Τέμπη: Σφοδρή επίθεση Κωνσταντοπούλου για τη δίκη και το κράτος δικαίου

Με αιχμές για τη διεξαγωγή της δίκης, τη δημοσιότητα της διαδικασίας και τη στοχοποίησή της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου έδωσε από τη Λάρισα το στίγμα της στάσης της.

27 Απρ. 2026 13:28
Pelop News

Αιχμηρές δηλώσεις για τη δίκη που αφορά το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη έκανε από τη Λάρισα η Ζωή Κωνσταντοπούλου, λίγο πριν από την έναρξη της διαδικασίας.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, η οποία συμμετέχει στη δίκη ως συνήγορος οικογενειών θυμάτων, μίλησε για σοβαρές παραβιάσεις του κράτους δικαίου και εξαπέλυσε επίθεση σε όσους, όπως είπε, δεν θέλουν να αποκαλυφθεί η αλήθεια.

«Δεν θέλουν να αποκαλυφθεί η αλήθεια»

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ότι «κάποιοι έχουν επιτύχει η δίκη για το έγκλημα των Τεμπών να διεξάγεται με τις περισσότερες παραβιάσεις του κράτους δικαίου που έχουν σημειωθεί σε ολόκληρη τη μεταπολίτευση, αλλά και νωρίτερα».

Παράλληλα, απέδωσε ευθύνες σε όσους, κατά την ίδια, επιχειρούν να εμποδίσουν την πλήρη αποκάλυψη της αλήθειας και την απόδοση ευθυνών.

Η ίδια εξέφρασε έντονη ανησυχία για τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η διαδικασία, κάνοντας λόγο για εμπόδια στη δημοσιότητα της δίκης, στην πρόσβαση των μέσων ενημέρωσης και των πολιτών, αλλά και για φαινόμενα αστυνομικής βίας.

Αναφορά σε «πρωτοφανή στοχοποίηση»

Μιλώντας με την ιδιότητα της συνηγόρου τριών οικογενειών θυμάτων και ενός επιζώντα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για «πολύ μεγάλη ανησυχία, αγωνία αλλά και αγανάκτηση» σχετικά με όσα έχουν συμβεί γύρω από τη δίκη.

Προχώρησε μάλιστα σε προσωπική αναφορά, λέγοντας ότι προσέρχεται στη διαδικασία «έχοντας απέναντί μου μια πρωτοφανή στοχοποίηση από την κυβέρνηση, από επίορκους δικαστές αλλά και από πρόθυμους υποστηρικτές μίας άκρατης λασπολογίας και χυδαιολογίας που κατατείνει στο να στερήσει από οικογένειες θυμάτων την εκπροσώπησή τους».

«Το καθήκον του δικηγόρου είναι ιερό»

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας τόνισε ότι το καθήκον του δικηγόρου είναι «ιερό» και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπαναχωρήσει απέναντι σε απειλές, λασπολογία ή επίδειξη εξουσίας.

Όπως είπε, τέτοιες πρακτικές δεν μπορούν να αποτρέψουν την άσκηση των υπερασπιστικών καθηκόντων ούτε να στερήσουν από τις οικογένειες των θυμάτων την εκπροσώπησή τους.

Νέο υλικό και αιχμές για τη συνέχεια

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε ακόμη σε «συνταρακτικές αποκαλύψεις» και σε νέο υλικό που, όπως είπε, έχει έρθει στο φως μετά την προηγούμενη δικάσιμο της 6ης Απριλίου.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον θάνατο κατηγορουμένου, ελεγκτή της Αρχής Διαφάνειας, ο οποίος, σύμφωνα με την ίδια, «κανονικά θα έπρεπε να απολογηθεί και να δώσει στοιχεία».

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι θα συνεχίσει να αποκαλύπτει όσα θεωρεί κρίσιμα για την υπόθεση, λέγοντας πως «απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα εμείς θα συνεχίσουμε να αποκαλύπτουμε και εκείνοι που συσκοτίζουν θα συνεχίσουν να αποκαλύπτονται».

