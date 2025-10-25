Ταλαιπωρία για επιβάτες πλοίου από την Κεφαλονιά -Πρόβλημα στο καράβι ανοιχτά της Κυλλήνης

Στο πλοίο επέβαιναν περίπου 300 επιβάτες. Όπως έγινε γνωστό, άλλα πλοία της εταιρίας Levante Ferris, θα πραγματοποιήσουν δρομολόγια προς τον Πόρο της Κεφαλονιάς και την Κυλλήνη.

25 Οκτ. 2025 21:00
Pelop News

Το πλοίο “ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ” -το οποίο ήταν ακινητοποιημένο έξω από το λιμάνι της Κυλλήνης λόγω μηχανικής βλάβης-με τη βοήθεια ρυμουλκού έδεσε αργά το απόγευμα στο λιμάνι της Κυλλήνης και περνάει από επιθεώρηση και σύμφωνα με το υπεύθυνο της εταιρίας την Κυριακή αναμένεται να ξεκινήσει και πάλι δρομολόγια.

Μάλιστα, σε ανακοίνωση της εταιρίας αναφέρεται ότι: «Λόγω τεχνικού προβλήματος του πλοίου ‘’KEFALONIA’’ τα δρομολόγια στις 25/10/2025 από Κυλλήνη προς Πόρο στις 12:00 και στις 16:30, θα εκτελεστούν από το πλοίο ‘’MARE DI LEVANTE’’ στις 21:00, ενώ, το δρομολόγιο από Πόρο προς Κυλλήνη στις 14:15 εκτελέστηκε στις 18:45 με το πλοίο ‘’ANDREAS KALVOS’’”.
