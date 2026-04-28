Τέμπη: «Παγώνει» ως τις 27 Μαΐου η δίκη – Επιστρέφουν οι ενστάσεις των κατηγορουμένων

Στις 27 Μαΐου θα συνεχιστεί η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, καθώς στο μεσοδιάστημα θα γίνουν εργασίες αναδιαμόρφωσης της αίθουσας. Στην επόμενη συνεδρίαση αναμένεται να επανέλθουν οι ενστάσεις των κατηγορουμένων για την υποστήριξη της κατηγορίας.

28 Απρ. 2026 13:11
Pelop News

Νέα διακοπή πήρε η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, με το δικαστήριο να ορίζει ως επόμενη ημερομηνία συνεδρίασης την 27η Μαΐου, προκειμένου να ολοκληρωθούν στο ενδιάμεσο εργασίες αναδιαμόρφωσης της αίθουσας όπου διεξάγεται η διαδικασία. Η εξέλιξη αυτή μεταθέτει για τα τέλη του επόμενου μήνα μια από τις πιο κρίσιμες φάσεις της δίκης.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, στην επόμενη δικάσιμο θα εξεταστούν εκ νέου οι ενστάσεις που έχουν υποβάλει οι κατηγορούμενοι σχετικά με την υποστήριξη της κατηγορίας, ζήτημα που έχει ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και αντιπαραθέσεις στο ακροατήριο. Το θέμα αυτό βρίσκεται στο επίκεντρο των τελευταίων συνεδριάσεων, καθώς συνδέεται με τη στάση του ελληνικού Δημοσίου και τη διαδικαστική πορεία της δίκης.

Κατά τη σημερινή, πέμπτη κατά σειρά, δικάσιμο βρέθηκαν στο ακροατήριο πέντε από τους 36 κατηγορούμενους, ενώ οι υπόλοιποι εκπροσωπήθηκαν από τους συνηγόρους τους. Στην αίθουσα ήταν παρόντες και λίγοι συγγενείς θυμάτων, σε μια συνεδρίαση που κινήθηκε ξανά σε βαρύ κλίμα, με το ενδιαφέρον να παραμένει στραμμένο τόσο στην ουσία της υπόθεσης όσο και στις ενστάσεις που εξακολουθούν να τίθενται από την πλευρά της υπεράσπισης.

