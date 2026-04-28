Δίκη για τα Τέμπη: Αντιδράσεις Ζωής Κωνσταντοπούλου και Νίκου Κωνσταντόπουλου για τον θόρυβο από αστυνομική κλούβα ΒΙΝΤΕΟ

Ένταση προκλήθηκε έξω από το κτίριο όπου συνεχίζεται η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, όταν ο Νίκος Κωνσταντόπουλος και η Ζωή Κωνσταντοπούλου διαμαρτυρήθηκαν για τον θόρυβο από αναμμένη μηχανή αστυνομικού οχήματος την ώρα των δηλώσεών τους. Το περιστατικό καταγράφηκε το πρωί της Τρίτης 28 Απριλίου.

28 Απρ. 2026 11:08
Pelop News

Νέο στιγμιότυπο έντασης σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης έξω από το δικαστικό κτίριο όπου εκδικάζεται η υπόθεση για τα Τέμπη, με αφορμή τον θόρυβο από αναμμένη μηχανή αστυνομικής κλούβας την ώρα που γίνονταν δηλώσεις στα τηλεοπτικά συνεργεία. Ο Νίκος Κωνσταντόπουλος και η Ζωή Κωνσταντοπούλου διέκοψαν τις τοποθετήσεις τους και εξέφρασαν τη δυσφορία τους προς τους αστυνομικούς που βρίσκονταν στο σημείο.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, ο Νίκος Κωνσταντόπουλος πλησίασε τους αστυνομικούς όταν κατευθυνόταν προς το κτίριο, ζητώντας εξηγήσεις για τη λειτουργία της μηχανής. Από την πλευρά τους, οι αστυνομικοί απάντησαν ότι το όχημα ήταν σε λειτουργία για να φορτίζεται η μπαταρία και ότι δεν υπήρχε κάποια σκοπιμότητα πίσω από την ενέργεια αυτή.

Στις δηλώσεις του, ο Νίκος Κωνσταντόπουλος χαρακτήρισε την υπόθεση των Τεμπών όχι μόνο ως μια ανείπωτη ανθρώπινη τραγωδία, αλλά και ως «κρατικό έγκλημα» και «συλλογικό εθνικό και κοινωνικό τραύμα», στρέφοντας ταυτόχρονα τα πυρά του στην κυβερνητική διαχείριση και στην παρουσία του Ελληνικού Δημοσίου στη διαδικασία. Από την πλευρά της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου μίλησε για συντονισμένη προσπάθεια να μην είναι η δίκη προσβάσιμη στο κοινό και υποστήριξε ότι θα ζητηθεί η συνέχισή της, καθώς και η απόρριψη της παράστασης του Ελληνικού Δημοσίου.

Το περιστατικό προστέθηκε στο ήδη φορτισμένο κλίμα που συνοδεύει τη συγκεκριμένη δίκη, η οποία εξελίσσεται υπό έντονο δημόσιο και πολιτικό ενδιαφέρον. Η αντιπαράθεση έξω από την αίθουσα δεν αφορούσε την ουσία της δικογραφίας, ανέδειξε όμως για ακόμη μία φορά το τεταμένο περιβάλλον μέσα στο οποίο διεξάγεται η διαδικασία.

