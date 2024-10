Τελ Αβιβ: Οκτώ νεκροί από την τρομοκρατική επίθεση – Αναφορές και για άλλο χτύπημα σε ξενοδοχείο

Οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και επτά τραυματίστηκαν στην από πυρά ενόπλων τρομοκρατών, που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στη Γιάφα, στα νότια του Τελ Αβίβ, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

Οι δράστες ήταν δύο και «εξουδετερώθηκαν», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Το Ιράν εκτόξευσε εκατοντάδες πυραύλους στο Ισραήλ – Hχούν οι σειρήνες σε όλη τη χώρα, στα καταφύγια οι πολίτες LIVE EIKONA

Τηλεοπτικά πλάνα έδειξαν ενόπλους να κατεβαίνουν σε στάση του τραμ, στη Λεωφόρο Ιερουσαλήμ, και να ανοίγουν πυρ.

Η υπηρεσία ασθενοφόρων MDA του Ισραήλ δήλωσε ότι έλαβε αναφορά για ανθρώπους που τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς.

Two terrorists armed with rifles were spotted exiting the light-rail in Jaffa before opening fire. One is possibly neutralized, while the other reportedly fled the scene, continuing to shoot as they escaped. https://t.co/hyM4nrs5nT pic.twitter.com/ma9YKHbnoz

— BigBreakingWire (@BigBreakingWire) October 1, 2024