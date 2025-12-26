Τάκης Ζαχαράτος ως Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Αποκάλυψε τι λατρεύει η Αμερικανίδα Πρέσβης στην Ελλάδα!

Ο Τάκης Ζαχαράτος έκανε την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025 μια απολαυστική εμφάνιση στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ1, μπαίνοντας πλήρως στον ρόλο της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, της Αμερικανίδας πρέσβειρας στην Αθήνα.

Με αγγλική προφορά και σπαστά ελληνικά, ο Ζαχαράτος χαιρέτισε τους παρουσιαστές Νάνσυ Ζαμπέτογλου και Θανάση Αναγνωστόπουλο: «Hi guys! How are you? Merry Christmas! Oh my God I love you guys! Nancy and Thanasis, I love you so much! I love your show! It’s fantastic!».

Στη συνέχεια, ως «Κίμπερλι Γκιλφόιλ», εξήγησε ότι η αγάπη του για την Ελλάδα ξεκίνησε από τις επισκέψεις της στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται ο Κωνσταντίνος Αργυρός – το οποίο, όπως είπε, έχει επισκεφθεί ήδη δύο φορές. «Μετά το μπουζουκλερί του Κωνσταντίνου Αργυρού, έμαθα να τρώω πιτόγυρο και να λέω μερικά ελληνικά. Νιώθω πάρα πολύ ωραία στην Ελλάδα. Ο κόσμος με αγαπάει πάρα πολύ και νιώθω ότι σε κάποια προηγούμενη ζωή έμενα σε αυτή τη χώρα», δήλωσε χαριτολογώντας.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ελληνική κουζίνα: «Έχω λατρέψει ελληνική μουσική, ελληνική κουζίνα… Μ’ αρέσει πάρα πολύ λαχανοντολμάς, μαγειρεύω πάρα πολύ καλά… Θέλω τώρα να κάνω τηγανιτά κεφτεδάκια με μπόλικο τζατζίκα… Μ’ αρέσει ο τζατζίκας και να μπαίνουν όλοι μέσα, στο τζατζίκα κάνει πολύ καλό και στο δέρμα, σφίγγει και ανοίγει το δέρμα, το κάνει έτσι δροσερό και φεύγουν τα dead cells. Και… μ’ αρέσει πολύ φασολάδα… μ’ αρέσει πολύ σπανακοτυρόπιτα, όχι το μουσακάς, με πρήζει… το παπουτσάκι».

Στο δεύτερο μέρος της συνέντευξης, ο Τάκης Ζαχαράτος μίλησε ως ο εαυτός του για τις επερχόμενες εμφανίσεις του στο NOX, όπου συνεργάζεται με την Έλενα Παπαρίζου υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση του Φωκά Ευαγγελίνου.

Κλείνοντας, χαρακτήρισε το κοινό «οικογένειά» του και εξήγησε ότι αντλεί μεγάλη χαρά από το να εργάζεται τις ημέρες των εορτών. Κάνοντας απολογισμό της χρονιάς, περιέγραψε το 2025 ως περίοδο συνεχών «εξετάσεων» και δυσκολιών, εκφράζοντας όμως αισιοδοξία ότι το 2026 θα φέρει άνθιση και θετικότητα για όλους.





