρα», είπε ο Honnold μετά την ολοκλήρωση της αναρρίχησης.

«Είχε πολύ αέρα, οπότε σκεφτόμουν να μην πέσω από την κορυφή. Προσπαθούσα να ισορροπήσω καλά. Αλλά ήταν ο πιο όμορφος τρόπος να δεις την Ταϊπέι».

ALEX HONNOLD AFTER COMPLETING HIS FREE SOLO OF TAIPEI 101: “Sick.” The 101 story climb took 1 hour and 35 minutes #SkyscraperLIVE pic.twitter.com/TIzeRqiUcM — Netflix (@netflix) January 25, 2026



Ο Honnold έγινε γνωστός το 2017, όταν έγινε ο πρώτος άνθρωπος που ανέβηκε χωρίς ασφάλεια μια ολόκληρη διαδρομή στο El Capitan του Εθνικού Πάρκου Yosemite, ένα κατόρθωμα που αποτέλεσε την κατάληξη του ντοκιμαντέρ Free Solo, που κέρδισε Όσκαρ το 2018.

Ο ουρανοξύστης Tapei 101, όπως υποδηλώνει το όνομά του, έχει 101 ορόφους, με το πιο δύσκολο τμήμα να είναι οι 64 όροφοι που αποτελούν το μεσαίο τμήμα – τα «μπαμπού κουτιά» που δίνουν στο κτίριο την χαρακτηριστική του εμφάνιση.

Χωρισμένο σε οκτώ τμήματα, κάθε τμήμα της κατασκευής έχει οκτώ ορόφους από απότομες, προεξέχουσες αναρριχήσεις, ακολουθούμενες από μπαλκόνια, όπου ο Honnold έκανε σύντομα διαλείμματα καθώς ανέβαινε.

Εκείνος ανέβηκε σε μια γωνία του κτιρίου χρησιμοποιώντας μικρά προεξέχοντα σημεία σε σχήμα L ως στηρίγματα για τα πόδια του και έπρεπε να «manoeuvre» περιοδικά και να σκαρφαλώνει στις πλευρές των μεγάλων διακοσμητικών κατασκευών που προεξέχουν από τον πύργο.

Η εκδήλωση, η οποία μεταδόθηκε ζωντανά στο Netflix με καθυστέρηση 10 δευτερολέπτων, ήταν κάπως ασυνήθιστη για τον Honnold, του οποίου οι αναρριχήσεις συνήθως πραγματοποιούνται σε απομακρυσμένες περιοχές και χωρίς κοινό.

