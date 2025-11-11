Τελειώνει με προπονητή η Παναχαϊκή

Θέμα χρόνου είναι να τελειώνει το θέμα προπονητή στην Παναχαϊκή.

Σήμερα (11/11) υπάρχει προγραμματισμένο ραντεβού με τον Σπύρο Αντωνόπουλο, προκειμένου να συζητηθεί το ενδεχόμενο συνεργασίας μαζί του, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα δεδομένα.

Ο Ηλειος τεχνικός έχει ενημερωθεί για τα πάντα, είναι θετικός να αναλάβει και μένει το «οκέι» από τη διοίκηση της ΠΓΕ εφόσον τα βρουν σε όλα.

Ο Αντωνόπουλος έχει εργαστεί στη Νίκη Τραγανού, στον Πανηλειακό, στον Ξενοφώντα Κρεστένων, στον Αστέρα Αμαλιάδας, ενώ από τον Μάρτιο του 2025 μέχρι και τον περασμένο Σεπτέμβριο ήταν προπονητής της Ζακύνθου.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



