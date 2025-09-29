Ταλαιπωρία στο «Ελ. Βενιζέλος»: Γιατί παρατηρούνται καθυστερήσεις στις πτήσεις

Για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα προβλήματα σε αφίξεις και αναχωρήσεις στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος». Τι αναφέρουν οι αεροπορικές εταιρείες

Ταλαιπωρία στο «Ελ. Βενιζέλος»: Γιατί παρατηρούνται καθυστερήσεις στις πτήσεις
29 Σεπ. 2025 8:25
Συνεχίζονται για πέμπτη ημέρα οι καθυστερήσεις πτήσεων στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», με τους ταξιδιώτες να βρίσκονται αντιμέτωποι με αναμονές που κυμαίνονται από 20 λεπτά έως και δύο ώρες.

Η πτήση από Ζάκυνθο που ήταν προγραμματισμένη για τις 7:00 το πρωί έφτασε στις 7:40, ενώ τουλάχιστον πέντε ακόμη αφίξεις τροποποιήθηκαν:

  • Η πτήση από Κάιρο, αντί για τις 06:00, προσγειώθηκε στις 07:15.
  • Η πτήση από Γιερεβάν καθυστέρησε 30 λεπτά.
  • Αντίστοιχη καθυστέρηση σημειώθηκε και για την πτήση από Τιφλίδα.
  • Η άφιξη από Ριάντ μετατέθηκε από τις 07:00 στις 08:40.
  • Η πτήση από Ντόχα έφτασε με καθυστέρηση 15 λεπτών.

Οι επιβάτες καλούνται να βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τις αεροπορικές εταιρείες, καθώς οι καθυστερήσεις ενδέχεται να ξεπεράσουν τα 30 λεπτά.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του αερολιμένα από τις 26 Σεπτεμβρίου, τα προβλήματα οφείλονται σε περιορισμούς χωρητικότητας που εφαρμόζει ο Έλεγχος Εναέριας Κυκλοφορίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) στη διαχείριση του εναέριου χώρου που εξυπηρετεί την Αθήνα.

 

Πηγή: ΕΡΤnews
