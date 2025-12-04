Τέλη κυκλοφορίας 2026: Πληρώστε τα εύκολα χωρίς κωδικούς TAXISnet, αναλυτικός οδηγός

Οι ιδιοκτήτες οχημάτων καλούνται να καταβάλουν τα τέλη κυκλοφορίας του 2026 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2025, ενώ τα ποσά παραμένουν αμετάβλητα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) παρέχει για μία ακόμη χρονιά τη δυνατότητα έκδοσης και πληρωμής των τελών χωρίς την υποχρέωση χρήσης κωδικών TAXISnet, μέσω της ειδικής εφαρμογής «Τέλη κυκλοφορίας χωρίς κωδικούς».

Η διαδικασία είναι εξαιρετικά απλή και έχει ως εξής:

Είσοδος στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ (aade.gr) και επιλογή της εφαρμογής «Τέλη κυκλοφορίας χωρίς κωδικούς».

Συμπλήρωση του ΑΦΜ του ιδιοκτήτη.

Εισαγωγή του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος.

Επιλογή του έτους 2026.

Εκτύπωση του ειδοποιητηρίου με το QR code ή τον κωδικό RF για άμεση πληρωμή μέσω τράπεζας ή ΕΛΤΑ.

Τα νέα πρόστιμα για εκπρόθεσμη πληρωμή, σύμφωνα με τον νόμο 5113/2024, διαμορφώνονται ως εξής:

Πληρωμή εντός Ιανουαρίου 2026: πρόστιμο 25% επί του οφειλόμενου ποσού

Πληρωμή εντός Φεβρουαρίου 2026: πρόστιμο 50%

Πληρωμή από 1η Μαρτίου 2026 και μετά: πρόστιμο 100% (δηλαδή διπλασιασμός των τελών)

Το ελάχιστο πρόστιμο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 30 ευρώ, ανεξαρτήτως του αρχικού ύψους των τελών.

Για παράδειγμα, όχημα με τέλη κυκλοφορίας 200 ευρώ που θα εξοφληθεί:

τον Ιανουάριο 2026 θα κοστίσει 250 ευρώ

τον Φεβρουάριο 2026 θα κοστίσει 300 ευρώ

από τον Μάρτιο 2026 και μετά θα κοστίσει 400 ευρώ

Η ΑΑΔΕ υπενθυμίζει ότι η έγκαιρη πληρωμή αποφεύγει τόκο και πρόστιμα, ενώ η ψηφιακή διαδικασία χωρίς κωδικούς διευκολύνει χιλιάδες πολίτες που δεν διαθέτουν ή δεν επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν TAXISnet.

