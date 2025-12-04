Τέλη κυκλοφορίας 2026: Πληρώστε τα εύκολα χωρίς κωδικούς TAXISnet, αναλυτικός οδηγός

Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2025 η προθεσμία

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Πληρώστε τα εύκολα χωρίς κωδικούς TAXISnet, αναλυτικός οδηγός
04 Δεκ. 2025 9:12
Pelop News

Οι ιδιοκτήτες οχημάτων καλούνται να καταβάλουν τα τέλη κυκλοφορίας του 2026 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2025, ενώ τα ποσά παραμένουν αμετάβλητα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) παρέχει για μία ακόμη χρονιά τη δυνατότητα έκδοσης και πληρωμής των τελών χωρίς την υποχρέωση χρήσης κωδικών TAXISnet, μέσω της ειδικής εφαρμογής «Τέλη κυκλοφορίας χωρίς κωδικούς».

Η διαδικασία είναι εξαιρετικά απλή και έχει ως εξής:

  • Είσοδος στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ (aade.gr) και επιλογή της εφαρμογής «Τέλη κυκλοφορίας χωρίς κωδικούς».
  • Συμπλήρωση του ΑΦΜ του ιδιοκτήτη.
  • Εισαγωγή του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος.
  • Επιλογή του έτους 2026.
  • Εκτύπωση του ειδοποιητηρίου με το QR code ή τον κωδικό RF για άμεση πληρωμή μέσω τράπεζας ή ΕΛΤΑ.

Τα νέα πρόστιμα για εκπρόθεσμη πληρωμή, σύμφωνα με τον νόμο 5113/2024, διαμορφώνονται ως εξής:

  • Πληρωμή εντός Ιανουαρίου 2026: πρόστιμο 25% επί του οφειλόμενου ποσού
  • Πληρωμή εντός Φεβρουαρίου 2026: πρόστιμο 50%
  • Πληρωμή από 1η Μαρτίου 2026 και μετά: πρόστιμο 100% (δηλαδή διπλασιασμός των τελών)

Το ελάχιστο πρόστιμο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 30 ευρώ, ανεξαρτήτως του αρχικού ύψους των τελών.

Για παράδειγμα, όχημα με τέλη κυκλοφορίας 200 ευρώ που θα εξοφληθεί:

  • τον Ιανουάριο 2026 θα κοστίσει 250 ευρώ
  • τον Φεβρουάριο 2026 θα κοστίσει 300 ευρώ
  • από τον Μάρτιο 2026 και μετά θα κοστίσει 400 ευρώ

Η ΑΑΔΕ υπενθυμίζει ότι η έγκαιρη πληρωμή αποφεύγει τόκο και πρόστιμα, ενώ η ψηφιακή διαδικασία χωρίς κωδικούς διευκολύνει χιλιάδες πολίτες που δεν διαθέτουν ή δεν επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν TAXISnet.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:51 Συναγερμός στη Χαριλάου Τρικούπη: Ύποπτη βαλίτσα έξω από εγκαταλελειμμένο κτίριο
10:45 Δημοσκόπηση σε γαλλικό περιοδικό: Πολλοί Ευρωπαίοι θεωρούν ότι υπάρχει πιθανότητα πολέμου με τη Ρωσία
10:44 Δύο συλλήψεις για υπόθεση ηρωίνης στην Αττική – Ανάμεσά τους και λιμενικός
10:44 Αγροτικές κινητοποιήσεις: Ψήφισμα στον Δήμα θέλουν να δώσουν οι αγρότες της Δυτικής Αχαΐας
10:36 Σεισμός στα σύνορα Κίνας–Κιργιστάν
10:30 Δυτική Ελλάδα στο επίκεντρο: Ο χάρτης των έργων που αλλάζουν Αχαΐα, Αιτωλοακαρνανία και Ηλεία έως το 2027
10:26 Αγρότες: Κλειστά σπίτια ή κλειστοί δρόμοι;
10:25 Δώρο Χριστουγέννων: Μέχρι πότε πρέπει να καταβληθεί και πώς υπολογίζεται
10:16 Σύλληψη δύο αλλοδαπών στον λιμένα Πατρών για πλαστό ταξιδιωτικό έγγραφο
10:14 Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 15χρονος για επικίνδυνη οδήγηση με δίκυκλο
10:05 Μακρόν σε Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο: Χρησιμοποιήστε την επιρροή σας για να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία
10:00 Τα αιτήματα των δημαρχών στον διάλογο με τον Υπουργό Εσωτερικών Θ. Λιβάνιο: Χρηματοδότηση, προσλήψεις και εκλογικός νόμος
9:57 Στις 2 παραδίδεται στην κυκλοφορία ολόκληρη η Πατρών – Πύργου: Ένας δρόμος-ορόσημο για τη Δυτική Ελλάδα
9:55 Τραγωδία στον δρόμο Πτολεμαΐδας-Κοζάνης: Εξετράπη λεωφορείο με 25 εργαζομένους της ΔΕΗ, νεκρός ο οδηγός
9:50 Κάρπαθος: Ενισχύεται η προβολή του νησιού στη γερμανική αγορά
9:42 Πούτιν: Η Ευρώπη να προωθήσει την ειρήνη στην Ουκρανία αντί να την παρεμποδίζει
9:33 Λάρισα: Στο αυτόφωρο σήμερα οι αγρότες για τα επεισόδια στον Πλατύκαμπο και τη Νίκαια
9:32 Σπουδαία συνεργασία για Θύελλα και «Ηλιοτρόπιο»
9:30 Πάτρα: Παιδιά «όμηροι» στη μαφία των καταυλισμών – Τι τους έβαζαν να κάνουν τα κυκλώματα
9:24 Σοκ στο Ίλιον: Συνελήφθη 89χρονος σε παιδική χαρά, πρότεινε χρήματα σε 16χρονη για ερωτική συνεύρεση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 04/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ