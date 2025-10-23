Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας: Προκήρυξη διαγωνισμού για τη 12η Biennale Νέων Ελλήνων Αρχιτεκτόνων

Η έκθεση με τα επιλεγμένα έργα του διαγωνισμού θα διεξαχθεί στην Πάτρα.

23 Οκτ. 2025 10:48
Pelop News

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας – Τμήμα Δυτικής Ελλάδας στηρίζει ενεργά την 12η Biennale Νέων Ελλήνων Αρχιτεκτόνων, αναγνωρίζοντας τη σημασία της ανάδειξης της νέας αρχιτεκτονικής σκέψης και της ενίσχυσης της δημιουργικής παρουσίας των νέων αρχιτεκτόνων στον δημόσιο και ιδιωτικό χώρο.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του για την ανάπτυξη της σύγχρονης ελληνικής αρχιτεκτονικής, προκηρύσσει διαγωνισμό επιλογής έργων για την 12η Biennale Νέων Ελλήνων Αρχιτεκτόνων, σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Στόχος των εκδηλώσεων της Biennale είναι η συγκέντρωση ενός αντιπροσωπευτικού δείγματος των δραστηριοτήτων των νέων αρχιτεκτόνων, η ανάδειξη νέων δημιουργών και η ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την εξέλιξη της αρχιτεκτονικής σκέψης και την παραγωγή αρχιτεκτονικού έργου στην Ελλάδα σήμερα.

Στη 12η Biennale Νέων Ελλήνων Αρχιτεκτόνων γίνονται δεκτές προτάσεις από αρχιτέκτονες ηλικίας έως και 45 ετών (έτος γέννησης 1981 και μετά για όλους) που αφορούν υλοποιημένα έργα και μη υλοποιημένες προτάσεις, υπό τον όρο ότι αντιστοιχούν σε πραγματικές αναθέσεις μελετών, ή διακρίσεις σε διαγωνισμούς. Δεν επιτρέπεται η υποβολή σπουδαστικών εργασιών.

Η πενταμελής κριτική επιτροπή που θα αξιολογήσει τις αιτήσεις των συμμετοχών αποτελείται από τους:

-Σταύρο Γυφτόπουλο Ι Καθηγητή ΕΜΠ, Αντιπρόεδρο ΕΙΑ (Συντονιστής)

-Γεωργία Δασκαλάκη Ι Αρχιτέκτονα, DP architects

-Δήμητρα Κατσώτα Ι Καθηγήτρια ΤΑΜ Παν. Πατρών

-Λεωνίδα Παπαλαμπρόπουλο Ι Επίκουρο καθηγητή ΤΑΜ Παν. Πατρών

-Βαγγέλη Στυλιανίδη Ι Αρχιτέκτονα, Μέλος ΔΣ ΕΙΑ

Ως αναπληρωματικά μέλη ορίζονται οι Διονύσης Σοτοβίκης, Αρχιτέκτονας, Μέλος ΔΣ ΕΙΑ και Θανάσης Μάνης Επίκουρος καθηγητής με θητεία στο ΤΑΜ Πανεπιστημίου Πατρών.

Η έκθεση με τα επιλεγμένα έργα του διαγωνισμού θα διεξαχθεί στην Πάτρα, παράλληλα με την έκδοση του καταλόγου. Όλες οι συμμετοχές θα δημοσιευτούν σε σχετικό κατάλογο που θα εκδώσει το ΕΙΑ και τα έργα που θα διακριθούν θα παρουσιαστούν αναλυτικά. Παράλληλα, στον χώρο της έκθεσης θα οργανωθεί ημερίδα, με προσκεκλημένους εισηγητές με στόχο την κριτική αποτίμηση του συνόλου των έργων.

Η υποβολή συμμετοχών γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του ΕΙΑ (www.eia.gr).

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι αιτήσεις συμμετοχής που θα υποβληθούν έως και την Παρασκευή 31/10/ 2025, ώρα 23:59 (παράταση – νέα ημερομηνία).

Για πρόσθετες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το ΕΙΑ στο τηλέφωνο 210.7216670 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@heliarch.gr.

 

 
