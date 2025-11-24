Ταξί Πάτρας 18300: Ψηφιακό άλμα για την εξυπηρέτηση πολιτών

Μια σημαντική πρωτοβουλία για την ενίσχυση της προσβασιμότητας και της ψηφιακής εξυπηρέτησης των πολιτών παρουσιάστηκε την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Αχαΐας. Πρόκειται για τη νέα εφαρμογή TAXI PATRAS 18300, σε συνεργασία του Μεταφορικού Τουριστικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης Ράδιο Ταξί Πάτρα με την Περιφερειακή Ενωση Τυφλών Δυτικής Ελλάδας.

Η εφαρμογή στοχεύει να διευκολύνει τις μετακινήσεις όλων των πολιτών, με ιδιαίτερη έμφαση στα άτομα με αναπηρία. Αποτελεί ένα νέο τεχνολογικό εργαλείο που αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στη βελτίωση της καθημερινότητας, προσφέροντας μεγαλύτερη ασφάλεια, ευκολία και αυτονομία στους χρήστες της.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν οι βασικές καινοτόμες λειτουργίες της εφαρμογής:

> Ανάμεσά τους ξεχωρίζει ο Φωνητικός Βοηθός, ο οποίος επιτρέπει ακόμη πιο άμεση και απλή χρήση, διευκολύνοντας άτομα με προβλήματα όρασης, κινητικότητας, αλλά και ηλικιωμένους.

> Παράλληλα, η νέα υπηρεσία Live Tracking δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης της διαδρομής του ταξί σε πραγματικό χρόνο, προσφέροντας αυξημένη αίσθηση ασφάλειας και ενημέρωσης τόσο στους χρήστες όσο και στις οικογένειές τους.

Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα του Επιμελητηρίου Αχαΐας, αναδεικνύοντας τη σημασία της πρωτοβουλίας για την τοπική ανάπτυξη και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της πόλης.

Χαιρετισμούς απηύθυναν ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος, η αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής Γεωργία Ντάτσικα, η αντιδήμαρχος Υγείας Βίβιαν Σαμούρη, η πρόεδρος της Περιφερειακής Ενωσης Τυφλών Δυτικής Ελλάδας Φένια Χόρμπα και ο γραμματέας της Ενωσης Αλέξανδρος Δημητρόπουλος.

Παρευρέθηκαν επίσης στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης και θεσμικοί εκπρόσωποι, όπως οι Λαυρέντιος Βασιλειάδης, προϊστάμενος Διεύθυνσης Πολιτισμού, Τουρισμού και Απασχόλησης, Αικατερίνη Νικολακοπούλου, προϊσταμένη ΚΟΔΙΠ, Διαμαντής Διαμαντόπουλος και Γεώργιος Κολιόπουλος, εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου, Λυκούργος Σταυρουλόπουλος, περιφερειακός σύμβουλος, υπεύθυνος Στρατηγικής και Εξυπνης Εξειδίκευσης, υπογραμμίζοντας με την παρουσία τους τη σημασία της προσπάθειας.

Η εφαρμογή TAXI PATRAS 18300 αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς μια Πάτρα πιο σύγχρονη, ανθρώπινη και προσβάσιμη για όλους, τόνισε μεταξύ άλλων ο Νίκος Καλυβιώτης, πρόεδρος του Συνεταιρισµού Ράδιο Ταξί Πάτρα.

Οι διοργανωτές ευχαρίστησαν τους συμμετέχοντες και τόνισαν πως θα συνεχιστούν οι δράσεις ενημέρωσης και υποστήριξης, ώστε η νέα τεχνολογία να γίνει ευρέως γνωστή και εύχρηστη από το σύνολο των πολιτών.

