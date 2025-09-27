Ταλιμπάν: Ξεκίνησαν εκστρατεία κατά των κρυφών ινστιτούτων ομορφιάς στο Αφγανιστάν

Μοιάζει σαν σενάριο βγαλμένο από ταινία, αλλά είναι αλήθεια: Οι Ταλιμπάν εξέδωσαν εντολή που στοχεύει τα παράνομα ινστιτούτα ομορφιάς τα οποία συνεχίζουν να λειτουργούν μυστικά σε διάφορες περιοχές του Αφγανιστάν. Οι γυναίκες που τα διαχειρίζονται προειδοποιούνται ότι έχουν προθεσμία ενός μήνα να σταματήσουν τη δραστηριότητά τους, διαφορετικά θα συλληφθούν.

Επισήμως, όλα τα ινστιτούτα ομορφιάς στη χώρα έκλεισαν τον Αύγουστο του 2023, όταν η νέα διοίκηση απαγόρευσε τη λειτουργία περίπου 12.000 επιχειρήσεων, αφήνοντας χωρίς εργασία περισσότερες από 50.000 επαγγελματίες αισθητικούς, όλες γυναίκες. Παρ’ όλα αυτά, αρκετά από αυτά τα ινστιτούτα συνέχισαν να λειτουργούν παράνομα και διακριτικά μέσα σε τοπικές κοινότητες.

Σήμερα, οι Ταλιμπάν δηλώνουν αποφασισμένοι να εξαλείψουν οριστικά αυτή την υπόγεια δραστηριότητα. Έχουν ήδη αποστείλει επίσημες εντολές σε τοπικούς ηγέτες και πρεσβύτερους σε όλη τη χώρα, ζητώντας να εντοπίζουν και να αναφέρουν στις «αστυνομίες ηθών και αρετής» όσα ινστιτούτα λειτουργούν εν κρυπτώ και τις γυναίκες που βρίσκονται πίσω από αυτά.

Η 38χρονη Frestha, μητέρα τριών μικρών παιδιών, αποκάλυψε στον Guardian ότι συνεχίζει να λειτουργεί το δικό της ινστιτούτο ομορφιάς κρυφά από τότε που επιβλήθηκε η απαγόρευση, επειδή απλώς δεν είχε άλλη επιλογή για να ζήσει.

«Όταν οι Ταλιμπάν έκλεισαν τα σαλόνια ομορφιάς, ήμουν η μόνη που έφερνε χρήματα στο σπίτι. Ο άντρας μου ήταν άρρωστος και είχα τρία παιδιά να θρέψω», εξήγησε.

Όμως η ανάγκη δεν ήταν ο μόνος λόγος που την έκανε να κρατήσει ανοιχτή (στα κρυφά) την επιείρησή της: «Συνέχισα να δουλεύω και γιατί ένιωθα υπέροχα όταν έβλεπα μια γυναίκα να ξαναβρίσκει την αυτοπεποίθησή της μέσα από την ομορφιά. Όταν κοιτούσε τον εαυτό της στον καθρέφτη και χαμογελούσε, η χαρά της γινόταν και δική μου».

Παρόλα αυτά, πλέον αισθάνεται πως δεν μπορεί να συνεχίσει. «Ο κίνδυνος είναι πολύ μεγάλος τώρα. Δεν ξέρω άλλη δουλειά. Η κατάστασή μας είναι απελπιστική, αλλά στον κόσμο αυτό δεν υπάρχει κανείς να ακούσει τη φωνή μας ή να μας στηρίξει».

Από τότε που οι Ταλιμπάν ανέλαβαν τον έλεγχο του Αφγανιστάν, τον Αύγουστο του 2021, τα δικαιώματα των γυναικών έχουν συρρικνωθεί δραματικά. Οι γυναίκες έχουν αποκλειστεί σχεδόν ολοκληρωτικά από την αμειβόμενη εργασία, ενώ τα κορίτσια απαγορεύεται να φοιτούν σε λύκεια και πανεπιστήμια.

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταγγέλλουν ότι έχει επιβληθεί ένα de facto καθεστώς φυλετικού απαρτχάιντ, το οποίο αποκλείει τις γυναίκες από κάθε πτυχή της δημόσιας ζωής.

Εκτός από το κλείσιμο των ινστιτούτων ομορφιάς και των γυμναστηρίων, οι γυναίκες δεν επιτρέπεται να περπατούν σε δημόσια πάρκα, να ταξιδεύουν χωρίς άνδρα συνοδό, να εμφανίζονται δημόσια χωρίς να είναι πλήρως καλυμμένες, ούτε καν να μιλούν σε δημόσιο χώρο με τρόπο που να ακούγονται.

Πρόσφατα, οι Ταλιμπάν απαγόρευσαν βιβλία γραμμένα από γυναίκες και μαθήματα στα πανεπιστήμια και τα σχολεία για τα δικαιώματα τους, καθώς αυτά «έρχονται σε σύγκρουση με τις αρχές της Σαρία και την πολιτική του συστήματος».

