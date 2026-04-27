Τέμπη: Χάος στη δίκη – Φωνές, βαριές κουβέντες και διακοπή

Σε κλίμα έντασης συνεχίστηκε η δίκη για τα Τέμπη, με τις αντιδράσεις μέσα στην αίθουσα να οδηγούν σε διακοπή της διαδικασίας, η οποία θα συνεχιστεί αύριο.

27 Απρ. 2026 12:28
Pelop News

Με έντονη αντιπαράθεση, φωνές και συνεχείς παρεμβάσεις σημαδεύτηκε ακόμη μία συνεδρίαση στη δίκη για τα Τέμπη, η οποία τελικά διεκόπη και θα συνεχιστεί αύριο. Η ένταση κορυφώθηκε μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας νομιμοποίησης των παριστάμενων προς υποστήριξη της κατηγορίας, όταν οι συνήγοροι υπεράσπισης δήλωσαν ότι δεν είναι έτοιμοι να τοποθετηθούν επί των παραστάσεων και επιφυλάχθηκαν για επόμενη δικάσιμο.

Η στάση αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από την πλευρά της υποστήριξης της κατηγορίας, με την αίθουσα να οδηγείται σε νέα αναστάτωση. Η πρόεδρος, εμφανώς ενοχλημένη από το κλίμα που επικρατούσε, προσπάθησε να επαναφέρει την τάξη, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Έλεος, είμαι τόσο ήρεμος άνθρωπος, αυτό πρώτη φορά το αντιμετωπίζω».

Από την αίθουσα ακούστηκε η απάντηση «και εμείς», αποτυπώνοντας το ηλεκτρισμένο κλίμα της διαδικασίας.

Η πρόεδρος ανέφερε ότι, εκτός από τον συνήγορο των τεσσάρων πρώτων κατηγορουμένων, οι υπόλοιποι συνήγοροι θα πρέπει να αναπτύξουν τις αντιρρήσεις τους αύριο. Παράλληλα, σημείωσε πως η επόμενη δικάσιμος μετά τη συνέχιση της διαδικασίας θα οριστεί σε 30 ημέρες.

Τι άναψε τη νέα ένταση

Η νέα αντιπαράθεση ξέσπασε όταν οι δικηγόροι των κατηγορουμένων ζήτησαν χρόνο, υποστηρίζοντας ότι δεν είναι έτοιμοι να αντικρούσουν τις παραστάσεις προς υποστήριξη της κατηγορίας.

Η επιφύλαξη αυτή προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις από τους συνηγόρους της άλλης πλευράς, οι οποίοι έκαναν λόγο για προσπάθεια καθυστέρησης της διαδικασίας.

«Είναι προσχηματική η στάση σας και παρακωλύετε τη δίκη», ανέφερε ο συνήγορος προς υποστήριξη της κατηγορίας, Δ. Σκαρίμπας, απευθυνόμενος στους συνηγόρους υπεράσπισης.

Στο ίδιο κλίμα, ο Θρασύβουλος Κονταξής, από την πλευρά της υποστήριξης της κατηγορίας, σχολίασε: «Αυτά τα λέτε για να σας ακούσουν οι εντολείς σας».

Παρεμβάσεις και βαριές εκφράσεις

Ο Νίκος Κωνσταντόπουλος έκανε λόγο για προσπάθεια να εμφανιστεί ότι οι συγγενείς των θυμάτων και οι συνήγοροί τους δεν επιθυμούν τη διεξαγωγή της δίκης, λέγοντας ότι «ψευδολογούν».

Η πρόεδρος παρενέβη, ζητώντας του να ολοκληρώσει, ενώ ο ίδιος συνέχισε σε υψηλούς τόνους, διερωτώμενος αν η διαδικασία θα οδηγηθεί μέχρι τον Σεπτέμβριο.

Η ένταση αυξήθηκε όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου πήρε τον λόγο και επιτέθηκε σε συνηγόρους της υπεράσπισης, χρησιμοποιώντας φράσεις όπως «δεν έχετε τσίπα; Ντροπή σας».

Οι συνήγοροι υπεράσπισης αντέδρασαν έντονα, ζητώντας από τον Θ. Μαντά, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, να τοποθετηθεί.

«Επιτέλους Μαντά, πάρε θέση. Να μας λέει εμάς η Κωνσταντοπούλου ντροπή μας; Τι είναι αυτά; Πριν τους έφταιγε η αίθουσα, τώρα τους φταίμε εμείς», ακούστηκε από την πλευρά της υπεράσπισης.

Ο κ. Μαντάς ζήτησε να υπάρξει νηφαλιότητα, ώστε να μπορέσει να προχωρήσει η διαδικασία.

Διακοπή και συνέχεια αύριο

Στο μεταξύ, από την πλευρά της υποστήριξης της κατηγορίας τονίστηκε ότι δεν πρέπει να δοθεί περιθώριο καθυστέρησης της δίκης, ενώ η υπεράσπιση απέρριψε τις αιτιάσεις περί παρελκυστικής τακτικής.

Μέσα στο φορτισμένο αυτό κλίμα, η δίκη διεκόπη προκειμένου η έδρα να αποφασίσει για τη συνέχεια της διαδικασίας, με δεδομένο ότι υπάρχει και πρόθεση για εργασίες βελτίωσης της αίθουσας.

Τελικά, μετά από σύντομη διάσκεψη, το δικαστήριο ανακοίνωσε ότι η δίκη για τα Τέμπη θα συνεχιστεί αύριο.

