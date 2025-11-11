Τελειώνει με προπονητή η Παναχαϊκή

Νέο ραντεβού σήμερα (11/11) για να κλείσει το θέμα πριν από το παιχνίδι με την Κόρινθο

11 Νοέ. 2025 12:17
Pelop News

Θέμα χρόνου είναι να τελειώνει το θέμα προπονητή στην Παναχαϊκή.

Σήμερα (11/11) υπάρχει προγραμματισμένο ραντεβού με τον Σπύρο Αντωνόπουλο, προκειμένου να συζητηθεί το ενδεχόμενο συνεργασίας μαζί του, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα δεδομένα.

Ο Ηλειος τεχνικός έχει ενημερωθεί για τα πάντα, είναι θετικός να αναλάβει και μένει το «οκέι» από τη διοίκηση της ΠΓΕ εφόσον τα βρουν σε όλα.

Ο Αντωνόπουλος έχει εργαστεί στη Νίκη Τραγανού, στον Πανηλειακό, στον Ξενοφώντα Κρεστένων, στον Αστέρα Αμαλιάδας, ενώ από τον Μάρτιο του 2025 μέχρι και τον περασμένο Σεπτέμβριο ήταν προπονητής της Ζακύνθου.
