Τασούλας – Μητσοτάκης: Το 20λεπτο τετ α τετ μετά την ορκωμοσία και η ατάκα στον Τουρνά για το καλοκαίρι

Με μια φράση που αποτύπωσε το βάρος της αποστολής του νέου υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ολοκληρώθηκε το πρώτο τετ α τετ του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ευάγγελο Τουρνά, αμέσως μετά την ορκωμοσία των νέων μελών της κυβέρνησης στο Προεδρικό Μέγαρο. Ο πρωθυπουργός, απευθυνόμενος στον νέο υπουργό, του είπε: «Να μας κρατήσετε ασφαλείς το καλοκαίρι».

Η φράση αυτή ήρθε αμέσως μετά την τελετή ορκωμοσίας των Μαργαρίτη Σχοινά, Μακάριου Λαζαρίδη και Ευάγγελου Τουρνά, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η τελετή ολοκληρώθηκε σε λίγα λεπτά, όπως συνηθίζεται, όμως το πολιτικό ενδιαφέρον μεταφέρθηκε αμέσως μετά στο παρασκήνιο του Προεδρικού Μεγάρου.

Τα τρία νέα μέλη της κυβέρνησης αποχώρησαν αμέσως μετά την ορκωμοσία, ωστόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρέμεινε στο Προεδρικό Μέγαρο και είχε περίπου 20λεπτο τετ α τετ με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ, η συζήτηση των δύο ανδρών κινήθηκε γύρω από την κοινή τους παρουσία στο Μεσολόγγι για τις εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από την Έξοδο, ενώ επεκτάθηκε και στις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις.

Το σχόλιο του πρωθυπουργού προς τον Ευάγγελο Τουρνά αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο νέος υπουργός αναλαμβάνει ένα χαρτοφυλάκιο με αυξημένο επιχειρησιακό βάρος ενόψει της αντιπυρικής περιόδου. Η επιστροφή του στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας συνδέεται ακριβώς με αυτή την ανάγκη ετοιμότητας, σε μια στιγμή που η κυβέρνηση θέλει να στείλει μήνυμα εγρήγορσης και ευθύνης.

Μετά το τέλος της διαδικασίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δέχθηκε και ερώτηση από δημοσιογράφους για τα σενάρια πρόωρων εκλογών. Σύμφωνα με το Newsit, όταν ρωτήθηκε χαριτολογώντας αν «έβαλαν κάτω τις Κυριακές» για να βρουν πιθανές ημερομηνίες, απάντησε επίσης με χιούμορ, αποφεύγοντας να δώσει πολιτική διάσταση στο σχόλιο και παραπέμποντας στον καλό καιρό και στην ηλιόλουστη ημέρα. Την ίδια ώρα, η κυβερνητική γραμμή παραμένει σταθερή ότι δεν υπάρχει ενδεχόμενο πρόωρης προσφυγής στις κάλπες.

Έτσι, η ορκωμοσία των νέων μελών της κυβέρνησης δεν είχε μόνο τελετουργικό χαρακτήρα. Έβγαλε και ένα πρώτο πολιτικό σήμα: έμφαση στην ευθύνη, στη διαχείριση του καλοκαιριού και στην ανάγκη να παραμείνει η κυβέρνηση σε θέση ετοιμότητας, μέσα σε ένα περιβάλλον που εξακολουθεί να είναι πολιτικά και επιχειρησιακά πυκνό.

