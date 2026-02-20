Ταλιμπάν: Νόμιμος ο ξυλοδαρμός σε γυναίκες, αρκεί να μην αφήνει «ίχνη»

Το άρθρο 34 προβλέπει ποινή έως και τριών μηνών φυλάκισης για γυναίκα που εγκαταλείπει το σπίτι της χωρίς την άδεια του συζύγου της

Ταλιμπάν: Νόμιμος ο ξυλοδαρμός σε γυναίκες, αρκεί να μην αφήνει «ίχνη»
20 Φεβ. 2026 12:19
Pelop News

Έναν νέο ποινικό κώδικα 60 σελίδων υπέγραψε ο ανώτατος ηγέτης των Ταλιμπάν, Χαϊμπατουλάχ Αχουντζάντα, ο οποίος -σύμφωνα με δημοσίευμα της The Telegraph-επιτρέπει στους άνδρες να χτυπούν τις συζύγους τους, εφόσον η βία δεν προκαλεί «σπασμένα οστά ή ανοιχτές πληγές».

Το άρθρο 32 του νέου κώδικα προβλέπει ότι ακόμη και σε περίπτωση σοβαρού τραυματισμού, η ανώτατη ποινή για τον σύζυγο είναι 15 ημέρες φυλάκισης. Ο ξυλοδαρμός εντάσσεται στην κατηγορία «τα’ζίρ», δηλαδή διακριτική τιμωρία, και όχι σε ποινικό αδίκημα. Στην πράξη, η βία νομιμοποιείται, αρκεί να μην αφήνει «ορατά» ίχνη.

Το έμφυλο στοιχείο είναι δομικό. Για να καταγγείλει την κακοποίηση, μια γυναίκα οφείλει να παρουσιαστεί ενώπιον άνδρα δικαστή, πλήρως καλυμμένη και συνοδευόμενη από «άνδρα κηδεμόνα». Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο κηδεμόνας είναι ο ίδιος ο σύζυγος που κατηγορείται για τη βία. Δεν υπάρχει καμία ρητή απαγόρευση σωματικής, ψυχολογικής ή σεξουαλικής βίας κατά των γυναικών.

Ταλιμπάν: Η αλλαγή του νομικού πλαισιού του 2009

Παράλληλα, το άρθρο 34 προβλέπει ποινή έως και τριών μηνών φυλάκισης για γυναίκα που εγκαταλείπει το σπίτι της χωρίς την άδεια του συζύγου της, ακόμη κι αν προσπαθεί να ξεφύγει από κακοποίηση. Την ίδια ποινή αντιμετωπίζουν και οι συγγενείς που θα της προσφέρουν καταφύγιο.

Ο νέος κώδικας καταργεί ουσιαστικά το νομικό πλαίσιο του 2009, που ποινικοποιούσε τον αναγκαστικό γάμο, τον βιασμό και την έμφυλη βία. Από την επιστροφή των Ταλιμπάν στην εξουσία, τον Αύγουστο του 2021, τα δικαιώματα των γυναικών στο Afghanistan έχουν αποδομηθεί συστηματικά: από την απαγόρευση της εκπαίδευσης των κοριτσιών έως τους περιορισμούς στην ένδυση, την εργασία και την ελεύθερη μετακίνηση.

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20.02.2026
