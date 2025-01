Τάκερ Κάρλσον: Η κυβέρνηση Μπάιντεν προσπάθησε «να σκοτώσει τον Πούτιν» ΒΙΝΤΕΟ

Ο Τάκερ Κάρλσον, συντηρητικός Αμερικανός σχολιαστής κατηγόρησε την κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν ότι είχε αποπειραθεί να δολοφονήσει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Στη διάρκεια συνέντευξής του με τον δημοσιογράφο Matt Taibi ο Κάρλσον ισχυρίστηκε ότι ο πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν είχε πιέσει για έναν «πραγματικό πόλεμο» κι ότι η κυβέρνηση Μπάιντεν επιδίωκε «να σκοτώσει τον Πούτιν».

Tucker Carlson claims Biden administration “tried to kill Putin,” calling it “insane” but providing no details.

“Blinken pushed for real war, even trying to kill Putin.” pic.twitter.com/4c57j5FNbp

